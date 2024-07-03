В путешествии по юго-западной части области вы посетите интересные средневековые и современные локации. Осматривая храмы, познакомитесь с духовной жизнью края с 9 по 21 век. Услышите любовные истории семьи Лютеров, Наполеона и прусских королевских особ. Откроете чудесный уголок для творчества и медитаций. А также погуляете по агропарку «Мушкино» и пообедаете в ресторане охотничьей кухни.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Посёлок Владимирово, бывший Тарау. Благодаря немецкому поэту из Кёнигсберга Симону Даху об этом местечке знают практически во всех немецких землях. Он написал слова к песне «Анхен из Тарау», в которой поётся о дочери пастора. Мы осмотрим её горельеф, средневековую кирху и по желанию зайдём в местный музей на небольшую экскурсию.

Посёлок Гвардейское, немецкий Мюльхаузен. Именно здесь жила и была похоронена младшая дочь средневекового реформатора Мартина Лютера. Почитаемое место среди лютеран — кирха 14 века, постараемся попасть внутрь и увидеть старинные фрески, которые чудом сохранились.

Багратионовск. Дальше наш путь будет лежать в самый южный город Калининградской области, находящийся всего в 2 км от польской границы. Вы услышите о знаменитом замке рыцарей Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау. Кратко затронем военную кампанию Наполеона. Поговорим о его любви к Жозефине и контактах с королевой Пруссии. А также зайдём в крупнейший храм города — святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На территории подворья находится прекрасный сад и скульптуры.

Посёлок Светлое. В области сохранилось около 50-ти водонапорных башен Восточной Пруссии и всего 5 типичных немецких железнодорожных. Полное разрушение грозило башне на ж/д станции «Светлое», но группа волонтёров в 2021 году её восстановила. Внутри башни настоящая творческая атмосфера: картины, стол с красками и камин, рядом с которым на подушечке отдыхают две милые хрюшки Сеня и Веня.

Охотничий обед и по желанию джип-тур. Пообедать я предложу в сафари-парке «Мушкино», моём любимом месте. Здесь есть гостиничный комплекс, ресторан с вкуснейшей дичью и парк с оленями и ламами, которых можно угостить морковкой или яблоком. Это крупнейшая и передовая ферма в России с численностью благородного оленя и лани свыше 1500 голов, а вид полей — как из той самой картинки Windows.

Здесь же вы сможете отправиться в часовой джип-тур. Понаблюдаете за животными парка в естественной среде обитания, сможете покормить их с рук и устроить фотосессию. Обратная дорога будет лежать через средневековый Бранденбург и побережье Калининградского залива.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям, которые уже бывали в Калининградской области и хотят увидеть аутентичные районы. Понравится как взрослым, так и детям. Программа подойдёт тем, для кого на первом месте не море, а архитектура, история и животный мир.

Организационные детали