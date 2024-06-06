1 чел.
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Индивидуальная
7.5 часов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикая Мадейра: держим курс на север
Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena6 июня 2024Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ЭЭлина24 мая 2024Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
- ТТатьяна17 мая 2024Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
- ЕЕкатерина17 мая 2024Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
- ЛЛюдмила11 мая 2024С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
- ssemyon26 апреля 2024интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
- ООльга22 апреля 2024Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
- ААлександр5 апреля 2024Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
- SSERGEY2 апреля 2024Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 186 до 260. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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