3 отзыва оставили туристы

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Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма

Прикоснуться к наследию царской эпохи в Массандровском, Ливадийском и Воронцовском дворцах

5
3 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
В группе до 30 человек вы откроете калейдоскоп архитектурных памятников и парков 🌳 Южного побережья Крыма.

Убранство и интерьеры Массандровского, Ливадийского и Воронцовского дворцов в окружении зелени переместят вас в другую эпоху.

Вы заглянете в императорские покои и поймете, почему монархи выбрали эти места для строительства резиденций.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма

Что вас ожидает

  • Массандровский дворец — «потомок» замков французской долины Луары. Вы рассмотрите благородную архитектуру и внутреннее убранство дворца, построенного на месте греческой деревушки. Узнаете, почему заказчик, Александр III, так и не увидел его в завершённом виде, и откроете судьбу резиденции в советские годы.
  • Ливадийский дворец, который полвека продержался в статусе императорской резиденции. Здание выстроено целиком из инкерманского камня в стиле итальянского Ренессанса, в том же стиле выдержаны и интерьеры, которые вы осмотрите. А также услышите историю 📖 дворца и поймете, как он связан с Ялтинской конференцией, на которой СССР, Великобритания и США обсуждали стратегические вопросы.
  • Воронцовский дворец у подножия горы ⛰️ Ай-Петри — самый изящный архитектурный памятник побережья, органично вписанный в крымский ландшафт. После посещения покоев дворца вы погуляете по великолепному парку, насладитесь видом на море 🌊 с парадной лестницы и узнаете, какие кинофильмы 🎥 (а их не меньше 17 штук!) снимали в Воронцовском.
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Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 во дворцы оплачиваются дополнительно (в сумме около 1250 руб. с человека)
  • Трансфер на автобусе 🚌 в группе до 30 человек включён в стоимость экскурсии 🧭, маршрут начинается и заканчивается в Алуште
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на ул. Горького
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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3 отзыва оставили туристы

Ольга
13 сен 2020
При заказе мы оговорили место посадки, чтобы не ехать в Алушту, подсели на трассе. Номер авт сообщили смс вечером. Всё отлично. Спасибо. Водитель Сергей и организатор Валентина-позитивные ребята. Экскурсоводы на объектах-профессионалы. Всё удачно. Всем советую. У нас был контингент 30-80 лет. Всем доступно. Прогулка по паркам неутомительна
30 авг 2020
Уникальные дворцы, больше всех понравился Воронцовский. Спасибо
12 авг 2019
Добрый день! 3. 08. 19 побывали на экскурсии "Живописный Южный берег: дворцы и парки Замечательная экскурсия охватывающая разные эпохи, разные периоды жизни страны. Александра очень интересный рассказчик, глубоко знает и разбирается в материале.

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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