Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка

Получить представление о Калининграде за 2 часа

5
1 отзыв
Мини-группа
Получить представление о Калининграде за 2 часа? Легко! Во время нашей обзорной прогулки вы посетите многие места «с открыток» и получите не только исторические справки, но и практические представления об отдыхе в Янтарном крае: что посмотреть, где поесть, что увезти с собой и как провести время самостоятельно.
Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка
Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка
Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка
Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка
Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка
Знакомство с Калининградом: двухчасовая пешеходная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический район вилл Амалиенау
  • Кирха королевы Луизы
  • Астрономический бастион
  • Набережная музея Мирового океана
  • Здание биржи Кёнигсберга
  • Остров Канта (Кнайпхоф)
  • Кафедральный собор
  • Могила Иммануила Канта
  • Рыбная деревня и многое другое!

Об экскурсии

Получить представление о Калининграде за 2 часа? Легко! Во время нашей обзорной прогулки вы посетите многие места «с открыток» и получите не только исторические справки, но и практические представления об отдыхе в Янтарном крае: что посмотреть, где поесть, что увезти с собой и как провести время самостоятельно.
Во время экскурсии мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер к месту старта и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 132, к. 1, Калининград
Завершение: Юбилейный мост, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии мы будем много ходить
  • Наденьте удобную обувь и одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

Отзывы от туристов

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