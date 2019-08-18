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Путешествие по 14 смотровым площадкам острова и 5 климатическим зонам

Игорь
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Игорь – ваш гид
К одним смотровым площадкам мы поднимемся выше облаков, у других подберемся к самому краю обрыва, а иные отыщем среди яркой зелени живописных мадерьянских деревушек.

Автомобильная экскурсия откроет вам первозданную красоту острова, его истории и легенды, традиции и кухню.
286 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель.
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У этой экскурсии1 отзыв
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Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака

Что вас ожидает

Секреты Мадейры
Мы начнем путешествие в городе Фуншал, опоясанном тесным кольцом смотровых площадок. Вы посетите знаменитые Pico dos Barcelos, Pico do Facho и Cristo Rei, а также секретные точки, неизведанные туристами. С высоты 300 метров над уровнем моря вам откроется городок Машику, с которым связана легенда о первооткрывателе острова, и аэропорт Мадейры, а полуостров Св. Лаврентия подарит вид на Порту-Санту, где когда-то жил Христофор Колумб.

Аборигенная флора
Одну за другой сменяя климатические зоны, вы проедете по северному побережью и увидите грандиозные по своей суровости пейзажи со смотровой площадки Beira da Quinta. Реликтовые тропические леса, возрастом 700 тысяч лет, скалы и соленый туман, который ветер несет с Атлантики, заставят забыть, что вы в солнечной Португалии. По дороге мы подкрепимся национальными блюдами в маленькой сельской таверне, а после, если будет желание, остановимся в городке Порту-Мониш и полюбуемся лавовыми бассейнами.

Лес в океане
Возвращаясь в Фуншал, мы заглянем на знаменитый утес Кабу-Жиран, самый высокий мыс в Европе, близ которого раскинулся ароматный эвкалиптовый лес. Это место придется по душе всем любителям экстрима, ведь наслаждаться живописной панорамой мы будем стоя на стеклянном полу над обрывом!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 8-местном автобусе с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
  • Мы заберем вас из отеля в г. Фуншал и доставим обратно после экскурсии. В случае, если вы остановились за пределами 20 километров от города, трансфер будет оплачиваться дополнительно.
  • Для этого путешествия вам понадобится удобная обувь и одежда.
  • Дополнительные расходы: обед в таверне.
  • В стоимость включена страховка на время проведения экскурсии.
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Мадейра завораживает и привлекает своей первозданностью. В 2001 году я оказался проездом на Мадейре — прилетел всего на три дня — и вот уже 18 лет живу на острове! За это время я смог узнать и полюбить остров, а главное понять его. Здешние легенды — не выдумки, но история: от пиратов до сегодняшнего дня. Многое изменилось, но всё же остались нетронутые временем тропы и маршруты, которыми я хочу с вами поделиться...
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 августа 2019
Вместе с Игорем совершили увлекательное путешествие, объехав остров Мадейра вокруг. Отлично подобраны смотровые площадки, с которых открываются шикарные виды на океан, города, уникальную природу острова. Игорь великолепно водит машину, знает все дороги, сам разработал этот маршрут. Очень благодарны гиду за предоставленную возможность получить такие яркие впечатления! Несмотря на то, что экскурсия длилась 8ч, мы совершенно не устали. Рекомендуем всем, даже возрастным туристам! Спасибо Игорю и Трипстеру!

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