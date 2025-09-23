Мини-группа
до 6 чел.
Впервые в Дубай - из Рас-эль-Хаймы
Путешествие в Дубай из Рас-эль-Хаймы подарит вам возможность увидеть самые знаковые места города и ощутить его неповторимый ритм
Начало: У вашего отеля в Рас-эль-Хайме
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$95 за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хайма - в Абу-Даби
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Начало: По договорённости
25 сен в 11:30
26 сен в 11:30
$99 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сокровище современного Востока: из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Добро пожаловать в Дубай, где встречаются традиции и инновации. Пальма Джумейра, Дубай Молл и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$75 за человека
