Елена К. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия по настоящей, работающей мастерской витража!

В старейшей действующей витражной мастерской в Польше по-прежнему кипит работа! Ежедневно мастера творят витражи для костёлов, отелей, ресторанов или частных коллекций. Во время экскурсии 🧭 у нас есть возможность посмотреть на этот процесс в живую, узнать хитрости и тайны разных его этапов. Переходя от одного рабочего стола к другому, мы, в конце концов, попадаем в шикарную галерею, где представлены готовые витражи, многие из которых были запроектированы известными польскими художниками периода «Молодой Польши», в конце XIX — начале XX века.

Экскурсия для тех, кто восхищается витражами и витражным искусством!