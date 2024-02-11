Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице

Увидеть не только популярные места, прогуляться пешком по льду и узнать шаманские легенды

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы знаем немноголюдные локации на Байкале и с удовольствием откроем для вас чистейший лёд, лучшие панорамы глади озера и священные места с сильной энергетикой. Будем исследовать просторы пешком по льду и на знаменитых буханках.

А желающие смогут прокатиться на коньках и даже на шипованных велосипедах! Встретим рассвет на горе, поймаем красно-оранжевые лучи солнца в гротах и пещерках, посетим футуристичный мраморный карьер.

Путешествие на Байкал невозможно представить без островов Огой и Ольхон — увидим все значимые достопримечательности!
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
10
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обратите внимание, что жить мы будем на острове в посёлке, где есть всего один маленький магазин (4 км). В соседнем посёлке Хужир есть больше магазинов, кафе и одна аптека. Рекомендуем всё необходимое сразу взять с собой.

Программа тура по дням

1 день

В край бескрайнего льда

Встречаемся в 10:00 в аэропорту Иркутска. Переезжаем в посёлок Сахюрта (4-5 часов в дороге). В пути запланирована остановка в кафе на обед. В Сахюрте с комфортом разместимся в гостинице на берегу Байкала на неделю. Уже сегодня желающие могут выйти на прозрачный лёд, прикоснуться к великому озеру, понаблюдать за подводной жизнью и встретить красочный сибирский закат.

В край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льда
2 день

Остров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбы

Всё путешествие будем частично передвигаться по льду пешком, частично на авто по специальной зимней трассе. Начнём знакомиться с Байкалом с островов Огой и Ольхон — сакральных мест. Туда отправимся на машине. За день пройдём не более 11,6 км.

На вершине острова Огой находится буддийская ступа Просветления, внутри которой хранятся реликвии, о чём подробнее вам расскажет инструктор. Отсюда открывается панорама на 360 градусов на заледеневший Байкал и припорошенные возвышенности. Здесь же находится та самая популярная фотолокация — мыс Дракон. Спустимся на лёд и найдём лучший ракурс!

Затем переезжаем до посёлка Хужир — самого большого населённого пункта на Ольхоне. Нас интересует мыс Бурхан, скала Шаманка, Сарайский пляж, шаманские столбы сэргэ. Сегодня вы узнаете больше о буддизме и шаманизме на Байкале, услышите легенды и сможете купить сибирские сувениры. Дойдём до арт-кораблей, на которые желающие смогут залезть и сделать эффектные фото. Также, дополнительно возможно посетить краеведческий музей, где находятся шаманские предметы, прокатиться на коньках и велосипедах.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Остров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбы
3 день

Пешком по льду на мыс Кобылья Голова

Сегодня отправимся в треккинг на мыс Кобылья Голова. Пройдём не более 21 км пешком. Надеваем тёплую и удобную обувь — наш путь лежит прямо по льду, толщина которого достигает 150 см. По пути будем делать фотоостановки, искать чистейший лёд и слушать легенды. Увидим наплески льда и пирамидки Обо и поднимемся на вершину Кобыльей Головы.

Пешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья Голова
4 день

Гроты и ледяные замки мыса Хобой

После завтрака отправимся ещё дальше — на самую северную точку острова Ольхон. Место обладает сильной энергетикой, окутано легендами и преданиями, и именно на мысе Хобой находятся голубые льдины-громадины. Заглянем в пещеры, откуда получаются впечатляющие фотографии. Для лучших кадров будем ловить красные лучи солнца. Рекомендуем взять с собой коньки, чтобы прокатиться по самому большому катку в мире.

За день пройдём пешком не более 5,2 км. Большая часть пути — на УАЗиках.

Гроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса Хобой
5 день

Треккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедах

Утро начнём активно — все желающие смогут покататься на коньках или велосипедах прямо по льду. Удовольствие непередаваемое, обязательно попробуйте! После мы отправимся в треккинг к мысу Уншуй, поднимемся на скалу, чтобы полюбоваться гладью Байкала, и узнаем, что такое сокуи.

За день пройдём не более 20,1 км.

Треккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедах
6 день

Прогулка к мраморному карьеру и мистическая гора

Мы ещё с вами не видели заброшенный мраморный карьер — сегодня это исправим! Отправляемся пешком по льду в Бугульдейку, будем заглядывать по дороге в бухты, посмотрим на Байкал с другого ракурса и узнаем легенды Мишкиной горы. На карьере когда-то добывали ценный минерал, сейчас — это футуристичное место с потрясающим видом на озеро и сибирские леса. Здесь получаются эффектные фотографии на фоне белоснежных блоков мрамора с бежевыми вкраплениями.

Пройдём пешком не более 4,5 км.

Прогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гора
7 день

Прогулка по заливу Мухор и возвращение в Иркутск

Встретим последний рассвет нашего путешествия на небольшой горке неподалёку от гостиницы. После завтрака отправимся гулять в залив Мухор, чтобы напоследок наваляться на льду, сделать ещё сотню фотографий с трещинками и попрощаться с Байкалом до следующей встречи. Пройдём не более 4,2 км.

В Иркутске будем после 16:00. Запланирована остановка на обед в кафе.

Прогулка по заливу Мухор и возвращение в ИркутскПрогулка по заливу Мухор и возвращение в ИркутскПрогулка по заливу Мухор и возвращение в ИркутскПрогулка по заливу Мухор и возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00 (возле входа с надписью «VIP»)
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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