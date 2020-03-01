Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Мадейра — кусочек рая на Земле

Дивное путешествие по востоку острова в мини-группе

Михаил
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Михаил – представитель гидов
Приглашаем вас проехать по невероятно красивому восточному побережью Мадейры! Вы узнаете об её первооткрывателях и защите острова от пиратов.

Исследуете первозданные ландшафты восточного мыса и прогуляетесь по древовидному лесу.

Прокатитесь под взлётной полосой одного из самых экстремальных аэропортов в Европе.

И испытаете ещё 1001 эмоцию от сочных красок этого неземного уголка.
45 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле

Что вас ожидает

Самые живописные метки на карте Мадейры: восток острова
Авто-путешествие раскроет перед вами всю полноту природного богатства острова, разнообразие великолепных панорам и буйство красок субтропических растений. Кроме головокружительных видов вас ждёт знакомство с художественными ремеслами островитян и традициями повседневной культуры. В вашей насыщенной программе следующие приятные пункты:

  • Покорить вершину холма ‘Ponta do Garajau’ и насладиться видом на южную часть острова и столицу Мадейры — Фуншал. Здесь же выросла статуя Иисуса Христа с распростёртыми объятиями, обращёнными к океану: я обязательно расскажу легенду, по которой она здесь появилась.
  • Побывать в городе Машику, прогуляться по его набережной, отдохнуть на пляжах и искупаться в бодрящих водах Атлантики.
  • Забраться на смотровую площадку Pico de Facho и охватить взором городок Машику, мыс св. Лаврентия и — самое захватывающее — понаблюдать, как взлетают и приземляются самолёты. Особенность площадки в том, что полосы аэропорта видны как на ладони.
  • Спуститься со смотровой на самую восточную точку острова — мыс св. Лаврентия. Здесь раскрывается природная сила Мадейры: крутые высокие обрывы, мощь океана, разноцветные острые скалы!
  • Посмотреть на традиционные треугольные домики в Сантане: из камня с соломенными крышами. И испытать себя на прочность на прогулке по горной тропе — местной леваде.
  • Заглянуть на форелевую ферму в Рибейро Фрио. Эта деревня ютится в глубине острова, и окружена природным заповедным парком с удобными пешими тропинками и прудами с форелью. Путешествуя по парку, вы впечатлитесь древними лавровыми деревьями, нетронутыми ледниковым периодом, и услышите пение редких птиц местной фауны.
  • Добраться до одной из самых высоких точек острова — Пику-ды-Ариейру. На высоте 1864 метров над уровнем моря вы ощутите величие океана и бездонного неба, первобытность вечнозелёных долин и покрытых пушистым мхом вершин. А, может, даже встретите чёрных дроздов, зябликов и мадеренских корольков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы заберём вас из отеля и привезём обратно
  • Экскурсия проводится на просторных микроавтобусах (Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter Classic). За рулем профессиональный водитель.
  • Экскурсию для вас проведу я или второй гид из нашей команды

Дополнительные расходы
Комплексный обед с бокалом вина по желанию в Cafe Restaurant Jardim do Vale (13 −15€ с человека).

Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле
Мадейра — кусочек рая на Земле

Экскурсия проводится в среду и пятницу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Михаил
Михаил
Приветствую, друзья! Представляюсь: Михаил — профессиональный гид и организатор групповых и индивидуальных экскурсии по острову Мадейра в составе команды таких же профессиональных и влюбленных в свое дело гидов. У меня есть лицензия на деятельность туристического гида, мой опыт работы — 9 лет. В Португалии живу 26 лет, из них 20 — на острове Мадейра. Будем рады познакомить вас с этим прекрасным, фантастической красоты «островом вечной весны», раскрыть его прелести и тайны для вас!
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Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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