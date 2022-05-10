Мы встретимся на острове Канта, где расположены Кафедральный собор и могила великого философа. Вы узнаете о тех, кто строил собор в XIV веке и о калининградцах, восстановивших его в XX веке. Здесь же находилось здание Альбертины, кёнигсбергского университета, и здесь же начинался Праздник длинной колбасы. Калининградцы и сегодня продолжают эту веселую традицию, которой более 500 лет!
Мы прогуляемся по Рыбной деревне, и я расскажу о людях, воплотивших этот проект, который стал визитной карточкой Калининграда.
Заглянем в Домик смотрителя Высокого моста, сейчас здесь — Музей открыток. По легенде, когда-то здесь потерял свой сапог барон Мюнхгаузен. Дальше, у Фридрихсбургских ворот, вы увидите памятник тому самому сапогу и даже сможете его примерить!
У Бранденбургских ворот я расскажу их историю, а вы познакомитесь с еще одним известным брендом края — в воротах открыт Музей марципана.
Через Преголю, полюбовавшись кораблями порта и Музея Мирового океана, мы попадаем в Астрономический бастион. Здесь же — Мастерская хомлинов. Вы узнаете их историю, как они связаны с янтарем и где встречаются в городе.
Впереди — площадь Победы, ранее Ганзейская.
Дальше доберемся до башен-близнецов — «Врангель» и «Дона», которые по-прежнему охраняют берега Обертайха, Верхнего пруда.
В конце экскурсии вы сможете отдохнуть за чашечкой кофе в кафе Росгартенских ворот, либо остаться в Музее янтаря — в башне «Дона».
И еще — приз! За самый интересный вопрос — награда, которая еще больше расскажет об удивительной истории города на Балтике.
Ответы на вопросы
Что входит
Гид и водитель комфортабельного транспорта
Посещение Музея открыток
Посещение Музея марципана
Мастерская хомлинов и Астрономический бастион
Что не входит
Посещение территории Фридрихсбургских ворот (50 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская улица, 1А, Калининград
Завершение: Площадь Маршала Василевского, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00. По предварительному заказу.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 10:00 до 16:00. По предварительному заказу.
Вячеслав — ваш гид в Калининграде
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