Классический Байкал

Если вы впервые собираетесь посетить Байкал, то вам несомненно понравится «Классический тур на Байкал»

5
3 отзыва
Если вы впервые собираетесь посетить Байкал, то вам несомненно понравится "Классический тур на Байкал".

Всё самое интересное для гостей нашего города: Иркутск, Кругобайкальская железная дорога, Листвянка, Ольхон.
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Классический Байкал
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Проедем всю КБЖД, пройдем по самому короткому и самому длинному тоннелям, окунемся в атмосферу царских времен.
Музей Байкала
Музей Байкала
Нас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды
Парк-музей Тальцы
Парк-музей Тальцы
Посетим этнографический музей Тальцы
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Увидим знаменитую скалу Шаманку и побываем на "краю земли"
Просторы Малого Моря
Просторы Малого Моря
На катере отправимся на остров Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.

Программа тура по дням

1 день

Тальцы - Листвянка

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск с 9:00 до 10:00 (время местное).

В аэропорту вы садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь с гидом в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала (67 км от Иркутска).

В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

У вас будет возможность перекусить в настоящем "Трактире"!

По прибытию – размещение в двухместных благоустроенных номерах.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.

Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды.

Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

Вечером самостоятельно можно прогуляться до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Размещение: гостиница «Усадьба Демидова»/«Легенда Байкала», номера стандарт, 2-местное размещение (Листвянка);

Питание включено: ужин.

Тальцы - ЛиствянкаТальцы - ЛиствянкаТальцы - ЛиствянкаТальцы - ЛиствянкаТальцы - Листвянка
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Сегодня после завтрака мы отправляемся в увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге.

Мы непременно проедем всю КБЖД, пройдем по самому короткому и самому длинному тоннелям, окунемся в атмосферу царских времен.

Экскурсия пройдет на экскурсионном поезде.

В пути Вас ждет сытный горячий обед.

С новыми знаниями, эмоциями и фотографиями мы прибываем в Иркутск и размещаемся в гостинице.

Ужин.

Размещение: Гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Иркутск. Дорога на Ольхон

Завтрак.

Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).

Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архотектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.

После экскурсии мы отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.

На обед остановимся в кафе, где Вы познакомитесь с национальной бурятской кухней.

Размещение.

Вечером прогуляемся по берегу Байкала.

Размещение:"Усадьба Никиты Бенчарова", стандарт, 2-местное размещение;

Питание включено: завтрак, ужин.

Иркутск. Дорога на ОльхонИркутск. Дорога на ОльхонИркутск. Дорога на ОльхонИркутск. Дорога на Ольхон
4 день

Остров Ольхон

После сытного завтрака мы сядем на внедорожники УАЗ и отправимся в путешествие по острову Ольхон.

Вы увидите знаменитую скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.

Шаманы всего Мира считают это месть священным.

Вы побываете на «Краю Земли».

Это самый северный мыс острова – Хобой.

Берег на всём протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.

Но выше всего утёсы поднимаются на севере Ольхона.

Чтобы добраться туда, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъемами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Прекрасные виды будут сопровождать Вас всю поездку.

Мы сделаем множество остановок для фотосессии и прогулок.

Обед, приготовленный на костре, дополнит ощущение единства с природой.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Размещение:"Усадьба Никиты Бенчарова", стандарт, 2-местное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
5 день

Острова Малого Моря

Завтрак.

Сегодня после завтрака мы отправимся покорять байкальские просторы Малого Моря.

Мы непременно побываем на острове Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.

Экскурсия пройдет на катере.

Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно.

Во второй половине дня отправляемся в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Предлагаем Вам отметить завершение поездки в ресторане! (ужин на свой вкус)

Размещение: гостиница "Ангара", номера стандарт, 2-местное размещение;

Питание включено: завтрак.

Острова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого Моря
6 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

2 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

Гостевой дом «Усадьба Демидова»

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»

Гостиница «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.

Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
  • Экскурсионные услуги, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске до начала путешествия
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе).
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям предоставляется скидка 10% при размещении в одном номере с двумя родителями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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