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Краков: тур на электромашине за 3 часа

4
1 отзыв
TicketsS
TicketsS – Гид из Кракова
Осмотрите главные достопримечательности 🏛️ Кракова за один день, передвигаясь по городу на экологически чистой электрической машине с водителем-экскурсоводом.

Благодаря быстрому автомобилю вы посетите 3 главных исторических района города за 3 часа.

Увидите самые интересные места Кракова, а также узнаете все о культуре и менталитете местных жителей.

Также вас ждет экскурсия ⛳ по знаменитой Фабрике Шиндлера, однако от нее можно отказаться и продолжить обзорную прогулку 👣 по городу.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €22 за человека

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Краков: тур на электромашине за 3 часа
Краков: тур на электромашине за 3 часа

Что вы увидите

  • Старый город:
  • Вавельский замок
  • Дворец епископа
  • Ягеллонский университет
  • Многие другие исторические здания
  • Еврейские кварталы:
  • Христианские церкви
  • Еврейские синагоги
  • Казимеж
  • Гетто:
  • Остатки стен гетто
  • Главная площадь
  • Фабрика Шиндлера
Осмотрите весь Краков за один день! Начните экскурсию ⛳ на назначенном месте встречи, чтобы не заблудиться в большом городе.
Профессиональный водитель-экскурсовод покажет вам весь город 🏙️, катая вас на экологически чистом электрическом автомобиле 🚘. Таким образом вы сможете посетить 3 главных исторических района города за 3 часа.
Узнайте больше о городе и его истории 📖 во время незабываемой экскурсии 🧭 по городу.
ВНИМАНИЕ! Водитель 🚗 англоговорящий. Аудиогиды на русском языке входят в стоимость экскурсии
Организационные детали
  • Примите во внимание, экскурсия длится 3 часа (2 часа осмотра
  • достопримечательностей и 1 час для посещения Фабрики Шиндлера).
  • Пожалуйста, обратите внимание, что музей 🖼 может быть закрыт на
праздники и в технические дни. Чтобы уточнить подходящий день визита,
позвоните или посетите веб-сайт музея.
  • Обратите внимание, что посещение музея не обязательно.
Что входит
  • Аудиогид на 8 языках (в том числе русский)
  • Англоязычный водитель
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входной билет на Фабрику Шиндлера
Начало и место завершения
🚩 Kraków Old Town, 33-332 Краков, Польша
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Краков: тур на электромашине за 3 часа
Краков: тур на электромашине за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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1 отзыв оставили туристы

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