В 70 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город 🏙️ Освенцим, где в 1940 году был создан комплекс немецких концлагерей. Освенцим - самый большой гитлеровский концлагерь, где во время Второй Мировой войны было замучено более 1, 5 млн. узников. Освенцим включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – сохранен в неприкосновенности, как напоминание о совершенном здесь преступлении против человечества.

В состав музея входят два лагеря: Аушвиц и Биркенау. В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите обе части одного бывшего комплекса концлагерей. Гид проведет Вас по постоянным экспозициям выставки главного лагеря Аушвиц - познакомит с печальной историей 📖 этого места, статистическими и биографическими данными, фотоматериалами. Во второй части экскурсии - знакомство с территорией бывшего лагеря Биркенау - осмотр бывших казарм, рамп, останков газовых камер и крематориев.