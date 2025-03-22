Приглашаем в комфортное путешествие на Кипарисовое озеро в часе езды от Анапы.
В пути вы узнаете много интересного о нашем регионе: откуда начинаются Кавказские горы, почему в Анапе постоянно вспоминают адыгов, где находятся хорошие винодельни и как здесь появились кипарисы. На озере у вас будет свободное время — вы сможете в своём ритме насладиться его красотами.
В пути вы узнаете много интересного о нашем регионе: откуда начинаются Кавказские горы, почему в Анапе постоянно вспоминают адыгов, где находятся хорошие винодельни и как здесь появились кипарисы. На озере у вас будет свободное время — вы сможете в своём ритме насладиться его красотами.
Описание экскурсии
08:00 — Выезд из Анапы. По пути будут остановки на смотровой площадке с видом на город и у святого источника с питьевой водой
09:00 — Прибытие на Кипарисовое озеро. Мы сориентируем вас на местности и дадим свободное время, чтобы погулять и по желанию искупаться
11:00 — Выезд в обратном направлении
12:00 — Возвращение в Анапу
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah (есть детские кресла)
- В дождь мы вынуждены будем перенести или отменить экскурсию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля Azimut
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 270 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда энергичных гидов в Анапе с большим опытом работы. С радостью покажем любимый край и расскажем о нём самое интересное.Задать вопрос
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