День переезда к стартовой точке активной части маршрута.
Туристов ожидает дневной переезд, часть пути которого пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.
Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.
В конце путешествия туристов ждет зимовье – оборудованная для стоянки площадка с деревянным домом и баней.
Последние 8 км пути – от Кайтанака до стоянки на реке Малый Сугаш – туристы преодолеют на тракторе.
На пути предполагаются стоянки для фотосъемок в наиболее живописных местах, а также обед и перекус.
Вечером туристов ждет баня и костер знакомств.
Протяженность: на авто – 370 км, трактор – 8 км.
В этот день туристы выберут коней, погрузят на них личные вещи и провизию и отправятся в путь.
Сначала тропа пойдет по долине реки Воровской ключ, затем группа поднимется в гору на перевал Холодный белок.
Здесь путешественников ждет первая панорама отрогов Катунского хребта.
Гребни перевалов, наползающие один на другой, далекие белки – холодные и неприступные, долины-впадины, раскинувшиеся на многие километры, извилистые ленты рек, кажущиеся с высоты тонкими змеями.
Спуск с перевала в долину Валакчета.
Оборудование лагеря для ночевки.
Протяженность: кони – 20 км.
Туристам предстоит преодолеть несколько перевалов и перейти вброд реку Тихая Собачья.
Путь к озеру пролегает между перевалов Катунского хребта, высотой около 2 км.
Горные речки быстры и каменисты, однако преодолеть их не составит большого труда – кони приучены к холодной воде.
На фоне грохочущих потоков выделяется река Тихая Собачья – здесь есть поистине тихие заводи с крупными камнями, с которых плавно стекают потоки воды.
Ночевка на реке Проездная-Собачья.
Конный переход 7-8часов. Протяженность: 30 км.
Последний переход на пути к озеру.
Перевал Большереченский отличается довольно большой протяженностью и суровыми метео-условиями.
Тропа частично каменистая, частично поросшая кустарником и травой. На вершине перевала даже летом возможен мокрый снег.
Перевал Хариузовский довольно крут.
Обычно его преодолевают пешком, ведя коней в поводу.
Крутой подъем около 500-700 м – и перед вами открывается удивительное по красоте озеро Тальменье, бирюзовое и спокойное, словно пригоршня воды, зажатая между двумя хребтами, как в ладонях у великана.
Размещение в палатках.
Протяженность: кони – 16 км.
Тальменье (Тайменье, Тальменное) озеро расположено на высоте около 1,5 тыс. м над уровнем моря на южном склоне западной части Катунского хребта в сотне километров от ближайшего населенного пункта.
Это самое крупное озеро в верховьях Катуни длиной около полутора километров с максимальной глубиной до 68 м.
Здесь водится хариус и ленок, реликтовая рыба, которую первооткрыватели приняли за тальменя.
Озеро является памятником природы и входит в Катунский заповедник.
В его окрестностях произрастает 15 видов редких растений и обитает около 30 видов диких животных, в их числе рысь, соболь и даже снежный барс.
На западном берегу озера стоит кордон, где живут егеря. Здесь есть беседки, баня, деревянные домики для туристов, электричество, моторные лодки.
Катунский хребет отличается тем, что летом здесь царит преимущественно теплая и солнечная погода.
Берега озера пологие, а потому здесь спокойно можно купаться – в жаркую погоду вода прогревается в прибрежной зоне.
Если погода позволит, то возможно совершить экскурсию на противоположный берег Тальменного озера.
На моторной лодке группа отправится на восточный берег озера в заповедную зону.
Прогулка по водной глади доставит массу положительных эмоций.
Противоположный берег создает впечатление абсолютной дикой природы.
О существовании человека здесь напоминает лишь беседка, туалеты, а также запрещающие знаки – на берегу нельзя охотиться, приземлять вертолеты, разводить костры.
Группа совершит прогулку вдоль русла реки к живописному водопаду с высотой падения около 30 метров.
По договоренности с егерями возможна рыбалка на удочку.
Протяженность: на катере – 10 км, пешком – 4 км.
День отдыха.
Прогулки в окрестностях озера.
Радиальный выход на смотровую площадку над Тальменным озером, откуда открывается великолепный вид на бирюзовую гладь озера.
