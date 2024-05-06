1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
16 июня в 20:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пять городов Калининградской области за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
10 июля в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждую среду в 12:00
12 июня в 12:00
19 июня в 12:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пора по коням
Начало: По желанию заказчика
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис6 мая 2024очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
- ЕЕлена20 апреля 2024Масса впечатлений! Андрей -профи своего дела. Интересно, увлекательно и много нового узнали из этой экскурсии, были на обзорных, есть с чем сравнить. Отличная экскурсия! Большое спасибо 😉
- ЮЮлия19 февраля 2024Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
- ННаталья5 ноября 2023Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
- ZZev09737 сентября 2023Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
- ННаталия23 августа 2023Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
- ННаталия19 августа 2023Необычная увлекательная экскурсия! Особенно довольны дети-подростки. Семён учёл все наши пожелания. Несмотря на плохую погоду, день прошёл отлично!
- ВВладимир18 августа 2023Куршская Коса с личным гидомОчень удачная и информативная экскурсия.
- ЕЕлена26 июля 2023Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Полное погружение в историю Балтийска. Очень интересно, насыщено и совсем не скучно. Понравилось и ребенку, и подростку, и мне. Спасибо!
- ТТатьяна16 июля 2023Дикий Запад в интерпретации Семена показался заманчивым, много мест он интересно подсветил своими комментариями, ходили, плыли, ехали. Все за 4 часа. Но катера-страшно заходить и дорого неоправданно
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