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Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры

Константин В.
Константин В. – Гид из Мадейры
Вы посетите Пику Алто(Pico Alto) который расположен в экологическом парке 🌳 Мадейры, из лесной зоны через горные, уникальные луга мы поднимаемся на третью по высоте гору на Мадейре-Пику ду Ариейро, далее мы спускаемся в северный городок Сантана, переезжаем в город 🏙️ Машико
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Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры

Что вы увидите

  • Экскурсия из Фуншала в Камаша
  • Пику ду Ариэйро
  • Рибейро Фрио
  • Сантану
  • Фаял
  • Пико де Фашо
  • Машику.
Мы познакомимся с северной и восточной частью острова. Со сказочной горной страной где светлые эвкалиптовые рощи сменяются густыми хвойными лесами, а вершины-величественными ущельями. Экскурсия ⛳ начинается с городка Камаша(Camacha), где расположен музей 🖼 плетённых изделий. Из лесной зоны через горные, уникальные луга мы попадаем на третью по высоте гору на Мадейре-Пику ду Ариейро (Pico do Arieiro) откуда, с высоты 1818 метров, открывается просто изумительный вид и на юг и на север острова! Мы поднимемся выше облаков, этот живописный пейзаж, захватывающий дух, альпинисты называют «Крыша Мира». Под Вашими ногами распростёрто море 🌊 облаков рассекаемое вершинами могучих гор ⛰️. Далее мы спускаться на северную часть острова и останавливаемся в посёлке Рибейро Фрио(Ribeiro Frio), где расположено форелевое хозяйство. Тут можно увидеть уникальное одуванчиковое и ромашковое дерево 🌲. Пейзажи меняются прямо на глазах, природа на острове 🏝️ не похожа друг на друга. Более 20 микроклиматов создают уникальные, свойственные только данному участку острова пейзажи. Далее в северный городок Сантана(Santana) где знакомимся с бытом первых поселенцев Мадейры и их стилизованными жилищами. Здесь же можно останавиться на обед. После на восточную часть острова через городок Фаял(Faial). На смотровой площадке Пико де Фашо(Pico do Facho)на краю скал нам открываются восхитительные пейзажи достойные кисти Айвазовского, вид на первую столицу Мадейры город 🏙️ Машико(Machico).
Что входит
  • русскоговорящий гид
  • транспорт
  • интернет Wi-Fi
  • услуги фотографа(гид)
  • страховка
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 начало экскурсии: отель Вашего проживания
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин В.
Константин В.
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Константин В. проводит ещё 2 экскурсии

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