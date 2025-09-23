Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 2 отзыва Мини-группа до 6 чел. Впервые в Дубай - из Рас-эль-Хаймы Путешествие в Дубай из Рас-эль-Хаймы подарит вам возможность увидеть самые знаковые места города и ощутить его неповторимый ритм Начало: У вашего отеля в Рас-эль-Хайме Расписание: ежедневно в 12:30 $95 за человека На машине На микроавтобусе 11 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хайма - в Абу-Даби Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане Начало: По договорённости $99 за человека На машине 10 часов 2 отзыва Групповая до 20 чел. Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай Добро пожаловать в Дубай, где встречаются традиции и инновации. Пальма Джумейра, Дубай Молл и многое другое ждут вас на этой экскурсии Начало: У места вашего проживания $75 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы

