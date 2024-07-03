Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»

Открыть для себя новые места, услышать романтические истории из прошлого и отведать блюда из дичи
В путешествии по юго-западной части области вы посетите интересные средневековые и современные локации. Осматривая храмы, познакомитесь с духовной жизнью края с 9 по 21 век. Услышите любовные истории семьи Лютеров, Наполеона и прусских королевских особ. Откроете чудесный уголок для творчества и медитаций. А также погуляете по агропарку «Мушкино» и пообедаете в ресторане охотничьей кухни.
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Посёлок Владимирово, бывший Тарау. Благодаря немецкому поэту из Кёнигсберга Симону Даху об этом местечке знают практически во всех немецких землях. Он написал слова к песне «Анхен из Тарау», в которой поётся о дочери пастора. Мы осмотрим её горельеф, средневековую кирху и по желанию зайдём в местный музей на небольшую экскурсию.

Посёлок Гвардейское, немецкий Мюльхаузен. Именно здесь жила и была похоронена младшая дочь средневекового реформатора Мартина Лютера. Почитаемое место среди лютеран — кирха 14 века, постараемся попасть внутрь и увидеть старинные фрески, которые чудом сохранились.

Багратионовск. Дальше наш путь будет лежать в самый южный город Калининградской области, находящийся всего в 2 км от польской границы. Вы услышите о знаменитом замке рыцарей Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау. Кратко затронем военную кампанию Наполеона. Поговорим о его любви к Жозефине и контактах с королевой Пруссии. А также зайдём в крупнейший храм города — святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На территории подворья находится прекрасный сад и скульптуры.

Посёлок Светлое. В области сохранилось около 50-ти водонапорных башен Восточной Пруссии и всего 5 типичных немецких железнодорожных. Полное разрушение грозило башне на ж/д станции «Светлое», но группа волонтёров в 2021 году её восстановила. Внутри башни настоящая творческая атмосфера: картины, стол с красками и камин, рядом с которым на подушечке отдыхают две милые хрюшки Сеня и Веня.

Охотничий обед и по желанию джип-тур. Пообедать я предложу в сафари-парке «Мушкино», моём любимом месте. Здесь есть гостиничный комплекс, ресторан с вкуснейшей дичью и парк с оленями и ламами, которых можно угостить морковкой или яблоком. Это крупнейшая и передовая ферма в России с численностью благородного оленя и лани свыше 1500 голов, а вид полей — как из той самой картинки Windows.

Здесь же вы сможете отправиться в часовой джип-тур. Понаблюдаете за животными парка в естественной среде обитания, сможете покормить их с рук и устроить фотосессию. Обратная дорога будет лежать через средневековый Бранденбург и побережье Калининградского залива.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям, которые уже бывали в Калининградской области и хотят увидеть аутентичные районы. Понравится как взрослым, так и детям. Программа подойдёт тем, для кого на первом месте не море, а архитектура, история и животный мир.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле гида Chery Tiggo 4 Pro 2023 г.
  • Дополнительные опциональные расходы: обед в ресторане — средний чек 1000-1500 руб.; музей в посёлке Владимирово — 150 руб. с человека, башня Светлая — 300 руб. с человека, джип тур по сафари-парку (от 4-х чел.) — 4000 руб. за группу
  • Я могу провести экскурсию для большего количества гостей на арендованном транспорте — детали уточняйте при бронировании
  • Одевайтесь по погоде и, если хотите, возьмите перекус для себя и морковку для животных

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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