Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по старому городу и его уникальным достопримечательностям
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€128
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпур - к дружелюбным обезьянкам и реке светлячков
Путешествие в Селангор: лангуры и светлячки ждут вас! Узнайте о культуре и традициях малайцев, посетив живописные места и наслаждаясь природой
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за человека
