В 70 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город 🏙️ Освенцим, где в 1940 году был создан комплекс немецких концлагерей. Освенцим - самый большой гитлеровский концлагерь, где во время Второй Мировой войны было замучено более 1, 5 млн. узников. Освенцим включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – сохранен в неприкосновенности, как напоминание о совершенном здесь преступлении против человечества.
В состав музея входят два лагеря: Аушвиц и Биркенау. В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите обе части одного бывшего комплекса концлагерей. Гид проведет Вас по постоянным экспозициям выставки главного лагеря Аушвиц - познакомит с печальной историей 📖 этого места, статистическими и биографическими данными, фотоматериалами. Во второй части экскурсии - знакомство с территорией бывшего лагеря Биркенау - осмотр бывших казарм, рамп, останков газовых камер и крематориев.
Что входит
Услуги гида
транспортное обслуживание
входные билеты
Начало
🚩 автобусная остановка у отеля Wyspiański
Место завершения
🏁 Краков, отель Wyspiański
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 31 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них