Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия

Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Вы уже не раз бывали в нашем Янтарном крае, успели отдохнуть на побережье Балтийского моря, Калининград знаете назубок, и хочется уехать вглубь нашего региона? Тогда добро пожаловать на занимательную квест-экскурсию по Правдинску и Железнодорожному. Вам предстоит выполнить несколько заданий, разгадать загадки, отыскать и забрать сокровища.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Уникальность квест-экскурсии заключается в том, что вы не просто гуляете по городу и слушаете историю, а выполняете задания. Загадки, шифрограммы, переводы, кроссворды — скучно вам не будет точно! Все 8 сувениров, которые вы отыщете в процессе, сможете забрать с собой. Часть из них — ручной работы, и аналогов не найти.

Часть 1: Правдинск

Встретимся в любой удобной точке Калининграда и отправимся в Правдинск. Погуляем по городу, более известному как немецкий Фридланд, поднимемся на крышу бывшей Фридландской кирхи и полюбуемся шикарным видом. Готический фасад этого старинного храма украшен барельефом с изображением Святого Георгия, где зашифровано первое задание квеста.

Часть 2: Железнодорожный.
Заглянем в музей-кафе «Патефон» и послушаем раритетные пластинки. А после пойдём изучать улочки с чистокровными немецкими домами. Где-то здесь сохранился закладной камень, может, рядом с кирхой? А где дом с аркой желаний? Звуки победных фанфар зазвучат у немецкого военного паровоза, что нашел своё пристанище у старого вокзала. Собрали все сокровища Гердауэна? Поздравляю! Можете забрать их с собой как добрую память о путешествии!

Во время прогулки вы узнаете:

  • Как Тевтонский орден покорял земли пруссов и как формировались первые города.
  • Почему «мирная земля» была обильно полита кровью
  • Что связывает Железнодорожный со сказкой «Щелкунчик» Гофмана
  • Какая судьба постигла знаменитый пивоваренный завод Киндерхоф
  • Почему Гердауэн привлекал толпы немецких туристов
  • Из-за чего католическое вероисповедание на этих землях сменилось на лютеранское

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Железнодорожный — приграничный город, обязательно имейте при себе паспорт гражданина РФ (на случай остановки пограничниками для проверки паспортного контроля)
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Kia Cerato. Я заберу вас у отеля или в другом удобном месте в Калининграде. Дорога до первой локации занимает около 50 мин.
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей-кафе «Патифон» (300 руб. /чел.) и пожертвование храму (100 руб. /чел.), чтобы подняться на смотровую площадку

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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