2 день

Природный парк Уч-Энмек, озеро Ару-Кем

Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту. Совершим подъём, остановку и прогулку по Семинскому перевалу, самому высокому автомобильному перевалу Чуйского тракта.

Спустившись с перевала, посетим Каракольскую долину.

На территории долины расположен природный парк Уч-Энмек, являющейся для алтайского народа сакральным, священным местом. Многие тысячелетия назад именно на этом месте пересекались различные цивилизации и эпохи.

На территории парка большое количество археологических памятников — петроглифов, балбалов — каменных стел, курганов. Плотность таких объектов здесь самая высокая на Алтае.

После осмотра курганов и каменных стел совершим небольшое пешеходное путешествие, и увидим притаившееся в горах озеро Ару-Кем — жемчужину Каракольской долины. Расположенные вблизи горной вершины Уч-Энмек, являющейся священной вершиной для местного населения, окрестности озера считаются местом поклонения алтайского народа.

После путешествия размещаемся на турбазе на территории природного парка.

Автомобильный маршрут: 130 км.

Пеший маршрут: 1 км по территории парка, 6 км к озеру Ару-Кем (туда и обратно).