Осмотрите весь Краков за один день! Начните экскурсию ⛳ на назначенном месте встречи, чтобы не заблудиться в большом городе.
Профессиональный водитель-экскурсовод покажет вам весь город 🏙️, катая вас на экологически чистом электрическом автомобиле 🚘. Таким образом вы сможете посетить 3 главных исторических района города за 3 часа.
Узнайте больше о городе и его истории 📖 во время незабываемой экскурсии 🧭 по городу.
ВНИМАНИЕ! Водитель 🚗 англоговорящий. Аудиогиды на русском языке входят в стоимость экскурсии
Организационные детали
- Примите во внимание, экскурсия длится 3 часа (2 часа осмотра
- достопримечательностей и 1 час для посещения Фабрики Шиндлера).
- Пожалуйста, обратите внимание, что музей 🖼 может быть закрыт на
праздники и в технические дни. Чтобы уточнить подходящий день визита,
позвоните или посетите веб-сайт музея.
- Обратите внимание, что посещение музея не обязательно.