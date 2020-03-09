24 отзыва оставили туристы

Нам очень понравилось. . Ирена не смогла провести нам экскурсию и я беспокоилась, если честно, кто придёт на замену, писала ей и звонила. Но о нас прекрасно позаботились и Елена оказалась просто замечательной. Она построила экскурсию именно как знакомство с городом, для той части семьи, которая в Кракове была впервые. А на наши вопросы «бывалых» были даны самые подробные и информативные ответы. В качестве бонуса, мы попили кофе с чудесными свежими кремувками под рассказы о королевском быте, и получили отличную рекомендацию для семейного ужина. Но самой лучшей рекомендацией для меня оказалось то, что, когда взрослые отказались лезть в пещеру дракона и пошли по набережной, Елена сделала это без колебаний и забрала младшую часть нашей группы с собой. Настоящий проводник, он такой. В пасть дракона полезет ради туристов)))! Спасибо огромное!