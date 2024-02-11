Всё путешествие будем частично передвигаться по льду пешком, частично на авто по специальной зимней трассе. Начнём знакомиться с Байкалом с островов Огой и Ольхон — сакральных мест. Туда отправимся на машине. За день пройдём не более 11,6 км.

На вершине острова Огой находится буддийская ступа Просветления, внутри которой хранятся реликвии, о чём подробнее вам расскажет инструктор. Отсюда открывается панорама на 360 градусов на заледеневший Байкал и припорошенные возвышенности. Здесь же находится та самая популярная фотолокация — мыс Дракон. Спустимся на лёд и найдём лучший ракурс!

Затем переезжаем до посёлка Хужир — самого большого населённого пункта на Ольхоне. Нас интересует мыс Бурхан, скала Шаманка, Сарайский пляж, шаманские столбы сэргэ. Сегодня вы узнаете больше о буддизме и шаманизме на Байкале, услышите легенды и сможете купить сибирские сувениры. Дойдём до арт-кораблей, на которые желающие смогут залезть и сделать эффектные фото. Также, дополнительно возможно посетить краеведческий музей, где находятся шаманские предметы, прокатиться на коньках и велосипедах.

Вечером вернёмся в гостиницу.