Откройте для себя уникальные достопримечательности 🏛️ Кракова в соответствии с вашими собственными интересами. Благодаря гибкому и удобному билету на автобус hop on, hop off Вы сможете заходить в автобус и выходить из него неограниченное количество раз на любой из предложенных остановках.

Список остановок автобуса hop on hop off:

1. Hotel Galaxy

2. ul. Dajwór (Jewish Disctrict - Kazimierz)

3. Sworzec Glowny Zachod (Shotting mall)

4. Dworzec Główny (Slowacki Theatre)

5. Wawel (Royal Castle)

6. Salwator (Norbertine Monastery)

7. Kopiec Kościuszki (Kosciuszko Mound)

8. Centrum Kongresowe (Congress Centre)

9. Plac Wolnica (Wolnica Square)

10. Plac Bohaterów Getta (Ghetto Heroes Square)

11. Fabryka Schindlera (Schindler's Factory).

Свой ваучер можно обменять на посадочный билет 🎫 непосредственно в автобусе 🚌 (при посадке).

Рекомендуемое место старта Вашего маршрута - номер 5, это Вавель (Королевский замок).

Начните с исторического Вавельского замка, чтобы исследовать центр политической жизни в Польше в 16 веке. Изучите легенду о Пещере дракона и насладитесь панорамным видом на набережную Вислы.

После знакомства с самыми известными достопримечательностями, такими как Национальный исторический музей 🖼, еврейский квартал Казимеж и фабрика Шиндлера, узнайте о бурной истории 📖 города, включая темные дни Второй мировой войны, притеснения со стороны коммунистов и Холодной войне.

Затем сядьте на прогулочный катер на 30-минутный круиз вдоль реки Вислы и полюбуйтесь такими памятниками, как Бенедиктинское аббатство в Тынце с другой перспективы.

Пожалуйста, запросите бесплатные входные билеты круиз по реке, в Еврейский музей «Галиция» и Центр стекла и керамики непосредственно на борту автобуса.

При покупке СТУДЕНЧЕСКОГО билета ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявление при посадке на автобус соответствующего удостоверения.