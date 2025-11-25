Групповая
Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Вторник, четверг, суббота (17:00-23:00)
Завтра в 15:30
27 ноя в 15:30
$105 за человека
Групповая
Исторический и современный Дубай за день
Погрузитесь в атмосферу Дубая, сочетая историю и современность. Посетите знаковые места и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
26 ноя в 13:00
29 ноя в 13:00
$42 за человека
Круиз
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:30
26 ноя в 13:30
$100 за человека
Групповая
Современный Дубай с подъёмом на башню Бурдж-Халифа
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Выезд 13:00-14:00, в зависимости от расположения Вашего отеля.
Завтра в 13:00
26 ноя в 13:00
$120 за человека
