посетим старейший дворик Ягеллонского университета
посмотрим представление
которое дают университетские часы
побываем на исторически первой площади Кракова
поднимемся на королевский холм Вавель.
Согласитесь, что одна и та же экскурсия ⛳ не может быть интересна и взрослым, и детям?! Именно поэтому детей лучше отправить на экскурсию, которая придумана специально для них! Красочные рассказы о жизни средневекового Кракова, подвиги королей и красота королевн, поражающие впечатления башни и дворцы... Добавим к этому загадки и соревнования, и детям гарантировано увлекательное путешествие по королевскому Кракову! Однако, дети не только прекрасно проведут время, но еще и начнут разбираться в польской истории 📖, архитектурных стилях и многочисленных монашеских орденах, представленных в Кракове! Экскурсия рекомендована для детей от 9 до 17 лет.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в один из музеев
стоимость 2 евро.
Начало
🚩 Пл. Матейко, около памятника Грюнвальдской битве
Место завершения
🏁 Вавель, 5 (Wawel, 5)
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.