3 отзыва оставили туристы

Музей очень популярен среди туристов. Прежде всего потому, что трагические события, происходившие в Кракове во время второй мировой войны, показаны в оскароносном фильме 🎥 Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
Нетипичная и современная экспозиция музея никого не оставит равнодушным. Узнайте историю 📖 немецкого предпринимателя, благодаря которому многие евреи пережили войну.
Улицы района Подгуже до сих пор хранят свидетельства тех страшных событий.
Вы увидите:
часть неразрушенной стены вокруг гетто
дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев
аптеку "Под орлом"
памятник, насчитывающий 68 стульев на площади Героев Гетто.
Что входит
Услуги гида
входной билет в музей
Начало
🚩 Внутри музея Шиндлера у кафе Film Cafe ul. Lipowa
Место завершения
🏁 Краков
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