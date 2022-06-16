Это путешествие к заповедным озерам Катунского хребта Алтая пройдет по диким местам Усть-Коксинского района. Часть маршрута до Тальменьего озера пролегает вдали от туристических троп и будет особенно интересна любителям первозданной природы, редких видов растений, а также рыбакам. Вы увидите знаменитые и невероятные по красоте Мультинские озера, изюминкой которых является Тальменье озеро, акватория и береговая зона которого входит в Катунский биосферный заповедник, признанный частью фонда Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Описание

Программа тура по дням

1 день По Чуйскому тракту до урочища Малый Сугаш

День переезда к стартовой точке активной части маршрута. Туристов ожидает дневной переезд, часть пути которого пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак. Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу. В конце путешествия туристов ждет зимовье – оборудованная для стоянки площадка с деревянным домом и баней. Последние 8 км пути – от Кайтанака до стоянки на реке Малый Сугаш – туристы преодолеют на тракторе. На пути предполагаются стоянки для фотосъемок в наиболее живописных местах, а также обед и перекус. Вечером туристов ждет баня и костер знакомств. Протяженность: на авто – 370 км, трактор – 8 км.

2 день Из долины Воровской ключ через перевал Холодный Белок к урочищу Валакчета

В этот день туристы выберут коней, погрузят на них личные вещи и провизию и отправятся в путь. Сначала тропа пойдет по долине реки Воровской ключ, затем группа поднимется в гору на перевал Холодный белок. Здесь путешественников ждет первая панорама отрогов Катунского хребта. Гребни перевалов, наползающие один на другой, далекие белки – холодные и неприступные, долины-впадины, раскинувшиеся на многие километры, извилистые ленты рек, кажущиеся с высоты тонкими змеями. Спуск с перевала в долину Валакчета. Оборудование лагеря для ночевки. Протяженность: кони – 20 км.

3 день Конный переход до реки Проездная Собачья

Туристам предстоит преодолеть несколько перевалов и перейти вброд реку Тихая Собачья. Путь к озеру пролегает между перевалов Катунского хребта, высотой около 2 км. Горные речки быстры и каменисты, однако преодолеть их не составит большого труда – кони приучены к холодной воде. На фоне грохочущих потоков выделяется река Тихая Собачья – здесь есть поистине тихие заводи с крупными камнями, с которых плавно стекают потоки воды. Ночевка на реке Проездная-Собачья. Конный переход 7-8часов. Протяженность: 30 км.

4 день Через перевалы Большереченский и Хариузовский к озеру Тальмень

Последний переход на пути к озеру. Перевал Большереченский отличается довольно большой протяженностью и суровыми метео-условиями. Тропа частично каменистая, частично поросшая кустарником и травой. На вершине перевала даже летом возможен мокрый снег. Перевал Хариузовский довольно крут. Обычно его преодолевают пешком, ведя коней в поводу. Крутой подъем около 500-700 м – и перед вами открывается удивительное по красоте озеро Тальменье, бирюзовое и спокойное, словно пригоршня воды, зажатая между двумя хребтами, как в ладонях у великана. Размещение в палатках. Протяженность: кони – 16 км.

5 день Дневка на Тальменном озере. Радиальный выход на водопад Солоуха

Тальменье (Тайменье, Тальменное) озеро расположено на высоте около 1,5 тыс. м над уровнем моря на южном склоне западной части Катунского хребта в сотне километров от ближайшего населенного пункта. Это самое крупное озеро в верховьях Катуни длиной около полутора километров с максимальной глубиной до 68 м. Здесь водится хариус и ленок, реликтовая рыба, которую первооткрыватели приняли за тальменя. Озеро является памятником природы и входит в Катунский заповедник. В его окрестностях произрастает 15 видов редких растений и обитает около 30 видов диких животных, в их числе рысь, соболь и даже снежный барс. На западном берегу озера стоит кордон, где живут егеря. Здесь есть беседки, баня, деревянные домики для туристов, электричество, моторные лодки. Катунский хребет отличается тем, что летом здесь царит преимущественно теплая и солнечная погода. Берега озера пологие, а потому здесь спокойно можно купаться – в жаркую погоду вода прогревается в прибрежной зоне. Если погода позволит, то возможно совершить экскурсию на противоположный берег Тальменного озера. На моторной лодке группа отправится на восточный берег озера в заповедную зону. Прогулка по водной глади доставит массу положительных эмоций. Противоположный берег создает впечатление абсолютной дикой природы. О существовании человека здесь напоминает лишь беседка, туалеты, а также запрещающие знаки – на берегу нельзя охотиться, приземлять вертолеты, разводить костры. Группа совершит прогулку вдоль русла реки к живописному водопаду с высотой падения около 30 метров. По договоренности с егерями возможна рыбалка на удочку. Протяженность: на катере – 10 км, пешком – 4 км.

