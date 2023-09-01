Также вас ждет знакомство с наследием древних людей – петроглифами, каменными стелами, курганами, наскальными рисунками. Скучать точно не придется!
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Программа тура по дням
Канатная дорога курорта Манжерок
Маршрут начинается от города Бийска или Горно-Алтайска, встреча группы:
- на Ж/Д вокзале г. Бийска в 07:40;
- в аэропорту Горно-Алтайска по прилету утреннего рейса.
Сегодня предстоит познакомиться с Чуйским трактом — легендарной автомобильной трассой, входящей в ТОП-10 самых красивых дорог мира.
Во время путешествия совершим подъём по самой длинной в Сибири канатной дороге (длина подъёма — 2516 метров, перепад высот — 633 метра) на вершину горы Малая Синюха (высота — 1020 метров над уровнем моря), откуда открываются потрясающие вида на изгибы реки Катунь и причудливые очертания уходящих в даль горных хребтов.
Затем прогуляемся вдоль берега реки Катунь к Камышлинскому водопаду. Через 2,5 км прогулки по чудесному сосновому лесу, взору откроется шумный, 12-метровый, падающий поток воды.
К вечеру размещаемся на турбазе.
Автомобильный маршрут: 200 км.
Пеший маршрут: 1 км на вершине горы Малая Синюха, 5 км к Камышлинскому водопаду (туда и обратно).
Природный парк Уч-Энмек, озеро Ару-Кем
Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту. Совершим подъём, остановку и прогулку по Семинскому перевалу, самому высокому автомобильному перевалу Чуйского тракта.
Спустившись с перевала, посетим Каракольскую долину.
На территории долины расположен природный парк Уч-Энмек, являющейся для алтайского народа сакральным, священным местом. Многие тысячелетия назад именно на этом месте пересекались различные цивилизации и эпохи.
На территории парка большое количество археологических памятников — петроглифов, балбалов — каменных стел, курганов. Плотность таких объектов здесь самая высокая на Алтае.
После осмотра курганов и каменных стел совершим небольшое пешеходное путешествие, и увидим притаившееся в горах озеро Ару-Кем — жемчужину Каракольской долины. Расположенные вблизи горной вершины Уч-Энмек, являющейся священной вершиной для местного населения, окрестности озера считаются местом поклонения алтайского народа.
После путешествия размещаемся на турбазе на территории природного парка.
Автомобильный маршрут: 130 км.
Пеший маршрут: 1 км по территории парка, 6 км к озеру Ару-Кем (туда и обратно).
Чуйский тракт. Гейзерное озеро
Покидаем Каракольскую долину и вновь выезжаем на Чуйский тракт.
Сегодня самый насыщенный день в плане количества достопримечательностей, которые посетим во время автомобильного путешествия по тракту — перевал Чике-Таман, Цаплинский мост, слияние рек Чуи и Катуни, наскальные рисунки, старый Чуйский тракт, водопад Ширлак, Гейзерное озеро, панорама ледников Северо-Чуйского хребта.
К вечеру размещаемся в туристском кемпинге на турбазе «Ворота в Куектанар».
Автомобильный маршрут: 260 км.
Пеший маршрут: 2 км на посещение достопримечательностей.
Филиал Марса на Земле
В этот день нам предстоит увидеть настоящее чудо алтайской природы — марсианские пейзажи Кызыл-Чина.
Это замечательное место не только для фотографов, геологов, но и просто для любителей красоты. Горы как будто покрашены полосами в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета!
Недаром Кызыл-Чин называют филиалом Марса на Земле!
Совершим подъём на окрестную вершину, откуда открываются потрясающие виды на окрестности — панорама Южно-Чуйского хребта, долина реки Чаган-Узун и ущелье реки Кызыл-Чин с его «Марсом-2».
Затем спустимся к «Марсу-2» и вдоль ручья Кызыл-Чин вернёмся к месту старта.
Осмотрим достопримечательность «Марс-1».
Вечером возвращаемся на турбазу «Ворота в Куектанар».
Автомобильный маршрут: 40 км.
Пеший маршрут: 7 км.
Треккинг на Куехтанарские озера
Сегодня предстоит пешеходное путешествие к Куектанарским озёрам по горно-таёжной тропе, которая постоянно поднимается вверх. В зависимости от освещенности вода в озерах меняет свой цвет от насыщенного синего до изумрудно-зеленого.
