6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Встретить рассвет в окружении горных вершин, мягких облаков, живой музыки и горячего кофе

Светлана
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Светлана – ваш гид
Подняться выше облаков, встретиться с солнцем на одной из самых высоких вершин Мадейры, выпить утренний кофе, завернувшись в облака.

Что может быть прекраснее? Я приглашаю вас встретить рассвет на пике Ариэйру, наслаждаясь прекрасной живой музыкой и первыми солнечными лучами.

Эта прогулка может стать для вас не только началом нового дня, но и началом новой жизни!
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля в Фуншале, в котором остановились туристы.
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру

Что вас ожидает

Первый шаг
Для нашего путешествия от вас потребуется капелька героизма – проснуться задолго до восхода солнца, вытащить себя из уютной постели и выйти навстречу новому дню. Смелым и решительным откроется новый мир, наполненный музыкой, природной гармонией и красотой!

Встреча с солнцем на горной вершине
Затем вы отправитесь на пик Ариэйру, откуда открывается восхитительный вид на океан и горную долину, укрытую облаками! Еще до рассвета вы окажетесь на вершине горы. А встречу с солнцем и начало нового дня мы отпразднуем чудесной музыкой в исполнении лучших музыкантов Мадейры и горячим кофе, приготовленным для вас особым способом по секретному местному рецепту.

Мы с островом ждем вас!

Организационные детали

  • Время начала экскурсии в каждом случае определяется индивидуально: это зависит от времени восхода и количества туристов.
  • Кофе и все необходимое к нему входит в стоимость тура.
  • Мы доедем до самой вершины горы Ариэйру, а оттуда за 10-15 минут дойдем пешком до обзорной площадки.
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру
Восход солнца на пике Ариэйру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля в Фуншале, в котором остановились туристы..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Добрый день! Меня зовут Светлана. После празднования пятидесятилетия в моей жизни произошли изменения. Я стала рисовать! А работа гидом из хобби стала профессией. А еще, приехав на 10 дней на Мадейру, я осталась здесь, думаю, навсегда. Я обожаю остров, комфорт, джаз, вкусную еду и приятные компании. На Трипстере я решила предложить совершенно необычные прогулки: особенный гастрономический тур, встреча рассвета под живую музыку в самой высокой точке острова, арт-каникулы для всей семьи. На острове Мадейра невозможно не творить и не радоваться жизни, ведь это остров художников. И непременно надо дать шанс тому, кто всегда хотел, но никогда не смел сделать первый шаг в мир живописи. Хотите праздник и душевное общение? Обращайтесь!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 сентября 2019
Если вы цените изюм и шоколад - эта экскурсия для вас ! Сочетание : рассвет, облака внизу, свежий бриз , мадера и нежный, не навязчивый саксофон в тишине - по-моему это шикарно … Не многие моменты запоминаются на всю жизнь, это - один из них! Спасибо Светлане и ее замечательной команде!
9 июля 2019
Перед бронированием экскурсии мы долго сомневались, а стоит ли она того? Побывав на иней с уверенностью можем утверждать, что это самое стоящее впечатление не только на острове Мадейра , но и ,пожалуй, во всей Португалии!!! Само зрелище завораживающее! Организация превосходная! Светлана настоящий гид с огромным запасом знаний! Рассказывает очень интересно и захватывающе! Водитель - Руслан - профи! А саксофон был просто великолепен! Так что, если вы будете на Мадейре, это по-настоящему стоящее впечатление! Жмите бронировать без промедления, не пожалеете!!!
14 июня 2019
Огромное спасибо Светлане за интересную экскурсию! Очень ответственный человек, все было продумано! Встретить расцвет под звуки саксофона - это не забываемое впечатление!
28 января 2019
Впечатления замечательные, незабываемые! Не стоит, наверное рекомендовать экскурсию туристам, с совсем маленькими детьми (детям лет до 7, наверное, может стать скучно 2 часа слушать музыку и любоваться невероятными красками неба и океана), но для все кто постарше это совершенно невероятные впечатления.
29 августа 2018
Все было роскошно!!!!Светлана и ее команда умнички,всем спасибо!!!
18 октября 2017
Хочу здесь ещё раз поблагодарить Светлану и её помощников за прекрасную и отлично организованную экскурсию в это волшебное место. Это был один из самых прекрасных подарков, по словам моей супруги, в день её рождения. Рекомендую поездку всем, кто любит природу, музыку и романтику! Ещё хотел бы отметить, что в лице Светланы вы приобретёте замечательного гида, влюблённого в Мадейру, который ответит вам на любой вопрос связанный с этим сказочным островом и даст совет или подсказку, как и где можно провести прекрасно время.

Светлана проводит ещё 3 экскурсии

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