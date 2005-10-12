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Автобусная экскурсия по Лиссабону

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Обзорная автобусная экскурсия ⛳ по Лиссабону поможет составить первое впечатление о самой западной европейской столице.

Вы увидите исторический центр города, монастырь Жеронимуш, Беленскую башню, Беленский дворец, монумент Первооткрывателям, площади Россиу и Альфонса Альбукерке, а также узнаете о том, как Лиссабон восстанавливался после землетрясения 1755 года.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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Автобусная экскурсия по Лиссабону
Автобусная экскурсия по Лиссабону

Что вы увидите

  • Экскурсанты осматривают монастырь Жеронимуш в Белене — самое впечатляющее архитектурное сооружение Лиссабона
  • знакомятся с самым элегантным лиссабонским памятником XVI века — Беленской Башней. Это место уже давно удерживает пальму первенства по числу сделанных снимков туристами со всего света. В завершении осмотр грандиозного монумента Первооткрывателям и Беленского дворца — резиденции президента Португальской республики.
Удивительный Лиссабон — это странная мозаика памятников старины и ультрасовременной архитектуры. Первое знакомство с ним часто вызывает неоднозначную реакцию. В столицу Португалии можно безоговорочно влюбиться ❤️ или испытать растерянность. Обзорная экскурсия ⛳ с русскоговорящим гидом поможет почувствовать величие и очарование города.
Лиссабон уютно расположился на семи холмах в устье Тежу. Экскурсия проходит по историческому центру города, который до наших дней сохранил уникальный старинный облик. В самом сердце Лиссабона находится район Байша, который был восстановлен из руин после беспощадного землетрясения 1755 года.
Экскурсия по Лиссабону проходит по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу с величественной статуей короля Педро IV и зданием Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции. Затем состоится поездка по набережной — Мост 25 Апреля, Беленские доки, площадь Альфонсу Альбукерке.
Экскурсанты осматривают монастырь Жеронимуш в Белене — самое впечатляющее архитектурное сооружение Лиссабона, знакомятся с самым элегантным лиссабонским памятником XVI века — Беленской Башней. Это место уже давно удерживает пальму первенства по числу сделанных снимков туристами со всего света. В завершении осмотр грандиозного монумента Первооткрывателям и Беленского дворца — резиденции президента Португальской республики.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты:
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Автобусная экскурсия по Лиссабону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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Елена Б. проводит ещё 5 экскурсий

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