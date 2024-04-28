Т Таисия Балтийское побережье и Калининград за 4 дня Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

Е Елена Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск Потрясающе! Мне все понравилось. Есть возможность совместить с заявленными экскурсиями те экскурсии или посещение музеев, которые выбрали сами

Т Таисия Балтийский экспресс Хостел стильный, модный, молодёжный, есть всё для комфортного отдыха. Тур динамичный, охватывает разные локации на любой вкус, дарит много положительных эмоций

А Андрей Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.

А Андрей Очарование Балтики Впечатления о туре хорошие.

Н Наталья Прусская Европа. Тур в Калининградскую область С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!

А Алина Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с городом. В аэропорту нас встретил водитель,доставил в шикарный отель(номер бизнес -класса, завтрак включен), в этот же день мы отправились на обзорную экскурсию после заселения. Экскурсии очень содержательные, наполненные, но хватает времени на всё - и на фотографии,и на достопримечательности и даже на перекус и сувениры))) Обратно в аэропорт нас доставил водитель. По любым вопросам я обращалась к организаторам через мессенджер и все вопросы моментально решались. Однозначно рекомендую!!!!!!!

К Карпичева Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск Спасибо, прекрасный отпуск получился, понравилось всё 🎉

Н НатальЯ Балтийский экспресс Это было великолепно!!! Начиная с хостела и заканчивая экскурсиями и городами. Всё четко организовано -заселение, питание, переезды, экскурсии…. Гиды Дарья и Владислав классные ребята,очень интересно и ненапряжно подают информацию. 4х дневный тур пролетел на одном дыхании. Отдельный восторг от хостела, очень чисто, безупречный порядок и обслуживание. Однозначно поездка к вам не последняя. Благодарю всех причастных.

Н НатальЯ BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области Полный восторг.

К Коноплева Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.

О Ольга Прусская Европа. Тур в Калининградскую область Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.

М Мария Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.

Л Людмила В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня Организацией тура очень довольны. Проблем не возникало ни по каким вопросам. Спасибо!

К Корнеева Прусская Европа. Тур в Калининградскую область Большая Страна - надёжный туроператор, поэтому и выбрала её. Очень понравился отель Шерлок, внимательный персонал, вкусная еда.

Т Татьяна BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.

Т Татьяна BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!

М Мария Балтийский экспресс Масса впечатлений. Очень довольна.

А Александра Очарование Балтики Отличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажут в том числе и ответят на вопросы вне программы. Проживание в Вилле Надежда - отличная гостиница, вкусное питание, чистота и уют. Кто сомневается что будет скучно одному, то абсолютно не скучно!