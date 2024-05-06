Экскурсии на 1 день в Балтийске

Найдено 9 экскурсий в категории «На весь день» в Балтийске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
16 июня в 20:00
13 000 за всё до 4 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Пять городов Калининградской области за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за всё до 4 чел.
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Балтийская коса и Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и дикая балтийская коса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500 за всё до 4 чел.
Балтийск - Пиллау
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждую среду в 12:00
12 июня в 12:00
19 июня в 12:00
1 800 за человека
На самый запад россии - в Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Пора по коням
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Пора по коням
Начало: По желанию заказчика
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Индивидуальная
6 часов
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    6 мая 2024
    Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
    очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Пять городов Калининградской области за один день
    Масса впечатлений! Андрей -профи своего дела. Интересно, увлекательно и много нового узнали из этой экскурсии, были на обзорных, есть с чем сравнить. Отличная экскурсия! Большое спасибо 😉
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
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    Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍

  • Z
    Zev0973
    7 сентября 2023
    Балтийск - Пиллау
    Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
  • Н
    Наталия
    23 августа 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
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    открытым небом, мы поднялись на крышу ангара старого немецкого аэродрома, увидели бункеры, западный форт, прогулялись вдоль берега моря и посетили музей «Люнет». На катере с ветерком прокатились по военно-морской гавани, увидели военные корабли и много всего интересного. И конечно же интересный рассказ про сам Балтийск и его достопримечательности! Очень рекомендуем

  • Н
    Наталия
    19 августа 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Необычная увлекательная экскурсия! Особенно довольны дети-подростки. Семён учёл все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, день прошёл отлично!
  • В
    Владимир
    18 августа 2023
    Куршская Коса с личным гидом
    Очень удачная и информативная экскурсия.
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Полное погружение в историю Балтийска. Очень интересно, насыщено и совсем не скучно. Понравилось и ребенку, и подростку, и мне. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2023
    На самый запад россии - в Балтийск
    Дикий Запад в интерпретации Семена показался заманчивым, много мест он интересно подсветил своими комментариями, ходили, плыли, ехали. Все за 4 часа. Но катера-страшно заходить и дорого неоправданно

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «На весь день»

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  1. Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
  2. Пять городов Калининградской области за один день
  3. Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
  4. Балтийская коса и Балтийск
  5. Балтийск и дикая балтийская коса
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Балтийская коса
  2. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в июне 2024
Сейчас в Балтийске в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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