Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, Чуйский тракт, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
Встреча в аэропорту утром до 10:30 часов или трансфер из отеля в радиусе 30 км. Завтрак в ресторане. Выезд по маршруту в 10-11 часов.
Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту. Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.
Обедаем в атмосферном агрокомплексе Инегень.
Что увидим:
- Чуйский тракт
- Слияние Чуи и Катуни
- Катунские террасы
- перевал Семинский
- перевал Чике-Таман
Вечером ужин в отеле и горловое пение кай от алтайского сказителя.
Трансфер: комфортабельные внедорожники: около 350 км, 7 часов пути с остановками. Проживание: Этнодом ЮРТА, Атмосфера, Расул или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.
Алтайский Марс
В этот день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай! Прокатимся по самой живописной части Чуйского тракта - отправимся на Марс. Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далекой красной планеты оказались на просторах Алтая.
Вкушаем вкусный обед на природе и дальше едем в места, где ходят лохматые яки и можно встретить верблюдов-бактрианов на фоне фантастических видов на Южно-Чуйский хребте.
Заберемся высоко в горы на автомобиле, погуляем по белому песочку на берегу озера и увидим грандиозный каньон.
Возвращаемся вечером на ужин и делимся своими впечатлениями за день.
Что увидим:
- Марсианские пейзажи
- Южно-Чуйский хребет
- озеро Акколь
- плато Эмиле
- каньон Волчья Пасть
Трансфер: комфортабельные внедорожники: около 320 км, 5 часов пути с остановками. Проживание: Этнодом ЮРТА, Атмосфера, Расул или аналогичный. Питание: завтрак, обед, ужин.
Гейзерное озеро и треккинг к Куехтанарским озерам
Завтрак в 8:30, выезд в 9:10 к потрясающему и знаменитому на весь мир Гейзерному озеру.
А вообще этот день понравится тем, кто любить походить.
Ведь сегодня мы совершаем трекинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!
Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.
Это день, когда нужно испытать свой дух и стать по-настоящему ближе к дикой природе!
Обед-пикник посреди массивных горных громад к 13:00.
Пеший треккинг составит 1,5-2 часа в одну сторону, в зависимости от уровня физической подготовки.
Возвращение к 17-18 часам, где вас будет ждать горячая банька и вкусный ужин.
Увидим:
- Куектанарские озера;
- еловую и лиственичную тайгу;
- места обитания горных козлов - теке.
Трансфер: джип Land Cruiser. Расстояние: около 150 км. Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный. Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.
Возвращение по Чуйскому тракту. Сырный мастер-класс. Этномузыкальная экскурсия
Завтрак и выезд к 9-10 часам.
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.
Однако приключения ещё впереди!
Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.
Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.
Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.
Обед в кафе.
Лампа в уютном комплексе Деревня Берендеевка к 15:00.
Затем будем сами варить сыр, и попробуем местные крафтовые сыры.
Затем доезжаем до знаменитой деревни мастеров Аскат, где будет необычный экспириенс - этномузыкальная экскурсия и саундхиллинг.
Трансфер: джип Land Cruiser. Расстояние: около 340 км. Проживание: Эко-отель Woodpark. Питание: завтрак, обед, ужин.
Ороктойский мост, Голубые озера
Завтрак в отеле в 9, выезд к 10.
Сразу же посетим Голубые озера - Глаза Катуни, которые невозможно посетить летом.
До них мы добираемся не по разбитой дороге, а на моторафте с ветерком.
Обед в уютном месте на берегу реки к 13:30.
Сегодня увидим самое глубокое место Катуни - под Ороктойским мостом.
Это самый популярный мост на Алтае, построенный семью братьями Яныкановых из редкого, голубоглазого народа - тубаларов.
По пути заглянем на Еландинские пороги - Катунь здесь в солнечных лучах по-особенному переливается, образуя десятки живописных ручейков.
Возвращаемся в отель к 19:00, где нас ждет ужин.
Трансфер: джип Land Cruiser. Расстояние: около 140 км. Проживание: Эко-отель Woodpark. Питание: завтрак, обед, ужин.
Вертолетная прогулка над Катунью, сафари на квадроциклах
Сегодня день активностей и невероятных впечатлений!
Перед завтраком, к 8:30 полетаем на вертолете над бирюзовой Катунью, и если посчастливится увидим благородных оленей маралов!
Едем завтракать в отель и после… попробуем самое крутое парение на Алтае в современнейшем комплексе ВОСПАРЕНИЕ.
К 13:30 обедаем в отеле, после чего посетим уединенный монастырский остров Патмос, насладимся осенними тонами реки Катунь.
Далее к 17:00 едем на другое приключение, сафари на квадроциклах в горы, мимо живописных долин и гор.
К 19:00 возвращаемся в отель и ужинаем.
Трансфер: джип Land Cruiser. Расстояние: около 5 км. Проживание: Эко-отель Woodpark. Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Вылет из Горно-Алтайска.
Трансфер до аэропорта в первой половине дня.
Проживание
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|двухместное
|одноместное
|128 000
|158 000
Варианты проживания
Расул
Кедровый туркомплекс "Расул" расположен в селе Акташ — в уютном месте Горного Алтая, где можно восстановить свои силы и здоровье, прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам.
Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.
Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС.
Круглый год к Вашим услугам:
- бесплатная парковка с видеонаблюдением;
- бесплатный WI-FI;
- беседки и мангалы;
- детская площадка;
- рыбалка на зарыбленном озере.
Этнодом ЮРТА
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
- 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
- Удобный диван, как дополнительное спальное место;
- Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
- Круглый традиционный стол и табуретки;
- Отопление, которое не сушит воздух;
- Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
- Тумбочки — 2шт.;
- Гардеробная зона;
- Национальные ковры-сырмаки на полу;
- Бесплатный Wi-Fi;
- В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
База отдыха «Атмосфера»
Современная база отдыха расположена в Республике Алтай, с. Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера – Атмосфера Алтая.
Мы предлагаем Вашему вниманию дома построенные из экологически чистого материала, с современным и уютным интерьером.
База отдыха «Woodpark»
Современная, уютная База отдыха на берегу реки Катунь в республике Алтай.
Проживание с удобствами, душ, туалет внутри.
- Заселение в номер с 14:00, освобождение номера до 12:00;
- Сотовая связь: БиЛайн, Мегафон, Йота, Теле2, МТС;
- Детская площадка, стульчики в кафе, детская кроватка, горшки, ванночки - бесплатно;
- WI-Fi на всей территории - бесплатно;
- Автостоянка (бесплатно только для гостей базы);
- Баня (комната отдыха, веранда)
- Кафе;
- Беседки для отдыха (с мангалом), бесплатно, но по предварительной резервации;
- Смотровая площадка;
- Качели
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
- Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
- Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Концерт горлового пения
- Вертолетная прогулка
- Квадроциклы
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
- Легкие вещи, футболки, купальники;
- Удобные вещи, штаны, леггинсы;
- Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
- Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
- Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
- Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
- Набор средств гигиены;
- Камеры, телефон, зарядные устройства.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем будем ездить?
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Есть ли связь и интернет?
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Какая там погода?
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
А комаров много?
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Сколько человек в группе?
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур очень комфортный, начиная с трансфера, заканчивая местами проживания и обильным питанием 😅