Отправляйтесь в путешествие по истории 📖 польских королей с туром по Вавельскому собору на Вавельском холме под комментарии аудиогида. Полюбуйтесь средневековыми крепостными стенами и готическим собором XII века, который считается национальным святилищем. Узнайте о том, как эту церковь ⛪ несколько раз разрушали и восстановили в XIV веке в еще большем великолепии.

Осмотрите главные достопримечательности 🏛️ собора и послушайте рассказ о ключевых событиях польской истории. Затем поднимитесь на колокольню Зигмунта, чтобы вблизи увидеть одну из крупнейших систем церковных колоколов в Польше. Чтобы сдвинуть с места поражающий воображение 30-тонный колокол, требуется 12 звонарей. С высоты открываются прекрасные виды Старого города Кракова и излучины Вислы.

Затем посетите часовни и усыпальницы польских глав государства и монархов. Полюбуйтесь прекрасным убранством часовен из резного дерева, мрамора и стали, а потом осмотрите экспозицию музея при церкви Святого Иоанна Павла II, которая рассказывает о связи между Папой Иоанном Павлом II и Вавельским собором.

Билет действителен в течение всего дня.

Важная информация

Тур с аудиогидом по Вавельскому собору и подъем на колокольню

Зигмунта занимает около 30 минут. Посещение королевской усыпальницы

занимает около 10 минут, а музея при церкви Святого Иоанна Павла II –

еще 20 минут.