Удивительный Лиссабон — это странная мозаика памятников старины и ультрасовременной архитектуры. Первое знакомство с ним часто вызывает неоднозначную реакцию. В столицу Португалии можно безоговорочно влюбиться ❤️ или испытать растерянность. Обзорная экскурсия ⛳ с русскоговорящим гидом поможет почувствовать величие и очарование города.

Лиссабон уютно расположился на семи холмах в устье Тежу. Экскурсия проходит по историческому центру города, который до наших дней сохранил уникальный старинный облик. В самом сердце Лиссабона находится район Байша, который был восстановлен из руин после беспощадного землетрясения 1755 года.

Экскурсия по Лиссабону проходит по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу с величественной статуей короля Педро IV и зданием Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции. Затем состоится поездка по набережной — Мост 25 Апреля, Беленские доки, площадь Альфонсу Альбукерке.

Экскурсанты осматривают монастырь Жеронимуш в Белене — самое впечатляющее архитектурное сооружение Лиссабона, знакомятся с самым элегантным лиссабонским памятником XVI века — Беленской Башней. Это место уже давно удерживает пальму первенства по числу сделанных снимков туристами со всего света. В завершении осмотр грандиозного монумента Первооткрывателям и Беленского дворца — резиденции президента Португальской республики.