3 отзыва оставили туристы

Музей очень популярен среди туристов. Прежде всего потому, что трагические события, происходившие в Кракове во время второй мировой войны, показаны в оскароносном фильме 🎥 Стивена Спилберга "Список Шиндлера".

Нетипичная и современная экспозиция музея никого не оставит равнодушным. Узнайте историю 📖 немецкого предпринимателя, благодаря которому многие евреи пережили войну.

Улицы района Подгуже до сих пор хранят свидетельства тех страшных событий.

Вы увидите: