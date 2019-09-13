6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первый шаг

Для нашего путешествия от вас потребуется капелька героизма – проснуться задолго до восхода солнца, вытащить себя из уютной постели и выйти навстречу новому дню. Смелым и решительным откроется новый мир, наполненный музыкой, природной гармонией и красотой!

Встреча с солнцем на горной вершине

Затем вы отправитесь на пик Ариэйру, откуда открывается восхитительный вид на океан и горную долину, укрытую облаками! Еще до рассвета вы окажетесь на вершине горы. А встречу с солнцем и начало нового дня мы отпразднуем чудесной музыкой в исполнении лучших музыкантов Мадейры и горячим кофе, приготовленным для вас особым способом по секретному местному рецепту.

Мы с островом ждем вас!