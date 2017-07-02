Частная экскурсия по Кракову на полдня

Откройте для себя секреты Кракова во время экскурсии на 3,5 часа, из которой вы узнаете историю

4.7
44 отзыва
Индивидуально
для 6 чел.
Откройте для себя секреты Кракова во время экскурсии на 3,5 часа, из которой вы узнаете историю и традиции второго по величине города Польши.

Тур будет составлен по вашим интересам.

Осмотрите Суконные ряды, еврейский район, Старую синагогу и другое.
Частная экскурсия по Кракову на полдня
Частная экскурсия по Кракову на полдня
Частная экскурсия по Кракову на полдня

Что вы увидите 🤩

  • Старый город Кракова
  • Краковское гетто
  • Казимеж
  • Подгуже
  • Синагога Рему
  • Краковский Барбакан
  • Вавельский холм
  • Ягеллонский университет
  • Мариацкий костёл
  • Главный Рынок, Краков
  • Старая синагога в Кракове
  • Суконные ряды
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Краков в зависимости от личных предпочтений и желаемого маршрута
  2. Изучите Старый город и посетите Мариацкий костёл
  3. Откройте для себя бывший еврейский район Казимеж и осмотрите синагогу Рему, единственную действующую синагогу Кракова
  4. Поднимитесь на холм Вавель, чтобы полюбоваться на готический собор и королевский замок
Осмотрите исторические места Кракова в компании профессионального гида и откройте для себя город, полный замечательных памятников и очаровательных мест. Изучите Старый город и пленительные кварталы Подгуже или Казимеж (бывшие еврейские районы), а также узнайте богатую историю этого города.
Каждый тур составляется индивидуально, чтобы вы сами могли решить, что хотите посмотреть. Направляйтесь к барбакану, укрепленному форпосту, который раньше был соединен с городскими стенами. Полюбуйтесь на Мариацкий костёл из красного кирпича и Суконные ряды. Прочувствуйте атмосферу старого рынка на площади главной площади города и посмотрите на здания Ягеллонского университета, основанного в 14 веке. Отправляйтесь к холму Вавель, где расположены Вавельский замок и Вавельский собор.
Вы можете исследовать бывшие еврейские районы Казимеж и Подгуже, где находились еврейское гетто и фабрика Шиндлера. Среди достопримечательностей вы также найдете синагоги Рему (построена в 1557 году) и Исаака.
Гид сопроводит экскурсию любопытными комментариями и посоветует, какие места еще можно посетить, пока вы находитесь в городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт (если не выбран вариант с транспортировкой)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Информация для клиентов: в стоимость не входят дополнительные расходы в виде билетов и проезда. В стоимость включены услуги гида, который может работать с одним человеком или с группой до 30 человек. Участников забирают из отелей. Для тура на других языках, пожалуйста, обращайтесь в отдел бронирования. Заказ должен быть совершен за 24 часа до начала тура. Распечатанный ваучер нужно передать гиду перед началом тура
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

v
2 июля 2017
El único inconveniente fue el retardar nuestra hora de recogida, desde las 9 original a las 11 horas AM
El guía, nos indica que era mejor la hora original y que no sabia, porque se retrasó
Ese cambio nos impidió almorzar tranquilos y descansar antes del tour contratado a la mina de Sal

El resto OK
K
11 июня 2017
Netter, kompetenter Tourleiter. Für uns war die Dauer fast ein wenig zu lange (2 Stunden wären wegen der Aufnahmefähigkeit fast besser). Bei der Tour wird man am Anfang gefragt was man sehen will bzw. welche Schwerpunkte die Tour abdecken soll. Daher sollte man sich vorher überlegen was man sehen will…
S
6 фев 2017
Our guide met us at our apartment, and gave an informative and friendly tour, at our own pace. The price is for a group, though we had our guide for just ourselves. It was great - our guide Joanna was great.
Ещё 41 отзыв

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