Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для русских императоров Николая II и Александра III. Вы увидите впечатляющую дворцово-парковую архитектуру Южного берега Крыма, узнаете массу интересных фактов об этих местах, примечательно, что здесь снимались знаменитые советские фильмы, насладитесь чистым морским воздухом, и, конечно, сделаете чудесные фотографии на память.

Об императорских дворцах

Знаменитый Ливадийский дворец был построен для императорской семьи в 1911 году по проекту ялтинского архитектора Н. П. Краснова и заказу императора Николая II. Великолепный архитектурный ансамбль с помещениями в разных декоративных стилях поражает своей красотой.

В этом удивительном месте каждое лето в течение четырех лет члены императорской семьи наслаждались отдыхом. После, с приходом к власти большевиков, Ливадийский дворец переделали под первый крестьянский санаторий, а в военные годы во дворце организовали госпиталь для солдат. Сейчас в залах Ливадийского дворца работает музей с двумя постоянными экспозициями и организуются временные тематические выставки.

Массандровский дворец – памятник архитектуры конца XIX века, заложенный при генерале Воронцове и перешедший во владение императорской семье. Не столь масштабный и величественный, как Ливадийский, дворец Александра III привлекает туристов своим изяществом и атмосферностью. Уютные и нарядные залы дворца, различные декоративные элементы, а также живописный ландшафтный парк – визитные карточки дворца. Сейчас здесь воспроизведены исторические интерьеры, дополненные подлинными экспонатами, принадлежавшими семейству Романовых, которые могут наблюдать посетители.