3 отзыва оставили туристы

Массандровский дворец — «потомок» замков французской долины Луары. Вы рассмотрите благородную архитектуру и внутреннее убранство дворца, построенного на месте греческой деревушки. Узнаете, почему заказчик, Александр III, так и не увидел его в завершённом виде, и откроете судьбу резиденции в советские годы.
Ливадийский дворец, который полвека продержался в статусе императорской резиденции. Здание выстроено целиком из инкерманского камня в стиле итальянского Ренессанса, в том же стиле выдержаны и интерьеры, которые вы осмотрите. А также услышите историю 📖 дворца и поймете, как он связан с Ялтинской конференцией, на которой СССР, Великобритания и США обсуждали стратегические вопросы.
Воронцовский дворец у подножия горы ⛰️ Ай-Петри — самый изящный архитектурный памятник побережья, органично вписанный в крымский ландшафт. После посещения покоев дворца вы погуляете по великолепному парку, насладитесь видом на море 🌊 с парадной лестницы и узнаете, какие кинофильмы 🎥 (а их не меньше 17 штук!) снимали в Воронцовском. .
Организационные детали
Входные билеты 🎫 во дворцы оплачиваются дополнительно (в сумме около 1250 руб. с человека)
Трансфер на автобусе 🚌 в группе до 30 человек включён в стоимость экскурсии 🧭, маршрут начинается и заканчивается в Алуште
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на ул. Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
При заказе мы оговорили место посадки, чтобы не ехать в Алушту, подсели на трассе. Номер авт сообщили смс вечером. Всё отлично. Спасибо. Водитель Сергей и организатор Валентина-позитивные ребята. Экскурсоводы на объектах-профессионалы. Всё удачно. Всем советую. У нас был контингент 30-80 лет. Всем доступно. Прогулка по паркам неутомительна
Диляра
30 авг 2020
Уникальные дворцы, больше всех понравился Воронцовский. Спасибо
Елена
12 авг 2019
Добрый день! 3. 08. 19 побывали на экскурсии "Живописный Южный берег: дворцы и парки Замечательная экскурсия охватывающая разные эпохи, разные периоды жизни страны. Александра очень интересный рассказчик, глубоко знает и разбирается в материале.