Вечером возвращаемся на турбазу «Ворота в Куектанар».
Автомобильный маршрут: 0 км.
Пеший маршрут: 12 км (туда и обратно).
Чуйская степь, красный каньон
В этот день углубимся в Чуйскую степь и совершим автопутешествие в село Кокоря и в долину реки Кызыл-Шин, где перед нами откроются буйство красок красивейшего каньона реки.
Затем отправимся в обратный путь по уже знакомым по дорогам Чуйского тракта.
Заедем на Улаганский перевал, самый высокий автомобильный перевал Горного Алтая (высота 2080 метров над уровнем моря).
По дороге на перевал посетим «Красные ворота» и увидим большое количество озёр Улаганского плато.
К вечеру размещаемся на турбазе.
Автомобильный маршрут: 260 км.
Пеший маршрут: 4 км.
Возвращение по Чуйскому тракту
Сегодня предстоит обратный путь по Чуйскому тракту до города Горно-Алтайска и Бийска.
По дороге мы опять сможем насладиться прекрасными цветущими долинами и великолепными видами Алтая, а также приобрести сувениры, подарки для родных и близких.
В Бийске ориентировочно будем в 19:00.
Автомобильный маршрут: 440 км.
Пеший маршрут: 1 км.
Проживание
Проживание в домиках (при наличии — комфортабельных) на территориях туристических баз. Иногда удобства на территории.
Возможно одноместное размещение за доп. плату (при наличии мест на турбазах). Размер доплаты оговаривается отдельно.
В стоимость тура входит одно посещение бани.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
День 1 — турбаза в районе с. Усть-Сема.
День 2 — турбаза Ару-Кем (домики без удобств).
День 3-5 — турбаза «Ворота в Куехтанар» (домики без удобств).
День 6 — турбаза в районе с. Акташ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды на всем протяжении маршрута
- Заброска на автомобиле УАЗ к началу маршрута на озеро Ару-Кем
- Услуги гида-инструктора
- Трехразовое питание во время активной части тура (с ужина в первый день по завтрак последнего дня)
- Проживание в домиках на территориях турбаз
- Общественное снаряжение (походная кухня, газ и т. д.)
- Рекреационные сборы на объектах посещения (Канатная дорога в с. Манжерок, Камышлинский водопад, Гейзерное озеро, Алтайский Марс, Куехтанарские озёра)
- Банька (1 раз)
- Обеспечение групповой аптечкой
- Медицинская страховка на активной части тура
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Бийска (Горно-Алтайска) и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- небольшой рюкзак;
- дождевик;
- спальный мешок;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое;
- треккинговые палочки (если необходимы);
- налобный фонарик.
Одежда, обувь, аксессуары:
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- треккинговые ботинки (кроссовки);
- вторая обувь для лагеря (кроссовки, сандали);
- головной убор;
- солнцезащитные очки.
Бытовые и гигиенические принадлежности:
- зажигалка, спички;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара;
- личные лекарства.
Документы:
- паспорт;
- страховой медицинский полис.
Где собирается группа?
Группу встречает трансфер (включен в стоимость тура):
07:40 – 08:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9).
10:00 – 11:00 в аэропорту города Горно-Алтайска (если вы прибыли в Горно-Алтайск заранее, есть возможность с утра забрать вас из отеля или турбазы).
Откуда отправляемся домой?
Улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Какое питание в туре?
Группу сопровождает опытный повар-гид.
В стоимость тура включено трехразовое питание с портативной туристской кухни или с костра.
Натуральные алтайские продукты.
Гибкий подход к питанию туристов.
Какие есть варианты размещения?
Проживание в домиках (при наличии — комфортабельных) на территориях туристических баз. Иногда удобства на территории.
За дополнительную плату возможно одноместное проживание (при наличии мест на турбазах). Размер доплаты оговаривается отдельно.
Входят ли билеты на самолет / поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка включена в стоимость тура?
В стоимость тура входит медицинская страховка на активной части тура.
Сколько человек в группе?
Минимум – 4 человека (иначе тур рассчитывается как индивидуальный).
Максимум – 6 человек.
Если набирается 8-10 человек, то используется два микроавтобуса.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!