24 отзыва оставили туристы

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Тайны и величие королевских династий

История королевского Кракова: интерьеры, ритуалы и привычки польских монархов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

90 за экскурсию

У этой экскурсии24 отзыва
4.92
Irena
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Irena – Гид в Кракове
Краков — бывшая резиденция правителей могущественной Речи Посполитой.

Здесь столетиями жили короли, которые оставили после себя роскошные дворцы и величественные храмы.

Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по страницам истории 📖 королевского Кракова, во время которой вы узнаете об интерьерах, ритуалах и тайнах польских монархов.
Тайны и величие королевских династий
Тайны и величие королевских династий

Программа

  • Вавельский холм. Мы начнем с центра королевской власти и места, где принимались самые важные решения в Речи Посполитой. На холме 300 м над уровнем моря находится целый комплекс — кафедральный собор св. Станислава и Войцеха, королевский дворец, бывшие военные казармы, королевские кухни и конюшни.
  • Жизнь кафедрального собора. В кафедральном соборе прошло 37 коронаций, здесь также проходили венчания, крестили королевских детей, в этом же соборе королей и отпевали. Я расскажу, как происходили эти обряды и ритуалы.
  • Пантеон Великих поляков. В подземельях собора находится Пантеон Великих поляков — здесь кроме королей покоятся также национальные герои и великие поэты. Я расскажу, чем отличились самые выдающиеся личности.
  • Убранство собора и колокольня. Сам собор поражает богатством мрамора, позолоты и гобеленов, которым уже более 500 лет. На колокольне собора — знаменитый колокол Сигизмунд (отлит в 1521 году) — я расскажу, о каких событиях он возвещал раньше и в какие дни его звон можно услышать теперь.
  • Двор резиденции. Мы рассмотрим двор королевской резиденции, построенный во время коварной королевы — Боны Сфорцы. Я расскажу ее историю и то, почему резиденцию правителей Речи Посполитой строили итальянцы.
  • Вид на Краков. Также насладимся видом на Краков с красивой обзорной площадки, увидим оборонительные башни — Воровскую, Сандомерскую и Сенаторскую.
  • Улица Гродска. Королевский путь. Спустимся с Вавельского холма и отправимся в сторону Главной площади. Пройдем по улице Городской, по которой раньше в город въезжали правители, возвращаясь с военных походов. Сейчас на ней расположены 6 костелов, корпуса Ягеллонского университета, дворцы польской аристократии. Вы узнаете историю самых примечательных зданий, например дома, где прошла свадьба Лжедмитрия II и Марины Мнишек
  • Главная площадь Рынек. Одна из трех самых больших средневековых площадей Европы. Ее площадь 4га, а форма не изменилась за более чем 700 лет, с момента ее перестройки по локационному плану князя Болеслава Встыдливого. На площади находятся самые знаковые достопримечательности Кракова. С давних времен это центр активной торговли, а также политической жизни страны. Я расскажу, какие важные городские события происходили здесь на протяжении столетий.
  • Мариацкий костел. На главной площади вы увидите Мариацкий костел, с башни которого каждый час можно услышать мелодию «хейнал». Исполняет ее трубач которий трубит мелодию на 4 стороны света вот уже более чем 700 лет.
  • Форты. Закончим экскурсию возле бывших городских фортификаций.
Тайны и величие королевских династий
Тайны и величие королевских династий
Тайны и величие королевских династий

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irena
Irena
Дорогие путешественники! Вы собираетесь отправиться в Польшу? Тогда позвольте мне познакомить вас этой замечательной страной. Я рада предоставить для вас свои услуги по организации отдыха в Кракове и регионе Малопольша. Я лицензированный гид по Кракову и работаю в области туризма уже около семи лет. С каждым годом все больше влюбляюсь в свое дело и каждый день с удовольствием открываю новые грани профессии! После нашей экскурсии вы наверняка также искренне полюбите Польшу, как люблю эту страну я!
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24 отзыва оставили туристы

9 марта 2020
Елена очень профессиональный гид. 3 часа пролетели незаметно, многое узнали о городе и благодаря гиду Елене хочется вернуться ещё раз. Обязательно порекомендую ее друзьям! Благодарю
5 января 2020
Спасибо большое за экскурсию! Очень много информации. Маршрут построен медиально. И спасибо огромное Ясе за индивидуальный подход !
14 декабря 2019
Очень интересная экскурсия и отличный гид. Очень рекомендую.
21 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Ирина прекрасный экскурсовод. Мы прогулялись по улицам старого Кракова и буквально сразу влюбились в этот город. Ирина прекрасно знает историю, очень хорошо продуман маршрут. Всем рекомендую !!!!!
13 октября 2019
Очень все хорошо! Алина супер! Просто драйвер;)очень понравилось и нам, и детям:)
22 августа 2019
Нам очень понравилось. . Ирена не смогла провести нам экскурсию и я беспокоилась, если честно, кто придёт на замену, писала ей и звонила. Но о нас прекрасно позаботились и Елена оказалась просто замечательной. Она построила экскурсию именно как знакомство с городом, для той части семьи, которая в Кракове была впервые. А на наши вопросы «бывалых» были даны самые подробные и информативные ответы. В качестве бонуса, мы попили кофе с чудесными свежими кремувками под рассказы о королевском быте, и получили отличную рекомендацию для семейного ужина. Но самой лучшей рекомендацией для меня оказалось то, что, когда взрослые отказались лезть в пещеру дракона и пошли по набережной, Елена сделала это без колебаний и забрала младшую часть нашей группы с собой. Настоящий проводник, он такой. В пасть дракона полезет ради туристов)))! Спасибо огромное!
21 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Ирена рассказывает легко, непринужденно, но при этом мы получили ответы на все вопросы. Видно, что человек обладает очень глубокими познаниями в истории города. Спасибо за прекрасно проведенный день!
18 июля 2019
Всегда очень здорово, если человек не просто занимается каким-то делом, а действительно любит его - Ирена именно такой человек. Шаг за шагом она погружала нас в историю Кракова, рассказывая будто бы свою семейную историю - тепло и душевно. Отдельное спасибо - за рекомендации по ресторанчикам (оценили).
7 июля 2019
Irena великолепный гид! Очень интересная и позновательная экскурсия, после которой невозможно не влюбиться в Краков! На все дополнительные вопросы, мы, получили развёрнутые ответы. Плюс много советов по времяпрепровождению в Кракове! Настоятельно рекомендую этого гида! Irena, спасибо!
12 апреля 2019
Гид была Иоанна вместо Ирены - экскурсия на достойном уровне,
Ещё 14 отзывов

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