Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Новый год на Мадейре

Гид S.
Гид S. – Гид из Мадейры
Новый год на Мадейре
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €123 за человека

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Новый год на Мадейре
Новый год на Мадейре
Приглашаю Вас встретить Новый Год на Мадейре! Не пропустите самый красивый в мире фейерверк! Окунитесь в атмосферу яркого субтропического шоу!
Каждый год в новогоднюю ночь небо над бухтой Фуншала вспыхивает тысячами разноцветных огней. Круизные лайнеры выстраиваются вдоль береговой линии, а местные жители и гости Мадейры собираются на набережной и смотровых площадках, чтобы вместе насладиться этим ярким шоу.
Программа рассчитанная на 5 часов.
  • начало программы в 20. 00
  • состав группы 12 человек

В программе вас ждет:

  • поездка по праздничному ночному городу
  • встреча нового года «по-нашему» в ресторане за праздничным столом
  • встреча нового года по-мадерийски на смотровой площадке, с которой открывается красивая панорама города и откуда будет хорошо виден новогодний фейерверк (шампанское включено)
  • трансфер в отель 🏨 (24:30)
До встречи в новогоднюю ночь на Мадейре!
Начало и место завершения
🚩 Madeira

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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