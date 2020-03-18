19 отзывов оставили туристы

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Фантастические виды соляной шахты «Величка»

Побывать в семисотлетней шахте, исследовать пещеры удивительной красоты и увидеть подземную часовню

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у отеля Wyspiański
  • Заказать экскурсию

50 за человека

У этой экскурсии19 отзывов
4.58
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Величка — маленький город 🏙️ в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших и старинных соляных шахт Европы.

Вы сможете воочию увидеть её необычные пейзажи, вдохновлявшие художников и режиссеров, посетить подземные часовни, узнать о жизни шахтеров.

Приятным бонусом станет оздоровительный эффект нашей прогулки: из-за высокого содержания соли в шахте лечебный микроклимат — здесь даже есть санаторий!
Фантастические виды соляной шахты «Величка»
Фантастические виды соляной шахты «Величка»

Что вас ожидает

Всемирная знаменитость
Шахты Велички представляют собой подземный город с широкой инфраструктурой: это результат труда нескольких десятков поколений рабочих. В прошлом гордость королей и ценный источник богатства страны, сегодня соляная шахта — памятник истории и культуры, а с 1978 года — один из двенадцати объектов в I Списке мирового наследия ЮНЕСКО.

Часовня глубоко под землей
Туристический маршрут по шахте длится больше 3 км и включает свыше 20 залов. Самый большой из них отведен для часовни святой Кинги, покровительницы шахтеров. Её стены украшены искусной резьбой и скульптурами святых, высеченными из соли — среди них вы можете найти копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Пещеру освещает люстра из соляных кристаллов; некоторые молодожены выбирают этот оригинальный интерьер для свадебной церемонии.

Фееричные ландшафты
В Величку часто за вдохновением приезжали художники, а её пещеры и сегодня привлекают своей уникальной красотой режиссеров и продюсеров. Подземелья шахты бывали неоткрытой планетой, сказочной страной или утопическим городом женщин из будущего — вы узнаете, какие фильмы снимали здесь, на каких полотнах изображены пещеры Велички, и сможете на себе ощутить влияние её необыкновенной атмосферы.

Варианты бронирования

Эту экскурсию вы также можете заказать в пакете с экскурсией Исторический Краков и поездка в соляную шахту «Величка»

Организационные детали

  • Экскурсия выездная, отправление из Кракова. Дорога в одну сторону занимает 30-50 минут. Продолжительность самой экскурсии — 2,5 часа.
  • Экскурсию проводит лицензированный музейный гид. В дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.
  • Транспортные расходы и билет в шахту включены в стоимость
  • Билеты на транспорт и в шахту невозвратные

Дополнительные опции

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидки: на каждую вторую экскурсию — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%
  • При бронировании экскурсии из города Варшава возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Фантастические виды соляной шахты «Величка»
Фантастические виды соляной шахты «Величка»
Фантастические виды соляной шахты «Величка»
Фантастические виды соляной шахты «Величка»
Фантастические виды соляной шахты «Величка»
Фантастические виды соляной шахты «Величка»

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала у отеля Wyspiański.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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19 отзывов оставили туристы

18 марта 2020
Прекрасный гид от шахты Величка - Лидия, которая, как и ее отец, много лет проработала на шахте и рассказывала об всем со знанием дела и при этом с юмором. Безусловно, это объект ЮНЕСКО, который надо посетить. Но, возможно, дешевле взять такси и билеты самим: больше от Трипстера ничего не было.
29 января 2020
Очень интересное место и отличная экскурсия! Всем рекомендую!
11 января 2020
К команде трипстера и к гидам сайта никаких претензий. В данном случае они предоставляют только трансфер до и от шахты, а также покупают билеты участникам группы. Как пройдёт сама экскурсия - это лотерея. Все зависит от гида, который попадётся Вам в Величке. Он местный и его нельзя выбрать. К времени начала экскурсии на русском языке гид выходит ко всем, кто стоит у линии русских и забирает всех внутрь. Таким образом, в одной группе оказываются как участники этого тура, так и самостоятельные путешественники. Нам не повезло с гидом. Марта совершенно не заботится о том, чтобы заинтересовать группу и чтобы всем было слышно (наушники постоянно отключаются). Если перед входом узнаете, что вашу экскурсию будет вести Марта, то рекомендую сделать все, чтобы её поменяли, или же идти непосредственно рядом с ней, чтобы слышать её не через наушники. Мы ничего не слышали и практически ничего не узнали о шахте. Самая худшая экскурсия в моей жизни.
20 декабря 2019
Всем, имеющим возможность, рекомендую обязательно посетить соляную шахту «Величка». Очень необычные ощущения. В шахте тепло, многие снимают куртки. Не забудьте мелочь, ведь там есть озеро! Экскурсовод просто замечательный! Очень приятная женщина с прекрасным чувством юмора! Не пожалеете!!!
6 декабря 2019
Прекрасно организованная экскурсия.
31 октября 2019
Все отлично! Гид замечательный! Водитель отличный! К сожалению, после Экскурсии с трудом нашли парковку. Наверно стоит либо встречать туристов на выходе, либо инструктироваться по направлению.
20 октября 2019
Экскурсия интересная, но видно с гидом не очень повезло, лично меня не зацепил рассказ, хотя подача материала могла быть более интересной.
13 октября 2019
Прекрасно! нам очень понравилось. Прекрасная организация экскурсии. Ясоветую всем посетить.
14 сентября 2019
В чітко зазначений час нас (3чол. ) очікував мікроавтобус, який нас 3-х доставив у Величку, очікував, а після екскурсії привіз у Краків. Екскурсія була російськомовна, на 16. 10 -нас було в групі чоловік 10, а гідом був пожилий поляк Вацлав, який з приємним акцентом провів цікаву екскурсію. Отримали масу позитивних емоцій, вражень, інформації. Було цікаво!Дякуємо!
9 сентября 2019
Экскурсия очень интересная, познавателья. Гид обьясняет все очень доступным языком, никого не упускает из вида, обо всех заботится. Ее информация интересная, позитвная, легко запоминающаяся. Большое спасибо!
Ещё 9 отзывов

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