2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»

4.5
2 отзыва
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Приглашаю вас в поездку по «королевскому тракту» до дворца, где жили настоящие короли.

Вы узнаете интересные факты из истории 📖 польских королей и увидите красивые 🤩 старинные здания — Рыночную площадь, Костел святой Девы Марии и Кафедральный собор.

На нашей экскурсии 🧭 вас ждет «вкусная часть»: вы попробуете традиционную польскую кухню 🥧.

Обед никого не оставит равнодушным!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €98 за человека

    Заказать трансфер
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).
Продолжение экскурсии.
Величка – небольшой город в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших старинных соляных шахт Европы (700 лет). Глубина шахты 340 метров, общая длина коридоров и туннелей свыше 245 километров.
Туристическая трасса протяженностью более 3 км включает свыше 20 залов, в том числе самый большой и уникальный, костел Св. Кинги – покровительницы шахтеров. Подземный костел богато украшен люстрами, резьбой и скульптурами святых, высеченными из соли. В шахте особый лечебный микроклимат, на глубине 135 м. оборудован санаторий.
Соляная шахта в Величке включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что входит
  • Транспортные расходы
  • билет в шахту
  • обед (суп + главное блюдо).
Начало
🚩 Перед входом в Барбакан (ul. Basztowa).
Место завершения
🏁 Краков
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»
Королевский Краков + обед + Соляная шахта «Величка»

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
15
3 часа
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
46 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
35
7 часов
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
20 отзывов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
90
7 часов
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
390
7 часов
Индивидуальная экскурсия Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
10 отзывов
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
15
3 часа
Еврейский квартал Казимеж - история и традиции еврейского народа
8 отзывов
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
50
4 часа
Экскурсия на соляную шахту «Величка»
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
167 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
40 отзывов
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Тайны и легенды старинного Кракова
65
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
36 отзывов