Протяженность: пешком – 6 км.
В этот день туристов ожидает уже знакомая тропа и знакомые перевалы.
Поднявшись на перевал Хариузовский участники тура смогут снова полюбоваться видом на оз. Тальмень с высоты и сфотографировать его сверху, если не успели по пути к озеру.
Согласно технике безопасности спуск с этого перевала осуществляется пешком.
Далее уже преодоленный ранее перевал Большереченский и как он встретит путников на этот раз – загадка.
Еще один небольшой перевал, и вот группа выходит к месту первой ночевки на маршруте либо в её окрестности.
Ночевка на берегу речки.
Протяженность: кони – 28 км.
Сегодня группа направляется в сторону Мультинских озер.
Тропа, по которой идет нитка маршрута, практически не хоженая, поэтому не стоит терять из виду членов группы, а то и заблудиться не сложно.
На пути встречаются сложные участки в виде каменных завалов, крутых подъемов, потому не всегда стоит полагаться на мнение коня, а смотреть куда и как движутся лошади конюхов и направлять свое транспортное средство по следам впереди идущего.
Выбравшись из тайги и каменных завалов группа попадает на высокогорное плато и хребет Холодный белок.
Спустившись с плато туристы выходят к речке Проездная Мульта и к озеру Нижнее Мультинское.
Установка лагеря на ближайшие три ночи.
Вечером баня.
Конный переход 7 часов. Протяженность: 35 км.
С утра радиальный выход на лошадях в долину реки Куйгук по тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.
Оставляем коней не далеко от водопада Куйгук и идем пешком в его сторону, затем идем до самих озер, преодолев курумник и небольшой подъем в гору.
Куйгукские озера – два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на высоте 2030 м над уровнем моря.
Устраиваем фотосессию на берегу озер, затем возвращаемся к месту где оставили коней, устраиваем перекус, после чего возвращаемся к лагерю на берегу Нижнего Мультинского озера.
После возвращения на стоянку, туристы прощаются со своими лошадками, которые отправляются в обратный путь к дому.
Протяженность: кони – 18 км, пешком – 2 км.
Ранний подъем.
Тропа идет в обход Нижнего Мультинского озера по левому берегу, выходит к Среднему озеру, в том месте, где оно переливается в Нижнее озеро.
Среднее Мультинское озеро находится на высоте 1740 м.
Берега озера представляют собой довольно крутые склоны гор, поросших хвойным лесом из лиственницы, кедра, пихты.
Далее тропа уводит путников на Поперечное озеро.
Озеро находится на высоте 1885 м, из него вытекает река Поперечная – левый приток Мульты.
Это озеро питают карстово-долинные ледники.
Оно расположено на территории Катунского заповедника.
Из-за слабого развития лесной растительности на берегах и ослепительной белизны ледников и снежников озеро поражает контранстностью и суровой красотой.
Те, кто не захочет идти в пеший радиальный поход, могут прогуляться до Среднего Мультинского озера или за доп. плату доехать до него на катере.
Нагуляться по так называемым Шумам, где вода из Среднего озера по огромным валунам несет свои воды в Нижнее, искупаться в Среднем и Нижнем озере и просто насладиться отдыхом.
Вечером баня.
Общее время в пути 9-10 часов. Протяженость: пешком – 30 км.
В этот день с утра туристы сворачивают лагерь и погрузив вещи, садятся в автомобиль ГАЗ-66 преодолевают около 20 км бездорожья на этом автомобиле, и получив массу впечатлений от езды, добираются до с.Маральник и затем пересев в автобус возвращаются на туркомплекс Таёжник.
Выезд для тех, кто заказал вечерний трансфер до городов Новосибирск, Барнаул.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов по Горному Алтаю, либо хороший уровень физической подготовки. Если есть сомнения, рекомендуем для начала попробовать более простой маршрут.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
В случае если у Вас особый режим питания, либо Вы не употребляете какие-либо продукты из указанного перечня - сообщите об этом при бронировании тура. Желательно указывать полный список того, что вы не едите. Если у вас жесткие ограничения, то сообщите, что именно вы едите. А так же нужно обязательно продублировать информацию по питанию гиду!
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),