Осмотрите весь Краков за один день! Начните экскурсию ⛳ на назначенном месте встречи, чтобы не заблудиться в большом городе.

Профессиональный водитель-экскурсовод покажет вам весь город 🏙️, катая вас на экологически чистом электрическом автомобиле 🚘. Таким образом вы сможете посетить 3 главных исторических района города за 3 часа.

Узнайте больше о городе и его истории 📖 во время незабываемой экскурсии 🧭 по городу.

ВНИМАНИЕ! Водитель 🚗 англоговорящий. Аудиогиды на русском языке входят в стоимость экскурсии

Организационные детали

Примите во внимание, экскурсия длится 3 часа (2 часа осмотра

достопримечательностей и 1 час для посещения Фабрики Шиндлера).

Пожалуйста, обратите внимание, что музей 🖼 может быть закрыт на

праздники и в технические дни. Чтобы уточнить подходящий день визита,

позвоните или посетите веб-сайт музея.