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Детская экскурсия по королевскому Кракову

5
3 отзыва
Елена К.
Елена К. – Гид из Кракова
Вы приехали на отдых с детьми в Краков и хотите изучить улочки города.

Большая часть экскурсий предусмотрена для взрослых.

На таких прогулках дети быстро начинают скучать и перестают слушать.

Я разработала идеальную прогулку 👣 для детей.

Через сказки о королях и рыцарях из Средневековья вы прогуляетесь по старым улочкам города, увидите оборонительные сооружения и взберетесь на королевский холм Вавель.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €80 за экскурсию

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Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову

Что вы увидите

  • Оборонные сооружения средневекового Кракова
  • объекты Рыночной площади
  • поднимемся на башню городской ратуши
  • посетим старейший дворик Ягеллонского университета
  • посмотрим представление
  • которое дают университетские часы
  • побываем на исторически первой площади Кракова
  • поднимемся на королевский холм Вавель.
Согласитесь, что одна и та же экскурсия ⛳ не может быть интересна и взрослым, и детям?! Именно поэтому детей лучше отправить на экскурсию, которая придумана специально для них! Красочные рассказы о жизни средневекового Кракова, подвиги королей и красота королевн, поражающие впечатления башни и дворцы... Добавим к этому загадки и соревнования, и детям гарантировано увлекательное путешествие по королевскому Кракову! Однако, дети не только прекрасно проведут время, но еще и начнут разбираться в польской истории 📖, архитектурных стилях и многочисленных монашеских орденах, представленных в Кракове! Экскурсия рекомендована для детей от 9 до 17 лет.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в один из музеев
  • стоимость 2 евро.
Начало
🚩 Пл. Матейко, около памятника Грюнвальдской битве
Место завершения
🏁 Вавель, 5 (Wawel, 5)
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову
Детская экскурсия по королевскому Кракову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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3 отзыва оставили туристы

Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

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