Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

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Экскурсия в музее-мастерской витража

Елена К.
Елена К. – Гид из Кракова
Далеко не каждый может похвастаться, что видел, как создаются витражи.

А вы сможете! Приглашаем на увлекательную прогулку 👣 по мастерской с гидом, который расскажет об истории 📖 Кракова.

Вы узнаете, как создаются витражи, которые украшают собой старинные и современные здания.

Если вы путешествуете с детьми, обязательно берите их с собой.

Для них приготовлены квесты с загадками и увлекательные истории.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €60 за экскурсию

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Экскурсия в музее-мастерской витража
Экскурсия в музее-мастерской витража
Экскурсия по настоящей, работающей мастерской витража!
В старейшей действующей витражной мастерской в Польше по-прежнему кипит работа! Ежедневно мастера творят витражи для костёлов, отелей, ресторанов или частных коллекций. Во время экскурсии 🧭 у нас есть возможность посмотреть на этот процесс в живую, узнать хитрости и тайны разных его этапов. Переходя от одного рабочего стола к другому, мы, в конце концов, попадаем в шикарную галерею, где представлены готовые витражи, многие из которых были запроектированы известными польскими художниками периода «Молодой Польши», в конце XIX — начале XX века.
Экскурсия для тех, кто восхищается витражами и витражным искусством!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • 9 евро стандартный билет
  • 8 евро детский билет.
Начало
🚩 aleja Zygmunta Krasińskiego 23, 31-111 Kraków
Место завершения
🏁 Музей витража
Экскурсия в музее-мастерской витража
Экскурсия в музее-мастерской витража
Экскурсия в музее-мастерской витража
Экскурсия в музее-мастерской витража

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

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