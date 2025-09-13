-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Начало: Отель
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€121
€151 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
