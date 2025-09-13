Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €45, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 20% 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями Начало: Отель €121 €151 за всё до 4 чел. На машине 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями €150 за всё до 3 чел. На машине 1 час 8 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем Начало: В аэропорту €45 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали Путраджая: город-сказка, город-сад Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в сентябре 2025 Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 150 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 25 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь