Что вас ожидает

Секреты Мадейры

Мы начнем путешествие в городе Фуншал, опоясанном тесным кольцом смотровых площадок. Вы посетите знаменитые Pico dos Barcelos, Pico do Facho и Cristo Rei, а также секретные точки, неизведанные туристами. С высоты 300 метров над уровнем моря вам откроется городок Машику, с которым связана легенда о первооткрывателе острова, и аэропорт Мадейры, а полуостров Св. Лаврентия подарит вид на Порту-Санту, где когда-то жил Христофор Колумб.

Аборигенная флора

Одну за другой сменяя климатические зоны, вы проедете по северному побережью и увидите грандиозные по своей суровости пейзажи со смотровой площадки Beira da Quinta. Реликтовые тропические леса, возрастом 700 тысяч лет, скалы и соленый туман, который ветер несет с Атлантики, заставят забыть, что вы в солнечной Португалии. По дороге мы подкрепимся национальными блюдами в маленькой сельской таверне, а после, если будет желание, остановимся в городке Порту-Мониш и полюбуемся лавовыми бассейнами.

Лес в океане

Возвращаясь в Фуншал, мы заглянем на знаменитый утес Кабу-Жиран, самый высокий мыс в Европе, близ которого раскинулся ароматный эвкалиптовый лес. Это место придется по душе всем любителям экстрима, ведь наслаждаться живописной панорамой мы будем стоя на стеклянном полу над обрывом!