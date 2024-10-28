3 в 1 из Калининграда: Куршская коса, сыроварня «Шаакен Дорф» и форт № 1

Полюбоваться дюнами, покормить котиков, заехать на семейную фабрику и пройти по старинным лабиринтам
Вы посетите территорию нацпарка, где увидите необычный лес, пройдёте по экотропе и полюбуетесь секретной локацией — кроме нас там никого не будет.

Увидите Тевтонский замок 13 века и побываете на маленьком семейном производстве, на котором можно понаблюдать за изготовлением сыра. А после мы пройдёмся по казематам и коридорам старинного немецкого форта «Штайн».
5
2 отзыва
3 в 1 из Калининграда: Куршская коса, сыроварня «Шаакен Дорф» и форт № 1
3 в 1 из Калининграда: Куршская коса, сыроварня «Шаакен Дорф» и форт № 1
3 в 1 из Калининграда: Куршская коса, сыроварня «Шаакен Дорф» и форт № 1
Ближайшие даты:
30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Танцующий лес. Мы специально выедем пораньше, чтобы вы погуляли здесь без толп туристов. Вы узнаете, почему деревья приняли такие причудливые формы. Услышите многочисленные и мистические легенды об этом месте.

Далее вас ждёт сюрприз! Мы покажем вам секретное место, которое спряталось на живописном берегу. Со склона древней дюны вы полюбуетесь высотой Эфа, Куршским заливом, посёлками Рыбачий и Морское. Узнаете, где находилось первое поселение, покормите местных котов и отыщите следы «незаконной» деятельности семьи бобров.

Экологическая тропа «Озеро Лебедь». Наша цель — смотровая площадка на самой высокой точке дюны Оленья, с которой открывается великолепный вид на литовскую часть Куршской косы и посёлок Нида. В хорошую погоду нам откроется Мёртвая дюна.

Обитатели Куршской косы. Вы понаблюдаете за гнездящимися на озере Лебедь птицами. Если повезёт, то встретите и диких животных национального парка. Для того чтобы повнимательнее их изучить, у нас с собой всегда есть бинокль.

Руины замка Шаакен и семейная сыроварня «Шаакен Дорф». По пути в Калининград остановимся у средневекового замка рыцарей Тевтонского ордена. И зайдём на уютное производство, где вы сможете купить местный сыр, марципан или шоколад соседней шоколадной фабрики.

Форт № 1 «Штайн». В Калининграде совершим увлекательную прогулку по казематам и лабиринтам форта. Вы узнаете принципы строительства фортов, назначение помещений и для чего был построен фортовый пояс. А также историю штурма 1945 года и послевоенную судьбу памятника.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка
  • Возможно провести экскурсию для 4 взрослых — подробности уточняйте в переписке
  • Протяжённость маршрута экотропы «Озеро Лебедь» — 3 км
  • Экскурсию для вас проведу я или мой напарник Андрей

Дополнительные расходы:

  • Въезд в национальный парк — 450 ₽ за автомобиль с водителем, 300 ₽ за каждого пассажира
  • Билеты в форт № 1: стандартный — 400 ₽, льготный — 200 ₽
  • Обед в кафе — по желанию
  • Возможна фотосъёмка по предварительному согласованию — 1000 ₽. Фотографии будут сделаны на камеру Nikon D3100. После вы получите их на электронную почту в двух форматах без предварительной обработки в оригинале.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 окт 2024
Ездили на экскурсию с гидом Андреем. С детьми 9 и 11 лет. Всем очень понравилось. Дети в восторге от того, что увидели лисичек и следы разных зверей. Много интересной исторической информации. Рекомендуем
Елена
15 окт 2024
Очень интересная экскурсия, насыщенная. За один день три разных оттенка местного колорита, подкрепленных историческими фактами.

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