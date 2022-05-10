На обзорной экскурсии по Калининграду вы познакомитесь с главными историческими местами города и узнаете историю их создания.



Кафедральный собор, Кёнигсбергская синагога, другие памятники… Но еще я расскажу о калининградцах, которые восстановили эти уникальные объекты.



О старых и новых традициях Кёнигсберга и Калининграда – на нашей экскурсии!