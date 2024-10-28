Вы посетите территорию нацпарка, где увидите необычный лес, пройдёте по экотропе и полюбуетесь секретной локацией — кроме нас там никого не будет. Увидите Тевтонский замок 13 века и побываете на маленьком семейном производстве, на котором можно понаблюдать за изготовлением сыра. А после мы пройдёмся по казематам и коридорам старинного немецкого форта «Штайн».

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Описание экскурсии

Танцующий лес. Мы специально выедем пораньше, чтобы вы погуляли здесь без толп туристов. Вы узнаете, почему деревья приняли такие причудливые формы. Услышите многочисленные и мистические легенды об этом месте.

Далее вас ждёт сюрприз! Мы покажем вам секретное место, которое спряталось на живописном берегу. Со склона древней дюны вы полюбуетесь высотой Эфа, Куршским заливом, посёлками Рыбачий и Морское. Узнаете, где находилось первое поселение, покормите местных котов и отыщите следы «незаконной» деятельности семьи бобров.

Экологическая тропа «Озеро Лебедь». Наша цель — смотровая площадка на самой высокой точке дюны Оленья, с которой открывается великолепный вид на литовскую часть Куршской косы и посёлок Нида. В хорошую погоду нам откроется Мёртвая дюна.

Обитатели Куршской косы. Вы понаблюдаете за гнездящимися на озере Лебедь птицами. Если повезёт, то встретите и диких животных национального парка. Для того чтобы повнимательнее их изучить, у нас с собой всегда есть бинокль.

Руины замка Шаакен и семейная сыроварня «Шаакен Дорф». По пути в Калининград остановимся у средневекового замка рыцарей Тевтонского ордена. И зайдём на уютное производство, где вы сможете купить местный сыр, марципан или шоколад соседней шоколадной фабрики.

Форт № 1 «Штайн». В Калининграде совершим увлекательную прогулку по казематам и лабиринтам форта. Вы узнаете принципы строительства фортов, назначение помещений и для чего был построен фортовый пояс. А также историю штурма 1945 года и послевоенную судьбу памятника.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка

Возможно провести экскурсию для 4 взрослых — подробности уточняйте в переписке

Протяжённость маршрута экотропы «Озеро Лебедь» — 3 км

Экскурсию для вас проведу я или мой напарник Андрей

Дополнительные расходы: