Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю Вас встретить Новый Год на Мадейре! Не пропустите самый красивый в мире фейерверк! Окунитесь в атмосферу яркого субтропического шоу!
Каждый год в новогоднюю ночь небо над бухтой Фуншала вспыхивает тысячами разноцветных огней. Круизные лайнеры выстраиваются вдоль береговой линии, а местные жители и гости Мадейры собираются на набережной и смотровых площадках, чтобы вместе насладиться этим ярким шоу.
Программа рассчитанная на 5 часов.
начало программы в 20. 00
состав группы 12 человек
В программе вас ждет:
поездка по праздничному ночному городу
встреча нового года «по-нашему» в ресторане за праздничным столом
встреча нового года по-мадерийски на смотровой площадке, с которой открывается красивая панорама города и откуда будет хорошо виден новогодний фейерверк (шампанское включено)
трансфер в отель 🏨 (24:30)
До встречи в новогоднюю ночь на Мадейре!
Начало и место завершения
🚩 Madeira
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.