Заразилось 494 +37

Умерло 3

Выздоровело 164 +1

Болеют сейчас 327 +36

Летальность 0.61% около 6 чел. на 1000 заболевших

В Архангельской области, включая Архангельск, находится 0.21%, 494 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 164 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 327 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Архангельске и Архангельской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Архангельской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.49 раза в Архангельской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 6 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Архангельской области

Карта распространения коронавируса в Архангельской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Архангельской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Архангельской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 494 +37+8% 3 164 +1+1% ▲ 327+36 11 мая 2020 457 +32+8% 3 163 +7+4% ▲ 291+25 10 мая 2020 425 +25+6% 3 +2+200% 156 +7+5% ▲ 266+16 9 мая 2020 400 +28+8% 1 149 +12+9% ▲ 250+16 8 мая 2020 372 +18+5% 1 137 +11+9% ▲ 234+7 7 мая 2020 354 +25+8% 1 126 +11+10% ▲ 227+14 6 мая 2020 329 +24+8% 1 115 +3+3% ▲ 213+21 5 мая 2020 305 +6+2% 1 112 +31+38% ▼ 192-25 4 мая 2020 299 +39+15% 1 81 +12+17% ▲ 217+27 3 мая 2020 260 +22+9% 1 69 ▲ 190+22 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Архангельской области по дням