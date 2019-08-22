2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из древнего Фуншала в первобытную долину

Влюбиться в столицу Мадейры, попробовать местное вино и отправиться за счастьем в Куррал-даш-Фрейраш

Aleksandr
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Aleksandr – ваш гид
Выбрать для путешествия остров Мадейра — уже ценный вклад в копилку необычных воспоминаний.

Я утрою интенсивность ваших впечатлений, показав крупнейший город острова и долину, где вас ждёт «кислородный обморок» и головокружительные виды.

Заряжайте фотоаппараты и приготовьтесь стать на толику счастливее после прогулки!
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину

Что вас ожидает

Город, убегающий в горы
Перед поездкой в сказочную долину мы насладимся прогулкой по холмистому Фуншалу. Здесь, в главном морском порту Мадейры, вы посетите:

  • Городской театр Бальтазара Диаша — единственный на острове! Вы полюбуетесь постройкой 19 века, а также очаровательными муниципальными садами напротив театра.
  • Кафедральный собор. Я расскажу о главном религиозном месте Мадейры и о том, как ему удалось сохранить свой вид со времён колонизации.
  • Иезуитскую церковь, которая восхитит роскошным убранством: здесь яркая плитка азулежу гармонично сочетается с живописью на стенах.
  • Дегустационный винный зал, где вы попробуете разнообразное вино, изготовленное в лесистой части острова: характерный карамельно-ореховый оттенок напитка оставит приятное послевкусие.
  • Городской рынок. Густые ароматы растений, многообразие овощей и фруктов, свежайшая рыба — на рынке «Меркадо» в воздухе витает обилие запахов и оживлённое веселье. По желанию здесь можно подкрепиться перед поездкой в долину или просто насладиться атмосферой португальской простоты и добродушия.

Долина «Убежище монахинь»
Насладившись местной архитектурой и духом португальского города, мы направимся в долину Куррал-даш-Фрейраш. Посёлок находится будто в горном котле: окружающие хребты не пропускают ни ветра, ни туч, а дожди случаются редко. У вас захватит дух от высоченных пиков гор Арейру и Руйву, и, конечно, от панорамы пологой долины, окутанной туманом. Вы полюбуетесь местными пейзажами и попробуете традиционные блюда из каштанов, а также продегустируете домашние настойки из местных фруктов.

Организационные детали

  • Пожалуйста, возьмите ветровки и наденьте удобную обувь.
  • По вашему желанию заедем на обед в ресторан.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Из древнего Фуншала в первобытную долину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aleksandr
Aleksandr
Дорогие путешественники, приглашаю вас познакомиться с островом Мадейра: его интересной историей и красотой «Атлантической жемчужины». Главная достопримечательность острова — природа. Практически 70% территории Мадейры — это природный заповедник с многообразием климатических зон, от субтропиков на побережье до тундры на вершинах гор. Я покажу вам Мадейру во всей её индивидуальной красоте. Просто приезжайте, всё остальное произойдёт само собой...
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 августа 2019
Обязательно стоит посетить долину монахинь и окружающие ее пики - виды великолепные и дарят замечательные воспоминания
7 августа 2019
Огромное спасибо за профессионализм и заботу!

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