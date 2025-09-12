-
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
14 сен в 14:00
19 сен в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 17:00
14 сен в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
