Уникальная поездка в заповедную зону Большой Утриш с катанием и купанием на катере + ключевые места Анапы.
Вас ждет:
1. Остановка у храма святой великомученицы Варвары, где находиться святой источник, в котором можно набрать воды + находится на холме и имеет потрясающие виды на всю округу.
2. Остановка у смотровой площадки в Большом Утрише, Арка любви имеет потрясающие виды на полуостров Большой Утриш с высоты. Рядом находится можжевеловая роща и дерево желаний. Где можно на счастье привязать ленточку.
3. Остановка Заповедник Большой Утриш. 1 час свободного времени. Можно сходить в можжевеловую рощу, которая занесена в красную книгу. Подняться к маяку и старой часовни, которая сохранилась с времён ВОВ. Экскурсовод всё подскажет — где, что находится.
4. В заповеднике катаемся 1 час на катере с музыкой и весельем. На катере проплываем: Змеиное озеро, скала Прометея, водопад жемчужный, дикие и нудистские пляжи, купание в районе голубой лагуны у скал, также возможна встреча с дельфинами в дельфиньей бухте.
5. Остановка смотровая площадка. Памятник Начало кавказских гор — большой золотой орёл. Где у вас будет бесплатная дегустация — чачи, вина, коньяка и мёда с потрясающими видами на Анапу.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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