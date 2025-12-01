Найдено 3 экскурсии в категории « Речные прогулки » в Абу-Даби на русском языке, цены от $68. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке Музыкальные теплоходы 2 часа Круиз Вечерний круиз в Абу-Даби на арабской лодке с ужином Насладиться атмосферой восточной сказки и видами сияющего города Начало: У Yas Island Расписание: ежедневно в 18:00 $105 за человека На катере 1 час Водная прогулка На скоростном катере - по Абу-Даби Обзорная прогулка, чтобы увидеть всё самое главное Начало: В районе Marina Corniche Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00 $68 за человека На лодке 4 часа Круиз Морской круиз по островам Абу-Даби Купаться, отдыхать, есть - всё включено Начало: На пристани Marsa Al Bateen Marina Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00 $147 за человека Другие экскурсии Абу-Даби

