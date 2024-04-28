Авторские туры по Калининградской области

Туры в городах Калининградской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Калининградской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Калининград
Зеленоградск

Индивидуальные экскурсии

Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
81000
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Калининград
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
16000
за чел.
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Калининград
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
16500
за чел.
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
Калининград
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
20500
за чел.
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
Калининград
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
13500
за чел.
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
Калининград
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
10600
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Калининград
Всё, что вы хотели увидеть в Калининграде: Балтийск, Янтарный, Куршская коса и Зеленоградск
Всё, что вы хотели увидеть в Калининграде: Балтийск, Янтарный, Куршская коса и Зеленоградск
13500
за чел.
Проникнуться европейской атмосферой, увидеть прусские городки и старинные замки
Калининград
Неизведанные города Калининградской области
Неизведанные города Калининградской области
43000
за чел.
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Калининград
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
39000
за чел.
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Калининград

Групповые экскурсии

Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
81000
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Калининград
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
16000
за чел.
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Калининград
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
16500
за чел.
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
Калининград
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
20500
за чел.
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
Калининград
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
13500
за чел.
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
Калининград
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
10600
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Калининград
Всё, что вы хотели увидеть в Калининграде: Балтийск, Янтарный, Куршская коса и Зеленоградск
Всё, что вы хотели увидеть в Калининграде: Балтийск, Янтарный, Куршская коса и Зеленоградск
13500
за чел.
Проникнуться европейской атмосферой, увидеть прусские городки и старинные замки
Калининград
Неизведанные города Калининградской области
Неизведанные города Калининградской области
43000
за чел.
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Калининград
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
39000
за чел.
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Калининград

Обзорные по городам

Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
43000
за чел.
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Калининград
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
5
3 отзыва
от
14500
за чел.
Старые европейские города и песчаные дюны, морской берег и огромные военные корабли — все это ждет Вас в туре в Калининградскую область. Вы увидите са...
Калининград
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
17430
за чел.
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Калининград
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
49513
за чел.
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Калининград
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
34900
за чел.
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Калининград
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
21890
за чел.
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Калининград
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
5
1 отзыв
49900
за чел.
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Калининград
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
4.9
7 отзывов
26800
за чел.
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Калининград
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
42500
за чел.
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Калининград

Водные прогулки

К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
39000
за чел.
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Калининград
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
34900
за чел.
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Калининград
Балтийские приключения
Балтийские приключения
5
3 отзыва
34900
за чел.
Увлекательный микс из красивых мест, активного отдыха, неспешных прогулок и захватывающих историй! Вы прогуляетесь по сохранившимся районам Кёнигсберг...
Калининград
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
51000
за чел.
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
5
3 отзыва
от
39900
за чел.
Водный тур в Калининград для новичков и продолжающих. Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: неповторимая природа Прибалтики, живописные реки ...
Калининград
Азбука экскурсий по Калининградской области
Азбука экскурсий по Калининградской области
5
3 отзыва
от
17000
за чел.
Самый западный регион России не похож ни на один другой — это особенный мир со свежим морским воздухом, немецкой архитектурой и уникальной природой. В...
Калининград
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
39900
за чел.
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Калининград
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
5
3 отзыва
от
54900
за чел.
Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков и профессионалов – уникальная возможность попробовать сразу четыре вида спорта и понять,...
Калининград
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
5
1 отзыв
54900
за чел.
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Калининград

Туры на автомобиле

Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
81000
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Калининград
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
51000
за чел.
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Калининград
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
13500
за чел.
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Калининград
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
5
1 отзыв
100000
за чел.
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Калининград
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
5
1 отзыв
118000
за чел.
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Калининград
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
29900
за чел.
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Калининград
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
39900
за чел.
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Калининград
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
42500
за чел.
Исследовать самый западный регион России вдоль и поперек и насладиться Балтийским морем
Калининград
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
42500
за чел.
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Калининград

Гастрономические туры

Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
81000
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Калининград
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
10600
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Калининград
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
51000
за чел.
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Калининград
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
5
1 отзыв
118000
за чел.
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Калининград
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
39900
за чел.
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
5
3 отзыва
от
95000
за чел.
Отправьтесь в Калининград, где Вас ждут свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня, спа-отель на Балтийском побережье, замки и эс...
Калининград
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
44900
за чел.
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Калининград

