В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере

Недалеко от Анапы находится уникальное место - заповедник Большой Утриш

4.4
32 отзыва
Недалеко от Анапы находится уникальное место — заповедник Большой Утриш.

Здесь красивая природа, бухты с прозрачной водой и можжевеловый лес.

Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие на катере, чтобы увидеть эту красоту.

У вас будет свободное время погулять по заповеднику.

Во время поездки вы познакомитесь и с основными достопримечательностями Анапы.

В конце дня вы будете полны новых впечатлений.
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере

Что вы увидите 🤩

  • Морская прогулка + Обзорная экскурсия
  • Полуостров Большой Утриш (чистейшая вода)
  • Арка любви
  • Дерево желаний
  • Святой источник
  • Храм Варвары
  • Дегустация
  • Катание на катере 1 час
  • Змеиное озеро
  • Мидийная ферма
  • Можжевеловая роща
  • Начало Кавказских гор
  • Скала Прометея
  • Купания в чистейшем месте
  • Дельфиновая бухта
Уникальная поездка в заповедную зону Большой Утриш с катанием и купанием на катере + ключевые места Анапы.

Вас ждет:

  • 1. Остановка у храма святой великомученицы Варвары, где находиться святой источник, в котором можно набрать воды + находится на холме и имеет потрясающие виды на всю округу.
  • 2. Остановка у смотровой площадки в Большом Утрише, Арка любви имеет потрясающие виды на полуостров Большой Утриш с высоты. Рядом находится можжевеловая роща и дерево желаний. Где можно на счастье привязать ленточку.
  • 3. Остановка Заповедник Большой Утриш. 1 час свободного времени. Можно сходить в можжевеловую рощу, которая занесена в красную книгу. Подняться к маяку и старой часовни, которая сохранилась с времён ВОВ. Экскурсовод всё подскажет — где, что находится.
  • 4. В заповеднике катаемся 1 час на катере с музыкой и весельем. На катере проплываем: Змеиное озеро, скала Прометея, водопад жемчужный, дикие и нудистские пляжи, купание в районе голубой лагуны у скал, также возможна встреча с дельфинами в дельфиньей бухте.
  • 5. Остановка смотровая площадка. Памятник Начало кавказских гор — большой золотой орёл. Где у вас будет бесплатная дегустация — чачи, вина, коньяка и мёда с потрясающими видами на Анапу.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый
1 800 ₽
Детский (6-12 лет)
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное сопровождение
  • дегустация
Что не входит
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Арка Паралия/Пионерский проспект/Анапа Автовокзал
Завершение: -ВИТЯЗЕВО (арка Паралия) -ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ (любая остановка) -АНАПА (фотомир, напротив автовокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление каждый день в 14:00 с Витязево
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Отправление каждый день в 14:00 с Витязево

Александр А.
Александр А.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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