Комплекс немецких концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году. Вы узнаете об условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками.
В программе экскурсии 🧭 осмотр территории двух частей бывшего лагеря: Аушвиц и Биркенау.
Что входит
Транспортные расходы включены в стоимость
Продолжительность экскурсии в музее 3. 5 часа
Экскурсию проводит лицензированный музейный гид
В дороге только водитель-сопровождающий
Начало
🚩 Место встречи по договоренности
Место завершения
🏁 Краков
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.