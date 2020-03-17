- Заразилось 494+37
- Умерло 3
- Выздоровело 164+1
- Болеют сейчас 327+36
- Летальность 0.61%около 6 чел. на 1000 заболевших
В Архангельской области, включая Архангельск, находится 0.21%, 494 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 164 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 327 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Архангельске и Архангельской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Архангельской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Архангельской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Архангельской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Архангельской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|494+37+8%
|3
|164+1+1%
|▲327+36
|11 мая 2020
|457+32+8%
|3
|163+7+4%
|▲291+25
|10 мая 2020
|425+25+6%
|3+2+200%
|156+7+5%
|▲266+16
|9 мая 2020
|400+28+8%
|1
|149+12+9%
|▲250+16
|8 мая 2020
|372+18+5%
|1
|137+11+9%
|▲234+7
|7 мая 2020
|354+25+8%
|1
|126+11+10%
|▲227+14
|6 мая 2020
|329+24+8%
|1
|115+3+3%
|▲213+21
|5 мая 2020
|305+6+2%
|1
|112+31+38%
|▼192-25
|4 мая 2020
|299+39+15%
|1
|81+12+17%
|▲217+27
|3 мая 2020
|260+22+9%
|1
|69
|▲190+22
* "0" или "—", могут означать, что данных нет