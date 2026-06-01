Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки
Увидеть прусское наследие, изучить побережье и замки, отведать сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»
Начало: Центр Калининграда, время - по договорённости
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
51 000 ₽ за всё до 4 чел.
На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск
Посетить остров Канта, полюбоваться пейзажами Куршской косы и погулять среди аутентичных вилл
Начало: Калининград, центр города, 13:30
30 июн в 13:30
1 июл в 13:30
19 500 ₽ за человека
Тур-знакомство с Калининградом и окрестностями: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск
Сделать янтарный браслет, полюбоваться Куршской косой и погулять по самому западному городу
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
88 899 ₽ за человека
Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области
Окунуться в атмосферу Восточной Пруссии, полакомиться сыром и увидеть старинные кирхи
Начало: Аэропорт Калининграда / ваш отель, время - по дого...
6 июл в 08:00
14 июл в 08:00
79 900 ₽ за всё до 4 чел.
Живописные уголки янтарного края: по Калининградской области в мини-группе
Посетить 5 городов, собрать янтарь и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от времени ва...
9 июл в 08:00
23 июл в 08:00
89 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По области»
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