Недалеко от Анапы находится уникальное место — заповедник Большой Утриш.



Здесь красивая природа, бухты с прозрачной водой и можжевеловый лес.



Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие на катере, чтобы увидеть эту красоту.



У вас будет свободное время погулять по заповеднику.



Во время поездки вы познакомитесь и с основными достопримечательностями Анапы.



В конце дня вы будете полны новых впечатлений.