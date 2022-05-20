В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск с 9:00 до 10:00 (время местное).
В аэропорту вы садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь с гидом в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала (67 км от Иркутска).
В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
У вас будет возможность перекусить в настоящем "Трактире"!
По прибытию – размещение в двухместных благоустроенных номерах.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.
Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.
Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Вечером самостоятельно можно прогуляться до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Размещение: гостиница «Усадьба Демидова»/«Легенда Байкала», номера стандарт, 2-местное размещение (Листвянка);
Питание включено: ужин.
Сегодня после завтрака мы отправляемся в увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге.
Мы непременно проедем всю КБЖД, пройдем по самому короткому и самому длинному тоннелям, окунемся в атмосферу царских времен.
Экскурсия пройдет на экскурсионном поезде.
В пути Вас ждет сытный горячий обед.
С новыми знаниями, эмоциями и фотографиями мы прибываем в Иркутск и размещаемся в гостинице.
Ужин.
Размещение: Гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архотектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.
После экскурсии мы отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
На обед остановимся в кафе, где Вы познакомитесь с национальной бурятской кухней.
Размещение.
Вечером прогуляемся по берегу Байкала.
Размещение:"Усадьба Никиты Бенчарова", стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, ужин.
После сытного завтрака мы сядем на внедорожники УАЗ и отправимся в путешествие по острову Ольхон.
Вы увидите знаменитую скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.
Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Вы побываете на «Краю Земли».
Это самый северный мыс острова – Хобой.
Берег на всём протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.
Но выше всего утёсы поднимаются на севере Ольхона.
Чтобы добраться туда, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъемами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Прекрасные виды будут сопровождать Вас всю поездку.
Мы сделаем множество остановок для фотосессии и прогулок.
Обед, приготовленный на костре, дополнит ощущение единства с природой.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Размещение:"Усадьба Никиты Бенчарова", стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сегодня после завтрака мы отправимся покорять байкальские просторы Малого Моря.
Мы непременно побываем на острове Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.
Экскурсия пройдет на катере.
Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно.
Во второй половине дня отправляемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Предлагаем Вам отметить завершение поездки в ресторане! (ужин на свой вкус)
Размещение: гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям предоставляется скидка 10% при размещении в одном номере с двумя родителями.