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Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

4.6
11 отзывов
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
В 70 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город 🏙️ Освенцим, где в 1940 году был создан комплекс немецких концлагерей.

Освенцим — самый большой гитлеровский концлагерь, где во время Второй Мировой войны было замучено более 1, 5 млн.

узников.

Освенцим — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — сохранен в неприкосновенности, как напоминание о совершенном здесь преступлении против человечества.

В состав музея входят два лагеря Аушвиц и Биркенау.

В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите обе части одного бывшего комплекса концлагерей.

Гид проведет Вас по постоянным экспозициям выставки главного лагеря Аушвиц — познакомит с печальной историей 📖 этого места, статистическими и биографическими данными, фотоматериалами.

Во второй части экскурсии — знакомство с территорией бывшего лагеря Биркенау — осмотр бывших казарм, рамп, останков газовых камер и крематориев.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €90 за человека

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Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

Что вы увидите

  • Аушвиц I
  • Аушвиц II Биркенау
В 70 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город 🏙️ Освенцим, где в 1940 году был создан комплекс немецких концлагерей. Освенцим - самый большой гитлеровский концлагерь, где во время Второй Мировой войны было замучено более 1, 5 млн. узников. Освенцим включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – сохранен в неприкосновенности, как напоминание о совершенном здесь преступлении против человечества.
В состав музея входят два лагеря: Аушвиц и Биркенау. В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите обе части одного бывшего комплекса концлагерей. Гид проведет Вас по постоянным экспозициям выставки главного лагеря Аушвиц - познакомит с печальной историей 📖 этого места, статистическими и биографическими данными, фотоматериалами. Во второй части экскурсии - знакомство с территорией бывшего лагеря Биркенау - осмотр бывших казарм, рамп, останков газовых камер и крематориев.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортное обслуживание
  • входные билеты
Начало
🚩 автобусная остановка у отеля Wyspiański
Место завершения
🏁 Краков, отель Wyspiański
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим)

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав
Вячеслав
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11 отзывов оставили туристы

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