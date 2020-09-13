3 отзыва оставили туристы

При заказе мы оговорили место посадки, чтобы не ехать в Алушту, подсели на трассе. Номер авт сообщили смс вечером. Всё отлично. Спасибо. Водитель Сергей и организатор Валентина-позитивные ребята. Экскурсоводы на объектах-профессионалы. Всё удачно. Всем советую. У нас был контингент 30-80 лет. Всем доступно. Прогулка по паркам неутомительна