19 отзывов оставили туристы

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Всемирная знаменитость

Шахты Велички представляют собой подземный город с широкой инфраструктурой: это результат труда нескольких десятков поколений рабочих. В прошлом гордость королей и ценный источник богатства страны, сегодня соляная шахта — памятник истории и культуры, а с 1978 года — один из двенадцати объектов в I Списке мирового наследия ЮНЕСКО.

Часовня глубоко под землей

Туристический маршрут по шахте длится больше 3 км и включает свыше 20 залов. Самый большой из них отведен для часовни святой Кинги, покровительницы шахтеров. Её стены украшены искусной резьбой и скульптурами святых, высеченными из соли — среди них вы можете найти копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Пещеру освещает люстра из соляных кристаллов; некоторые молодожены выбирают этот оригинальный интерьер для свадебной церемонии.

Фееричные ландшафты

В Величку часто за вдохновением приезжали художники, а её пещеры и сегодня привлекают своей уникальной красотой режиссеров и продюсеров. Подземелья шахты бывали неоткрытой планетой, сказочной страной или утопическим городом женщин из будущего — вы узнаете, какие фильмы снимали здесь, на каких полотнах изображены пещеры Велички, и сможете на себе ощутить влияние её необыкновенной атмосферы.

Варианты бронирования

Эту экскурсию вы также можете заказать в пакете с экскурсией Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»