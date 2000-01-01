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Закопане и окрестности

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Закопане и окрестности
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €50 за человека

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Закопане и окрестности

Что вы увидите

  • Мы познакомимся с основными достопримечательностями горного курорта - деревянным костёлом 19 века
  • самым большим трамплином для прыжков на лыжах - Велька Крокев
  • пройдёмся самой популярной пешеходной улицей Польши - Крупуками
  • отведаем местные деликатесы - овечий сыр с гриля
  • поднимемся на фуникулёре на Гору Губалувка.
Закопане и окресности - знакомство с местной культурой и релакс в термальном аквапарке
Закопане — небольшой польский город 🏙️ в наивысшей части Карпат, Татрах. Расположение определило судьбу городка как самого популярного горнолыжного курорта страны. Летом здесь также многолюдно, все съезжаются, чтобы побродить по роскошным горным ⛰️ тропам и колоритным улочкам курорта. Закопане вот уже более ста лет является центром культурной жизни, дающим вдохновение артистам и художникам.
Мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ горного курорта - деревянным костёлом 19 века, самым большим трамплином для прыжков на лыжах - Велька Крокев, пройдёмся самой популярной пешеходной улицей Польши - Крупуками, отведаем местные деликатесы - овечий сыр с гриля, поднимемся на фуникулёре на Гору Губалувка.
Но самое интересное впереди. Во второй половине дня приглашаем вас - посетить термальный аквапарк в Бялке Татранской (в 15 км от Закопане). Вода для бассейнов добывается с глубины 2000 метров. В аквапарке вы можете прекрасно провести остаток дня.
Полные впечатлений от невероятно гостепреимного Закопане мы вернёмся в Краков около 20. 00
Что входит
  • В стоимость включено: транспортные расходы
  • сопровождающий гид по всему маршруту.
Что не входит
  • В стоимость не включено: Вход в термальный аквапарк Баня в Бялке Татранской на 2. 5 часа взрослый 69 PLN (около 17 евро) дети до 13 лет 49 PLN (около 12 Евро). Билет на фуникулёр на Губалувку вверх-вниз 25 PLN (около 6 евро).
Начало и место завершения
🚩 отель Wyspiański; ul. Mikołaja Kopernika 3

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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