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Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

5
10 отзывов
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Экскурсия ⛳ начнется с лагеря Аушвиц — вы сможете пройти по территории лагеря, побывать в некоторых бараках и узнать о судьбах людей, которые были здесь заключены.

Также вы побываете в Биркенау — самом настоящем лагере смерти.

Пройдетесь по его огромной территории и сможете подняться на одну из сторожевых вышек.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-39 человек

  • €390 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

Что вы увидите

  • Аушвиц
  • Биркенау
Комплекс немецких концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году. Вы узнаете об условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками.
В программе экскурсии 🧭 осмотр территории двух частей бывшего лагеря: Аушвиц и Биркенау.
Что входит
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Продолжительность экскурсии в музее 3. 5 часа
  • Экскурсию проводит лицензированный музейный гид
  • В дороге только водитель-сопровождающий
Начало
🚩 Место встречи по договоренности
Место завершения
🏁 Краков
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
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10 отзывов оставили туристы

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