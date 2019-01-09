2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Морские утесы, живописные виды и лавовые бассейны

Олег
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Олег – ваш гид
Приглашаю вас вместе со мной совершить небольшое путешествие на самый край Мадейры! Вы посетите места, где Уинстон Черчилль любил рисовать пейзажи, побываете на втором по высоте в мире морском утесе, увидите живописный каньон и проедете по дорогам через туннели, прорезанные в горах.

В городке Порто-Мониш искупаетесь в лавовых баасейнах и проведете вечер в приятной атмосфере за ужином в местном ресторане.
235 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Встреча Отель в Фуншале
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры

Что вас ожидает

Начнем с рыбацкой деревеньки, где любил останавливаться Уинстон Черчилль — там он рисовал пейзажи. Мы постоим на том же самом месте, где премьер-министр ставил свой мольберт. Недалеко оттуда — Кабо Жирао, второй в мире по высоте морской утес (589 метров). Со смотровой площадки со стеклянным полом, которая была полностью реконструирована в 2012 году, открывается живописный вид на океан и южное побережье Мадейры.

Далее поедем через Рибейро Браво, откуда дорога сворачивает вглубь острова и берет свое направление по живописному каньону к южной его части. От Сао Висенте к Сейскал — мы проедем вдоль побережья, где со скал прямо в море обрушаются потоки воды — всё это рядом с дорогой, а иногда даже над ней. По северной стороне острова через многочисленные туннели, прорезанные в горах — эта дорога заменила старую, проходившую вдоль отвесных склонов прямо у подножия океана — в связи с многочисленными обвалами старая дорога для проезда сейчас закрыта.

По этой дороге мы доедем прямиком до Порто-Мониш. Городок знаменит своими лавовыми бассейнами — природными ваннами, образованными многие тысячи лет назад застывшей лавой, которая стала защитным барьером для буйных океанских волн. Искупавшись по желанию, отобедаем в одной из многочисленных кафешек и направимся обратно в Фуншал к вашему отелю.

Если хотите, можно под конец посетить местный недорогой ресторан. Там вы сможете в приятной атмосфере за вкусным ужином и бокалом прохладного вина поделиться своими впечатлениями обо всем увиденном. Это займет на два часа больше и, соответственно, будет стоит на 30 евро дороже.

Организационные детали

  • Вы можете подкорректировать маршрут уже на месте.
  • В конце экскурсии я доставлю вас к вашему отелю.
  • Питание в цену экскурсии не входит.
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры
Красоты северо-западной Мадейры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель в Фуншале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Приветствую всех! Я проживаю на острове Мадейра с 2000 года и очень хорошо знаю остров, поэтому организовываю экскурсии по городу и всему острову на моей машине.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2019
Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Мы с мужем влюбились в Мадейру!
9 октября 2018
Большое спасибо Олегу за поездку по острову Мадейра. За день мы объехали большую часть острова, посмотрели массу красивейших мест и смотровых площадок, даже за рамками предусмотренного маршрута, вкусно пообедали. Больше говорили не о Мадейре, а о жизни. Но к красотам этого острова лишние слова и не нужны. Маршрут был построен таким образом, чтобы за один день увидеть всю (почти всю) красоту острова. Олег - замечательный собеседник, очень терпеливый и выносливый:) Еще раз огромное спасибо.
Думаю, что данный вариант экскурсии подойдет абсолютно всем, кто хочет осмотреть красоты Мадейры за короткий промежуток времени.

Олег проводит ещё 1 экскурсию

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