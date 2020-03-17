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Последние новости коронавируса в Архангельской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 494+37
  • Умерло 3
  • Выздоровело 164+1
  • Болеют сейчас 327+36
  • Летальность 0.61%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Архангельской области, включая Архангельск, находится 0.21%, 494 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 164 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 327 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Архангельске и Архангельской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Архангельской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.49 разав Архангельской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
6 человекв среднем умирает в Архангельской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Архангельской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Архангельской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Архангельской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020494+37+8%3164+1+1%327+36
11 мая 2020457+32+8%3163+7+4%291+25
10 мая 2020425+25+6%3+2+200%156+7+5%266+16
9 мая 2020400+28+8%1149+12+9%250+16
8 мая 2020372+18+5%1137+11+9%234+7
7 мая 2020354+25+8%1126+11+10%227+14
6 мая 2020329+24+8%1115+3+3%213+21
5 мая 2020305+6+2%1112+31+38%192-25
4 мая 2020299+39+15%181+12+17%217+27
3 мая 2020260+22+9%169190+22
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Архангельской области по дням

Архангельская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Архангельской области

В Архангельской области заявили об ошибке в федеральных данных по вирусу
В Архангельской области заявили об ошибке в федеральных данных по вирусу
РБК
01.05.2020 14:54
По данным федерального сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Архангельской области умерли четверо больных COVID-19. В регионе назвали сообщение ошибкой
Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70
Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70
РБК
20.04.2020 03:18
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
lenta.ru
19.04.2020 20:18
В психиатрической больнице Архангельска 70 человек заразились коронавирусом, среди них — как пациенты, так и сотрудники. Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице. Там провели дезинфекцию и развернули инфекционный стационар.
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
19.04.2020 11:14
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения. Большая часть пришлась на Москву (3570 случаев), еще 709 — на Подмосковье. В Нижегородской области зарегистрированы 129 случаев, в Санкт-Петербурге — 114, в Архангельской области — 68, в Мордовии — 60.
В российской психиатрической больнице выявили вспышку коронавируса
В российской психиатрической больнице выявили вспышку коронавируса
lenta.ru
18.04.2020 21:19
Вспышка коронавируса произошла в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице. Более 50 пациентов и сотрудников больницы оказались заражены SARS-CoV-2, еще около ста человек ожидают результатов анализов. Разносчиком вируса стала одна из сотрудниц медучреждения.
В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
РБК
18.04.2020 20:21
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
РБК
16.04.2020 12:26
Александр Цыбульский заявил, что не поддерживает этот проект и в дальнейшем намерен изучить детали, чтобы понять, что нужно сделать для прекращения строительства. Полигон повлиял на падение рейтинга предыдущего главы региона
Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине
Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине
lenta.ru
05.04.2020 18:55
В Архангельской области жителям региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова во время самоизоляции по коронавирусу. Такой указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский. Цыбульский расширил перечень причин, по которым жители могут выходить из дома.
Путин уволил глав двух регионов после обращения к народу по коронавирусу
Путин уволил глав двух регионов после обращения к народу по коронавирусу
РБК
02.04.2020 22:44
В России в один день сменилось руководство в трех регионах — Архангельской области, Коми и Ненецком округе. Отставки Игоря Орлова и Сергея Гапликова эксперты объяснили их непопулярностью и проблемами в ходе мусорной реформы

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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