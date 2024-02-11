Увидеть не только популярные места, прогуляться пешком по льду и узнать шаманские легенды
А желающие смогут прокатиться на коньках и даже на шипованных велосипедах! Встретим рассвет на горе, поймаем красно-оранжевые лучи солнца в гротах и пещерках, посетим футуристичный мраморный карьер.
Путешествие на Байкал невозможно представить без островов Огой и Ольхон — увидим все значимые достопримечательности!
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Описание
Организационные детали
Обратите внимание, что жить мы будем на острове в посёлке, где есть всего один маленький магазин (4 км). В соседнем посёлке Хужир есть больше магазинов, кафе и одна аптека. Рекомендуем всё необходимое сразу взять с собой.
Программа тура по дням
В край бескрайнего льда
Встречаемся в 10:00 в аэропорту Иркутска. Переезжаем в посёлок Сахюрта (4-5 часов в дороге). В пути запланирована остановка в кафе на обед. В Сахюрте с комфортом разместимся в гостинице на берегу Байкала на неделю. Уже сегодня желающие могут выйти на прозрачный лёд, прикоснуться к великому озеру, понаблюдать за подводной жизнью и встретить красочный сибирский закат.
Остров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбы
Всё путешествие будем частично передвигаться по льду пешком, частично на авто по специальной зимней трассе. Начнём знакомиться с Байкалом с островов Огой и Ольхон — сакральных мест. Туда отправимся на машине. За день пройдём не более 11,6 км.
На вершине острова Огой находится буддийская ступа Просветления, внутри которой хранятся реликвии, о чём подробнее вам расскажет инструктор. Отсюда открывается панорама на 360 градусов на заледеневший Байкал и припорошенные возвышенности. Здесь же находится та самая популярная фотолокация — мыс Дракон. Спустимся на лёд и найдём лучший ракурс!
Затем переезжаем до посёлка Хужир — самого большого населённого пункта на Ольхоне. Нас интересует мыс Бурхан, скала Шаманка, Сарайский пляж, шаманские столбы сэргэ. Сегодня вы узнаете больше о буддизме и шаманизме на Байкале, услышите легенды и сможете купить сибирские сувениры. Дойдём до арт-кораблей, на которые желающие смогут залезть и сделать эффектные фото. Также, дополнительно возможно посетить краеведческий музей, где находятся шаманские предметы, прокатиться на коньках и велосипедах.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Пешком по льду на мыс Кобылья Голова
Сегодня отправимся в треккинг на мыс Кобылья Голова. Пройдём не более 21 км пешком. Надеваем тёплую и удобную обувь — наш путь лежит прямо по льду, толщина которого достигает 150 см. По пути будем делать фотоостановки, искать чистейший лёд и слушать легенды. Увидим наплески льда и пирамидки Обо и поднимемся на вершину Кобыльей Головы.
Гроты и ледяные замки мыса Хобой
После завтрака отправимся ещё дальше — на самую северную точку острова Ольхон. Место обладает сильной энергетикой, окутано легендами и преданиями, и именно на мысе Хобой находятся голубые льдины-громадины. Заглянем в пещеры, откуда получаются впечатляющие фотографии. Для лучших кадров будем ловить красные лучи солнца. Рекомендуем взять с собой коньки, чтобы прокатиться по самому большому катку в мире.
За день пройдём пешком не более 5,2 км. Большая часть пути — на УАЗиках.
Треккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедах
Утро начнём активно — все желающие смогут покататься на коньках или велосипедах прямо по льду. Удовольствие непередаваемое, обязательно попробуйте! После мы отправимся в треккинг к мысу Уншуй, поднимемся на скалу, чтобы полюбоваться гладью Байкала, и узнаем, что такое сокуи.
За день пройдём не более 20,1 км.
Прогулка к мраморному карьеру и мистическая гора
Мы ещё с вами не видели заброшенный мраморный карьер — сегодня это исправим! Отправляемся пешком по льду в Бугульдейку, будем заглядывать по дороге в бухты, посмотрим на Байкал с другого ракурса и узнаем легенды Мишкиной горы. На карьере когда-то добывали ценный минерал, сейчас — это футуристичное место с потрясающим видом на озеро и сибирские леса. Здесь получаются эффектные фотографии на фоне белоснежных блоков мрамора с бежевыми вкраплениями.
Пройдём пешком не более 4,5 км.
Прогулка по заливу Мухор и возвращение в Иркутск
Встретим последний рассвет нашего путешествия на небольшой горке неподалёку от гостиницы. После завтрака отправимся гулять в залив Мухор, чтобы напоследок наваляться на льду, сделать ещё сотню фотографий с трещинками и попрощаться с Байкалом до следующей встречи. Пройдём не более 4,2 км.
В Иркутске будем после 16:00. Запланирована остановка на обед в кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00 (возле входа с надписью «VIP»)Завершение: Аэропорт Иркутска, после 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.