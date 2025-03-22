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Приглашаем в комфортное путешествие на Кипарисовое озеро в часе езды от Анапы.



В пути вы узнаете много интересного о нашем регионе: откуда начинаются Кавказские горы, почему в Анапе постоянно вспоминают адыгов, где находятся хорошие винодельни и как здесь появились кипарисы. На озере у вас будет свободное время — вы сможете в своём ритме насладиться его красотами.