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Вавельский собор: входной билет и аудиогид

5
1 отзыв
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Кракова
Среди обычных трехэтажных домиков в Кракове стоит потрясающей красоты средневековый собор, в котором покоятся многие главы польского государства.

Мы предлагаем вам узнать историю 📖 польских королей поближе, с туром по Вавельскому собору на Вавельском холме.

Аудиогид расскажет вам все об истории этого места, а вы полюбуетесь средневековыми крепостными стенами и готическим собором XII века, который считается национальным святилищем.

А также узнаете о том, как эту церковь ⛪ несколько раз разрушали и восстановили в XIV веке в еще большем великолепии.
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  • €9 за экскурсию

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Вавельский собор: входной билет и аудиогид
Вавельский собор: входной билет и аудиогид

Что вы увидите

  • Вавельский собор
  • Колокольня Зигмунта
  • Экспозиция музея при церкви Святого Иоанна Павла II
Отправляйтесь в путешествие по истории 📖 польских королей с туром по Вавельскому собору на Вавельском холме под комментарии аудиогида. Полюбуйтесь средневековыми крепостными стенами и готическим собором XII века, который считается национальным святилищем. Узнайте о том, как эту церковь ⛪ несколько раз разрушали и восстановили в XIV веке в еще большем великолепии.
Осмотрите главные достопримечательности 🏛️ собора и послушайте рассказ о ключевых событиях польской истории. Затем поднимитесь на колокольню Зигмунта, чтобы вблизи увидеть одну из крупнейших систем церковных колоколов в Польше. Чтобы сдвинуть с места поражающий воображение 30-тонный колокол, требуется 12 звонарей. С высоты открываются прекрасные виды Старого города Кракова и излучины Вислы.
Затем посетите часовни и усыпальницы польских глав государства и монархов. Полюбуйтесь прекрасным убранством часовен из резного дерева, мрамора и стали, а потом осмотрите экспозицию музея при церкви Святого Иоанна Павла II, которая рассказывает о связи между Папой Иоанном Павлом II и Вавельским собором.
Билет действителен в течение всего дня.
Важная информация
  • Тур с аудиогидом по Вавельскому собору и подъем на колокольню
Зигмунта занимает около 30 минут. Посещение королевской усыпальницы
занимает около 10 минут, а музея при церкви Святого Иоанна Павла II –
еще 20 минут.
  • Пожалуйста, прибудьте не менее чем за 1 час до закрытия.
Что входит
  • Входной билет на колокольню Зигмунта, в королевские усыпальницы и
  • Вавельский собор.
  • Аудиогид (требуется оставить залог в 100 PLN).
  • Пешая экскурсия по Казимежу с посещением гетто
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Kraków Old Town, 33-332 Краков, Польша
Вавельский собор: входной билет и аудиогид
Вавельский собор: входной билет и аудиогид
Вавельский собор: входной билет и аудиогид
Вавельский собор: входной билет и аудиогид

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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