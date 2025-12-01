Круиз
Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином
Насладиться атмосферой восточной сказки и видами сияющего города
Начало: У Yas Island
Расписание: ежедневно в 18:00
26 дек в 18:00
27 дек в 18:00
$105 за человека
Водная прогулка
На скоростном катере - по Абу-Даби
Обзорная прогулка, чтобы увидеть всё самое главное
Начало: В районе Marina Corniche
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Завтра в 15:00
26 дек в 15:00
$68 за человека
Круиз
Морской круиз по островам Абу-Даби
Купаться, отдыхать, есть - всё включено
Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
26 дек в 09:00
27 дек в 09:00
$147 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 147.
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Речные прогулки», цены от $68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль