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Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже

4.7
3 отзыва
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Посещение знаменитого музея «Фабрика Шиндлера» и прогулка 👣 по улицам Кракова.

Вы узнаете о жизни евреев в гетто во время оккупации города.

Услышите историю 📖 немецкого предпринимателя, благодаря которому многие евреи смогли пережить войну.

В музее вы увидите экспонаты, которые рассказывают о трагических событиях Второй Мировой войны.

Тех самых, которые позже были показаны в оскароносном фильме 🎥 Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты

  • €29 за человека

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Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Музей очень популярен среди туристов. Прежде всего потому, что трагические события, происходившие в Кракове во время второй мировой войны, показаны в оскароносном фильме 🎥 Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
Нетипичная и современная экспозиция музея никого не оставит равнодушным. Узнайте историю 📖 немецкого предпринимателя, благодаря которому многие евреи пережили войну.
Улицы района Подгуже до сих пор хранят свидетельства тех страшных событий.

Вы увидите:

  • часть неразрушенной стены вокруг гетто
  • дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев
  • аптеку "Под орлом"
  • памятник, насчитывающий 68 стульев на площади Героев Гетто.
Что входит
  • Услуги гида
  • входной билет в музей
Начало
🚩 Внутри музея Шиндлера у кафе Film Cafe ul. Lipowa
Место завершения
🏁 Краков
Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже

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Вячеслав
Вячеслав
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3 отзыва оставили туристы

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