Экскурсионные туры на несколько дней

Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
81000
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Калининград
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
5
3 отзыва
от
27500
за чел.
Тайны средневековых замков, ароматные сыры и шоколад с частной сыроварни, а также путешествие по колоритнейшим городам Калининградской области ждут Ва...
Калининград
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
5
3 отзыва
от
27500
за чел.
Окунитесь в жизнь самого западного региона России! Вы прогуляетесь по тихим улочкам Калининграда, Правдинска, Зеленоградска и Гвардейска, в которых вс...
Калининград
Кёнигсбергская классика. Тур в Калининградскую область с апреля по сентябрь
Кёнигсбергская классика. Тур в Калининградскую область с апреля по сентябрь
5
3 отзыва
от
8885
за чел.
Насладитесь прогулками по старинному Кёнигсбергу, вкуснейшими сырами с частной сыроварни и морским бризом на побережье Балтики в трехдневном туре по К...
Калининград
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
16000
за чел.
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Калининград
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
16500
за чел.
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
Калининград
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
20500
за чел.
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
Калининград
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
13500
за чел.
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
Калининград
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
10600
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Калининград

Последние отзывы о турах по Калининградской области

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Потрясающе! Мне все понравилось. Есть возможность совместить с заявленными экскурсиями те экскурсии или посещение музеев, которые выбрали сами
  • Т
    Таисия
    25 апреля 2024
    Балтийский экспресс
    Хостел стильный, модный, молодёжный, есть всё для комфортного отдыха. Тур динамичный, охватывает разные локации на любой вкус, дарит много положительных эмоций
  • А
    Андрей
    24 апреля 2024
    Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
    Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
  • А
    Андрей
    24 апреля 2024
    Очарование Балтики
    Впечатления о туре хорошие.
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2024
    Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
    С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!
  • А
    Алина
    17 апреля 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с городом. В аэропорту нас встретил водитель,доставил в шикарный отель(номер бизнес -класса, завтрак включен), в этот же день мы отправились на обзорную экскурсию после заселения. Экскурсии очень содержательные, наполненные, но хватает времени на всё - и на фотографии,и на достопримечательности и даже на перекус и сувениры))) Обратно в аэропорт нас доставил водитель. По любым вопросам я обращалась к организаторам через мессенджер и все вопросы моментально решались. Однозначно рекомендую!!!!!!!
    Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с
  • К
    Карпичева
    17 апреля 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Спасибо, прекрасный отпуск получился, понравилось всё 🎉
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    Балтийский экспресс
    Это было великолепно!!! Начиная с хостела и заканчивая экскурсиями и городами. Всё четко организовано -заселение, питание, переезды, экскурсии…. Гиды Дарья и Владислав классные ребята,очень интересно и ненапряжно подают информацию. 4х дневный тур пролетел на одном дыхании. Отдельный восторг от хостела, очень чисто, безупречный порядок и обслуживание. Однозначно поездка к вам не последняя. Благодарю всех причастных.
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
    Полный восторг.
  • К
    Коноплева
    16 апреля 2024
    Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
    Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.
  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
    Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.
    Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур
  • Л
    Людмила
    11 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
    Организацией тура очень довольны. Проблем не возникало ни по каким вопросам. Спасибо!
  • К
    Корнеева
    23 марта 2024
    Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
    Большая Страна - надёжный туроператор, поэтому и выбрала её. Очень понравился отель Шерлок, внимательный персонал, вкусная еда.
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2024
    BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
    Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!
  • М
    Мария
    28 декабря 2023
    Балтийский экспресс
    Масса впечатлений. Очень довольна.
  • А
    Александра
    4 октября 2023
    Очарование Балтики
    Отличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажут в том числе и ответят на вопросы вне программы. Проживание в Вилле Надежда - отличная гостиница, вкусное питание, чистота и уют. Кто сомневается что будет скучно одному, то абсолютно не скучно!
    Отличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажутОтличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажутОтличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажутОтличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажутОтличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажутОтличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажут
  • И
    Илья
    4 октября 2023
    BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
    Добрый день. Всё прошло отлично, остались только приятные впечатления. Всем туристам и любителям активного отдыха рекомендую!
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