Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю Вас встретить Новый Год на Мадейре! Не пропустите самый красивый в мире фейерверк! Окунитесь в атмосферу яркого субтропического шоу!

Каждый год в новогоднюю ночь небо над бухтой Фуншала вспыхивает тысячами разноцветных огней. Круизные лайнеры выстраиваются вдоль береговой линии, а местные жители и гости Мадейры собираются на набережной и смотровых площадках, чтобы вместе насладиться этим ярким шоу.

Программа рассчитанная на 5 часов.

начало программы в 20. 00

состав группы 12 человек

В программе вас ждет:

поездка по праздничному ночному городу

встреча нового года «по-нашему» в ресторане за праздничным столом

встреча нового года по-мадерийски на смотровой площадке, с которой открывается красивая панорама города и откуда будет хорошо виден новогодний фейерверк (шампанское включено)

трансфер в отель 🏨 (24:30)

До встречи в новогоднюю ночь на Мадейре!