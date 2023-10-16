1 день

Встреча группы, Чуйский тракт, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Встреча в аэропорту утром до 10:30 часов или трансфер из отеля в радиусе 30 км. Завтрак в ресторане. Выезд по маршруту в 10-11 часов.

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту. Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Обедаем в атмосферном агрокомплексе Инегень.

Что увидим:

Чуйский тракт

Слияние Чуи и Катуни

Катунские террасы

перевал Семинский

перевал Чике-Таман

Вечером ужин в отеле и горловое пение кай от алтайского сказителя.

Трансфер: комфортабельные внедорожники: около 350 км, 7 часов пути с остановками. Проживание: Этнодом ЮРТА, Атмосфера, Расул или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.