Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров

Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были...

2.5
2 отзыва
Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для русских императоров Николая II и Александра III.

Вы увидите впечатляющую дворцово-парковую архитектуру Южного берега Крыма, узнаете массу интересных фактов об этих местах, примечательно, что здесь снимались знаменитые советские фильмы, насладитесь чистым морским воздухом, и, конечно, сделаете чудесные фотографии на память.
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров
Знаменитая Ливадия и великолепная Массандра: дворцы русских императоров

Что вы увидите 🤩

  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
Экскурсия в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для русских императоров Николая II и Александра III. Вы увидите впечатляющую дворцово-парковую архитектуру Южного берега Крыма, узнаете массу интересных фактов об этих местах, примечательно, что здесь снимались знаменитые советские фильмы, насладитесь чистым морским воздухом, и, конечно, сделаете чудесные фотографии на память.

Об императорских дворцах

Знаменитый Ливадийский дворец был построен для императорской семьи в 1911 году по проекту ялтинского архитектора Н. П. Краснова и заказу императора Николая II. Великолепный архитектурный ансамбль с помещениями в разных декоративных стилях поражает своей красотой.
В этом удивительном месте каждое лето в течение четырех лет члены императорской семьи наслаждались отдыхом. После, с приходом к власти большевиков, Ливадийский дворец переделали под первый крестьянский санаторий, а в военные годы во дворце организовали госпиталь для солдат. Сейчас в залах Ливадийского дворца работает музей с двумя постоянными экспозициями и организуются временные тематические выставки.
Массандровский дворец – памятник архитектуры конца XIX века, заложенный при генерале Воронцове и перешедший во владение императорской семье. Не столь масштабный и величественный, как Ливадийский, дворец Александра III привлекает туристов своим изяществом и атмосферностью. Уютные и нарядные залы дворца, различные декоративные элементы, а также живописный ландшафтный парк – визитные карточки дворца. Сейчас здесь воспроизведены исторические интерьеры, дополненные подлинными экспонатами, принадлежавшими семейству Романовых, которые могут наблюдать посетители.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту.
Что не входит
  • Входные билеты во дворцы и парки (800 руб. /чел.).
Место начала и завершения
Улица Владимира Хромых, 27, Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, среда, четверг, воскресенье в 13:30

Юг-Тур
Юг-Тур
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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