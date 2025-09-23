Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Впервые в Дубай - из Рас-эль-Хаймы
На машине
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в Дубай из Рас-эль-Хаймы подарит вам возможность увидеть самые знаковые места города и ощутить его неповторимый ритм
Начало: У вашего отеля в Рас-эль-Хайме
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$95 за человека
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
На машине
На микроавтобусе
11 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Начало: По договорённости
25 сен в 11:30
26 сен в 11:30
$99 за человека
Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай
На машине
10 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Добро пожаловать в Дубай, где встречаются традиции и инновации. Пальма Джумейра, Дубай Молл и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$75 за человека

