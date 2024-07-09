Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Вы уже не раз бывали в нашем Янтарном крае, успели отдохнуть на побережье Балтийского моря, Калининград знаете назубок, и хочется уехать вглубь нашего региона? Тогда добро пожаловать на занимательную квест-экскурсию по Правдинску и Железнодорожному. Вам предстоит выполнить несколько заданий, разгадать загадки, отыскать и забрать сокровища.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Уникальность квест-экскурсии заключается в том, что вы не просто гуляете по городу и слушаете историю, а выполняете задания. Загадки, шифрограммы, переводы, кроссворды — скучно вам не будет точно! Все 8 сувениров, которые вы отыщете в процессе, сможете забрать с собой. Часть из них — ручной работы, и аналогов не найти.
Часть 1: Правдинск
Встретимся в любой удобной точке Калининграда и отправимся в Правдинск. Погуляем по городу, более известному как немецкий Фридланд, поднимемся на крышу бывшей Фридландской кирхи и полюбуемся шикарным видом. Готический фасад этого старинного храма украшен барельефом с изображением Святого Георгия, где зашифровано первое задание квеста.
Часть 2: Железнодорожный. Заглянем в музей-кафе «Патефон» и послушаем раритетные пластинки. А после пойдём изучать улочки с чистокровными немецкими домами. Где-то здесь сохранился закладной камень, может, рядом с кирхой? А где дом с аркой желаний? Звуки победных фанфар зазвучат у немецкого военного паровоза, что нашел своё пристанище у старого вокзала. Собрали все сокровища Гердауэна? Поздравляю! Можете забрать их с собой как добрую память о путешествии!
Во время прогулки вы узнаете:
Как Тевтонский орден покорял земли пруссов и как формировались первые города.
Почему «мирная земля» была обильно полита кровью
Что связывает Железнодорожный со сказкой «Щелкунчик» Гофмана
Какая судьба постигла знаменитый пивоваренный завод Киндерхоф
Почему Гердауэн привлекал толпы немецких туристов
Из-за чего католическое вероисповедание на этих землях сменилось на лютеранское
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Железнодорожный — приграничный город, обязательно имейте при себе паспорт гражданина РФ (на случай остановки пограничниками для проверки паспортного контроля)
Поедем на комфортабельном автомобиле Kia Cerato. Я заберу вас у отеля или в другом удобном месте в Калининграде. Дорога до первой локации занимает около 50 мин.
Отдельно оплачиваются билеты в музей-кафе «Патифон» (300 руб. /чел.) и пожертвование храму (100 руб. /чел.), чтобы подняться на смотровую площадку
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 294 туристов
Всем привет! Меня зовут Ольга, и я с радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в туризме, я с читать дальше
радостью отвечаю на любые вопросы, не смотрю на часы и при этом мы никуда не опаздываем. Со мной интересно не только взрослым, но и подросткам — все мои экскурсии проходят легко и позитивно. Уверена, нам с вами по пути!