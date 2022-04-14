Об экскурсии

Получить представление о Калининграде за 2 часа? Легко! Во время нашей обзорной прогулки вы посетите многие места «с открыток» и получите не только исторические справки, но и практические представления об отдыхе в Янтарном крае: что посмотреть, где поесть, что увезти с собой и как провести время самостоятельно.

Во время экскурсии мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду.