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Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off

1.8
4 отзыва
TicketsS
TicketsS – Гид из Кракова
Вы можете отправиться на обзорную экскурсию ⛳ на автобус системы hop on hop off с любой точки маршрута.

Вы увидите Вавельский замок 🏰, Национальный исторический музей 🖼, Словацкий театр, еврейский квартал, посетите Еврейский музей и Музей стекла и керамики.

Цель экскурсии 🧭 – дать представление об истории 📖 и культуре Польши.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €27 за человека

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Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off
Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off

Что вы увидите

  • замок Вавель
  • река Висла
  • Барбакан
  • район Казимеж
  • район Сальватор
  • Еврейский музей «Галиция»
  • Центр стекла и керамики и др.
Откройте для себя уникальные достопримечательности 🏛️ Кракова в соответствии с вашими собственными интересами. Благодаря гибкому и удобному билету на автобус hop on, hop off Вы сможете заходить в автобус и выходить из него неограниченное количество раз на любой из предложенных остановках.

Список остановок автобуса hop on hop off:

    1. Hotel Galaxy
    2. ul. Dajwór (Jewish Disctrict - Kazimierz)
    3. Sworzec Glowny Zachod (Shotting mall)
    4. Dworzec Główny (Slowacki Theatre)
    5. Wawel (Royal Castle)
    6. Salwator (Norbertine Monastery)
    7. Kopiec Kościuszki (Kosciuszko Mound)
    8. Centrum Kongresowe (Congress Centre)
    9. Plac Wolnica (Wolnica Square)
    10. Plac Bohaterów Getta (Ghetto Heroes Square)
    11. Fabryka Schindlera (Schindler's Factory).
    Свой ваучер можно обменять на посадочный билет 🎫 непосредственно в автобусе 🚌 (при посадке).
    Рекомендуемое место старта Вашего маршрута - номер 5, это Вавель (Королевский замок).
    Начните с исторического Вавельского замка, чтобы исследовать центр политической жизни в Польше в 16 веке. Изучите легенду о Пещере дракона и насладитесь панорамным видом на набережную Вислы.
    После знакомства с самыми известными достопримечательностями, такими как Национальный исторический музей 🖼, еврейский квартал Казимеж и фабрика Шиндлера, узнайте о бурной истории 📖 города, включая темные дни Второй мировой войны, притеснения со стороны коммунистов и Холодной войне.
    Затем сядьте на прогулочный катер на 30-минутный круиз вдоль реки Вислы и полюбуйтесь такими памятниками, как Бенедиктинское аббатство в Тынце с другой перспективы.
    Пожалуйста, запросите бесплатные входные билеты круиз по реке, в Еврейский музей «Галиция» и Центр стекла и керамики непосредственно на борту автобуса.
    При покупке СТУДЕНЧЕСКОГО билета ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявление при посадке на автобус соответствующего удостоверения.
    Что входит
    • билет на экскурсионный автобус (действует 24 часа)
    • 30-минутный круиз на гондоле (доступен только с 1 марта по 16 ноября)
    • аудиогид
    • бесплатный вход Еврейский музей «Галиция» и Центр стекла и керамики
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 см. ваучер
    Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off
    Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off
    Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off
    Обзорная экскурсия на автобусе Hop on, Hop off

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    TicketsS
    TicketsS
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    4 отзыва оставили туристы

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