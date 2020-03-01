Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Самые живописные метки на карте Мадейры: восток острова
Авто-путешествие раскроет перед вами всю полноту природного богатства острова, разнообразие великолепных панорам и буйство красок субтропических растений. Кроме головокружительных видов вас ждёт знакомство с художественными ремеслами островитян и традициями повседневной культуры. В вашей насыщенной программе следующие приятные пункты:
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы
Комплексный обед с бокалом вина по желанию в Cafe Restaurant Jardim do Vale (13 −15€ с человека).