Мы познакомимся с северной и восточной частью острова. Со сказочной горной страной где светлые эвкалиптовые рощи сменяются густыми хвойными лесами, а вершины-величественными ущельями. Экскурсия ⛳ начинается с городка Камаша(Camacha), где расположен музей 🖼 плетённых изделий. Из лесной зоны через горные, уникальные луга мы попадаем на третью по высоте гору на Мадейре-Пику ду Ариейро (Pico do Arieiro) откуда, с высоты 1818 метров, открывается просто изумительный вид и на юг и на север острова! Мы поднимемся выше облаков, этот живописный пейзаж, захватывающий дух, альпинисты называют «Крыша Мира». Под Вашими ногами распростёрто море 🌊 облаков рассекаемое вершинами могучих гор ⛰️. Далее мы спускаться на северную часть острова и останавливаемся в посёлке Рибейро Фрио(Ribeiro Frio), где расположено форелевое хозяйство. Тут можно увидеть уникальное одуванчиковое и ромашковое дерево 🌲. Пейзажи меняются прямо на глазах, природа на острове 🏝️ не похожа друг на друга. Более 20 микроклиматов создают уникальные, свойственные только данному участку острова пейзажи. Далее в северный городок Сантана(Santana) где знакомимся с бытом первых поселенцев Мадейры и их стилизованными жилищами. Здесь же можно останавиться на обед. После на восточную часть острова через городок Фаял(Faial). На смотровой площадке Пико де Фашо(Pico do Facho)на краю скал нам открываются восхитительные пейзажи достойные кисти Айвазовского, вид на первую столицу Мадейры город 🏙️ Машико(Machico).