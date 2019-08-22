2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город, убегающий в горы

Перед поездкой в сказочную долину мы насладимся прогулкой по холмистому Фуншалу. Здесь, в главном морском порту Мадейры, вы посетите:

Городской театр Бальтазара Диаша — единственный на острове! Вы полюбуетесь постройкой 19 века, а также очаровательными муниципальными садами напротив театра.

— единственный на острове! Вы полюбуетесь постройкой 19 века, а также очаровательными муниципальными садами напротив театра. Кафедральный собор . Я расскажу о главном религиозном месте Мадейры и о том, как ему удалось сохранить свой вид со времён колонизации.

. Я расскажу о главном религиозном месте Мадейры и о том, как ему удалось сохранить свой вид со времён колонизации. Иезуитскую церковь , которая восхитит роскошным убранством: здесь яркая плитка азулежу гармонично сочетается с живописью на стенах.

, которая восхитит роскошным убранством: здесь яркая плитка азулежу гармонично сочетается с живописью на стенах. Дегустационный винный зал , где вы попробуете разнообразное вино, изготовленное в лесистой части острова: характерный карамельно-ореховый оттенок напитка оставит приятное послевкусие.

, где вы попробуете разнообразное вино, изготовленное в лесистой части острова: характерный карамельно-ореховый оттенок напитка оставит приятное послевкусие. Городской рынок. Густые ароматы растений, многообразие овощей и фруктов, свежайшая рыба — на рынке «Меркадо» в воздухе витает обилие запахов и оживлённое веселье. По желанию здесь можно подкрепиться перед поездкой в долину или просто насладиться атмосферой португальской простоты и добродушия.

Долина «Убежище монахинь»

Насладившись местной архитектурой и духом португальского города, мы направимся в долину Куррал-даш-Фрейраш. Посёлок находится будто в горном котле: окружающие хребты не пропускают ни ветра, ни туч, а дожди случаются редко. У вас захватит дух от высоченных пиков гор Арейру и Руйву, и, конечно, от панорамы пологой долины, окутанной туманом. Вы полюбуетесь местными пейзажами и попробуете традиционные блюда из каштанов, а также продегустируете домашние настойки из местных фруктов.