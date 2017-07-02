Осмотрите исторические места Кракова в компании профессионального гида и откройте для себя город, полный замечательных памятников и очаровательных мест. Изучите Старый город и пленительные кварталы Подгуже или Казимеж (бывшие еврейские районы), а также узнайте богатую историю этого города.

Каждый тур составляется индивидуально, чтобы вы сами могли решить, что хотите посмотреть. Направляйтесь к барбакану, укрепленному форпосту, который раньше был соединен с городскими стенами. Полюбуйтесь на Мариацкий костёл из красного кирпича и Суконные ряды. Прочувствуйте атмосферу старого рынка на площади главной площади города и посмотрите на здания Ягеллонского университета, основанного в 14 веке. Отправляйтесь к холму Вавель, где расположены Вавельский замок и Вавельский собор.

Вы можете исследовать бывшие еврейские районы Казимеж и Подгуже, где находились еврейское гетто и фабрика Шиндлера. Среди достопримечательностей вы также найдете синагоги Рему (построена в 1557 году) и Исаака.

Гид сопроводит экскурсию любопытными комментариями и посоветует, какие места еще можно посетить, пока вы находитесь в городе.