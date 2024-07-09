Вы уже не раз бывали в нашем Янтарном крае, успели отдохнуть на побережье Балтийского моря, Калининград знаете назубок, и хочется уехать вглубь нашего региона? Тогда добро пожаловать на занимательную квест-экскурсию по Правдинску и Железнодорожному. Вам предстоит выполнить несколько заданий, разгадать загадки, отыскать и забрать сокровища.

Описание квеста

Что вас ожидает

Уникальность квест-экскурсии заключается в том, что вы не просто гуляете по городу и слушаете историю, а выполняете задания. Загадки, шифрограммы, переводы, кроссворды — скучно вам не будет точно! Все 8 сувениров, которые вы отыщете в процессе, сможете забрать с собой. Часть из них — ручной работы, и аналогов не найти.

Часть 1: Правдинск

Встретимся в любой удобной точке Калининграда и отправимся в Правдинск. Погуляем по городу, более известному как немецкий Фридланд, поднимемся на крышу бывшей Фридландской кирхи и полюбуемся шикарным видом. Готический фасад этого старинного храма украшен барельефом с изображением Святого Георгия, где зашифровано первое задание квеста.

Часть 2: Железнодорожный.

Заглянем в музей-кафе «Патефон» и послушаем раритетные пластинки. А после пойдём изучать улочки с чистокровными немецкими домами. Где-то здесь сохранился закладной камень, может, рядом с кирхой? А где дом с аркой желаний? Звуки победных фанфар зазвучат у немецкого военного паровоза, что нашел своё пристанище у старого вокзала. Собрали все сокровища Гердауэна? Поздравляю! Можете забрать их с собой как добрую память о путешествии!

Во время прогулки вы узнаете:

Как Тевтонский орден покорял земли пруссов и как формировались первые города.

Почему «мирная земля» была обильно полита кровью

Что связывает Железнодорожный со сказкой «Щелкунчик» Гофмана

Какая судьба постигла знаменитый пивоваренный завод Киндерхоф

Почему Гердауэн привлекал толпы немецких туристов

Из-за чего католическое вероисповедание на этих землях сменилось на лютеранское

Организационные детали