Комплекс немецких концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году. Вы узнаете об условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками.

В программе экскурсии 🧭 осмотр территории двух частей бывшего лагеря: Аушвиц и Биркенау.