Согласитесь, что одна и та же экскурсия ⛳ не может быть интересна и взрослым, и детям?! Именно поэтому детей лучше отправить на экскурсию, которая придумана специально для них! Красочные рассказы о жизни средневекового Кракова, подвиги королей и красота королевн, поражающие впечатления башни и дворцы... Добавим к этому загадки и соревнования, и детям гарантировано увлекательное путешествие по королевскому Кракову! Однако, дети не только прекрасно проведут время, но еще и начнут разбираться в польской истории 📖, архитектурных стилях и многочисленных монашеских орденах, представленных в Кракове! Экскурсия рекомендована для детей от 9 до 17 лет.