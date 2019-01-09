2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Начнем с рыбацкой деревеньки, где любил останавливаться Уинстон Черчилль — там он рисовал пейзажи. Мы постоим на том же самом месте, где премьер-министр ставил свой мольберт. Недалеко оттуда — Кабо Жирао, второй в мире по высоте морской утес (589 метров). Со смотровой площадки со стеклянным полом, которая была полностью реконструирована в 2012 году, открывается живописный вид на океан и южное побережье Мадейры.

Далее поедем через Рибейро Браво, откуда дорога сворачивает вглубь острова и берет свое направление по живописному каньону к южной его части. От Сао Висенте к Сейскал — мы проедем вдоль побережья, где со скал прямо в море обрушаются потоки воды — всё это рядом с дорогой, а иногда даже над ней. По северной стороне острова через многочисленные туннели, прорезанные в горах — эта дорога заменила старую, проходившую вдоль отвесных склонов прямо у подножия океана — в связи с многочисленными обвалами старая дорога для проезда сейчас закрыта.

По этой дороге мы доедем прямиком до Порто-Мониш. Городок знаменит своими лавовыми бассейнами — природными ваннами, образованными многие тысячи лет назад застывшей лавой, которая стала защитным барьером для буйных океанских волн. Искупавшись по желанию, отобедаем в одной из многочисленных кафешек и направимся обратно в Фуншал к вашему отелю.

Если хотите, можно под конец посетить местный недорогой ресторан. Там вы сможете в приятной атмосфере за вкусным ужином и бокалом прохладного вина поделиться своими впечатлениями обо всем увиденном. Это займет на два часа больше и, соответственно, будет стоит на 30 евро дороже.