6 день Дневка на Тальменном озере

День отдыха. Прогулки в окрестностях озера. Радиальный выход на смотровую площадку над Тальменным озером, откуда открывается великолепный вид на бирюзовую гладь озера. Протяженность: пешком – 6 км.

7 день Конный переход до реки Тихая Собачья

В этот день туристов ожидает уже знакомая тропа и знакомые перевалы. Поднявшись на перевал Хариузовский участники тура смогут снова полюбоваться видом на оз. Тальмень с высоты и сфотографировать его сверху, если не успели по пути к озеру. Согласно технике безопасности спуск с этого перевала осуществляется пешком. Далее уже преодоленный ранее перевал Большереченский и как он встретит путников на этот раз – загадка. Еще один небольшой перевал, и вот группа выходит к месту первой ночевки на маршруте либо в её окрестности. Ночевка на берегу речки. Протяженность: кони – 28 км.

8 день Конный переход до Нижнего Мультинского озера

Сегодня группа направляется в сторону Мультинских озер. Тропа, по которой идет нитка маршрута, практически не хоженая, поэтому не стоит терять из виду членов группы, а то и заблудиться не сложно. На пути встречаются сложные участки в виде каменных завалов, крутых подъемов, потому не всегда стоит полагаться на мнение коня, а смотреть куда и как движутся лошади конюхов и направлять свое транспортное средство по следам впереди идущего. Выбравшись из тайги и каменных завалов группа попадает на высокогорное плато и хребет Холодный белок. Спустившись с плато туристы выходят к речке Проездная Мульта и к озеру Нижнее Мультинское. Установка лагеря на ближайшие три ночи. Вечером баня. Конный переход 7 часов. Протяженность: 35 км.

9 день Радиальный выход на озера и водопаду Куйгук

С утра радиальный выход на лошадях в долину реки Куйгук по тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук. Оставляем коней не далеко от водопада Куйгук и идем пешком в его сторону, затем идем до самих озер, преодолев курумник и небольшой подъем в гору. Куйгукские озера – два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на высоте 2030 м над уровнем моря. Устраиваем фотосессию на берегу озер, затем возвращаемся к месту где оставили коней, устраиваем перекус, после чего возвращаемся к лагерю на берегу Нижнего Мультинского озера. После возвращения на стоянку, туристы прощаются со своими лошадками, которые отправляются в обратный путь к дому. Протяженность: кони – 18 км, пешком – 2 км.

10 день Радиальный выход на Поперечное озеро

Ранний подъем. Тропа идет в обход Нижнего Мультинского озера по левому берегу, выходит к Среднему озеру, в том месте, где оно переливается в Нижнее озеро. Среднее Мультинское озеро находится на высоте 1740 м. Берега озера представляют собой довольно крутые склоны гор, поросших хвойным лесом из лиственницы, кедра, пихты. Далее тропа уводит путников на Поперечное озеро. Озеро находится на высоте 1885 м, из него вытекает река Поперечная – левый приток Мульты. Это озеро питают карстово-долинные ледники. Оно расположено на территории Катунского заповедника. Из-за слабого развития лесной растительности на берегах и ослепительной белизны ледников и снежников озеро поражает контранстностью и суровой красотой. Те, кто не захочет идти в пеший радиальный поход, могут прогуляться до Среднего Мультинского озера или за доп. плату доехать до него на катере. Нагуляться по так называемым Шумам, где вода из Среднего озера по огромным валунам несет свои воды в Нижнее, искупаться в Среднем и Нижнем озере и просто насладиться отдыхом. Вечером баня. Общее время в пути 9-10 часов. Протяженость: пешком – 30 км.

11 день Возвращение на туркомплекс «Таежник». Отъезд