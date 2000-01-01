Закопане и окресности - знакомство с местной культурой и релакс в термальном аквапарке

Закопане — небольшой польский город 🏙️ в наивысшей части Карпат, Татрах. Расположение определило судьбу городка как самого популярного горнолыжного курорта страны. Летом здесь также многолюдно, все съезжаются, чтобы побродить по роскошным горным ⛰️ тропам и колоритным улочкам курорта. Закопане вот уже более ста лет является центром культурной жизни, дающим вдохновение артистам и художникам.

Мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ горного курорта - деревянным костёлом 19 века, самым большим трамплином для прыжков на лыжах - Велька Крокев, пройдёмся самой популярной пешеходной улицей Польши - Крупуками, отведаем местные деликатесы - овечий сыр с гриля, поднимемся на фуникулёре на Гору Губалувка.

Но самое интересное впереди. Во второй половине дня приглашаем вас - посетить термальный аквапарк в Бялке Татранской (в 15 км от Закопане). Вода для бассейнов добывается с глубины 2000 метров. В аквапарке вы можете прекрасно провести остаток дня.

Полные впечатлений от невероятно гостепреимного Закопане мы вернёмся в Краков около 20. 00