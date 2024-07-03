Описание экскурсии
Что вас ожидает
Посёлок Владимирово, бывший Тарау. Благодаря немецкому поэту из Кёнигсберга Симону Даху об этом местечке знают практически во всех немецких землях. Он написал слова к песне «Анхен из Тарау», в которой поётся о дочери пастора. Мы осмотрим её горельеф, средневековую кирху и по желанию зайдём в местный музей на небольшую экскурсию.
Посёлок Гвардейское, немецкий Мюльхаузен. Именно здесь жила и была похоронена младшая дочь средневекового реформатора Мартина Лютера. Почитаемое место среди лютеран — кирха 14 века, постараемся попасть внутрь и увидеть старинные фрески, которые чудом сохранились.
Багратионовск. Дальше наш путь будет лежать в самый южный город Калининградской области, находящийся всего в 2 км от польской границы. Вы услышите о знаменитом замке рыцарей Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау. Кратко затронем военную кампанию Наполеона. Поговорим о его любви к Жозефине и контактах с королевой Пруссии. А также зайдём в крупнейший храм города — святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На территории подворья находится прекрасный сад и скульптуры.
Посёлок Светлое. В области сохранилось около 50-ти водонапорных башен Восточной Пруссии и всего 5 типичных немецких железнодорожных. Полное разрушение грозило башне на ж/д станции «Светлое», но группа волонтёров в 2021 году её восстановила. Внутри башни настоящая творческая атмосфера: картины, стол с красками и камин, рядом с которым на подушечке отдыхают две милые хрюшки Сеня и Веня.
Охотничий обед и по желанию джип-тур. Пообедать я предложу в сафари-парке «Мушкино», моём любимом месте. Здесь есть гостиничный комплекс, ресторан с вкуснейшей дичью и парк с оленями и ламами, которых можно угостить морковкой или яблоком. Это крупнейшая и передовая ферма в России с численностью благородного оленя и лани свыше 1500 голов, а вид полей — как из той самой картинки Windows.
Здесь же вы сможете отправиться в часовой джип-тур. Понаблюдаете за животными парка в естественной среде обитания, сможете покормить их с рук и устроить фотосессию. Обратная дорога будет лежать через средневековый Бранденбург и побережье Калининградского залива.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям, которые уже бывали в Калининградской области и хотят увидеть аутентичные районы. Понравится как взрослым, так и детям. Программа подойдёт тем, для кого на первом месте не море, а архитектура, история и животный мир.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле гида Chery Tiggo 4 Pro 2023 г.
- Дополнительные опциональные расходы: обед в ресторане — средний чек 1000-1500 руб.; музей в посёлке Владимирово — 150 руб. с человека, башня Светлая — 300 руб. с человека, джип тур по сафари-парку (от 4-х чел.) — 4000 руб. за группу
- Я могу провести экскурсию для большего количества гостей на арендованном транспорте — детали уточняйте при бронировании
- Одевайтесь по погоде и, если хотите, возьмите перекус для себя и морковку для животных