2 отзыва оставили туристы

«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.

После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).

Продолжение экскурсии.

Величка – небольшой город в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших старинных соляных шахт Европы (700 лет). Глубина шахты 340 метров, общая длина коридоров и туннелей свыше 245 километров.

Туристическая трасса протяженностью более 3 км включает свыше 20 залов, в том числе самый большой и уникальный, костел Св. Кинги – покровительницы шахтеров. Подземный костел богато украшен люстрами, резьбой и скульптурами святых, высеченными из соли. В шахте особый лечебный микроклимат, на глубине 135 м. оборудован санаторий.

Соляная шахта в Величке включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.