Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Приветствую, друзья! Представляюсь: Михаил — профессиональный гид и организатор групповых и индивидуальных экскурсии по острову Мадейра в составе команды таких же профессиональных и влюбленных в свое дело гидов. У меня есть лицензия на деятельность туристического гида, мой опыт работы — 9 лет. В Португалии живу 26 лет, из них 20 — на острове Мадейра. Будем рады познакомить вас с этим прекрасным, фантастической красоты «островом вечной весны», раскрыть его прелести и тайны для вас!

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