Туры в городах Калининградской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Калининградской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
81000
₽
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
16000
₽
за чел.
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
16500
₽
за чел.
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
20500
₽
за чел.
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
13500
₽
за чел.
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
10600
₽
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
13500
₽
за чел.
Проникнуться европейской атмосферой, увидеть прусские городки и старинные замки
43000
₽
за чел.
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
39000
₽
за чел.
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Групповые экскурсии
81000
₽
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
16000
₽
за чел.
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
16500
₽
за чел.
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
20500
₽
за чел.
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
13500
₽
за чел.
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
10600
₽
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
13500
₽
за чел.
Проникнуться европейской атмосферой, увидеть прусские городки и старинные замки
43000
₽
за чел.
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
39000
₽
за чел.
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Обзорные по городам
43000
₽
за чел.
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
5
3 отзыва
от
14500
₽
за чел.
Старые европейские города и песчаные дюны, морской берег и огромные военные корабли — все это ждет Вас в туре в Калининградскую область. Вы увидите са...
17430
₽
за чел.
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
49513
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
34900
₽
за чел.
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
21890
₽
за чел.
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
5
1 отзыв
49900
₽
за чел.
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
4.9
7 отзывов
26800
₽
за чел.
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
42500
₽
за чел.
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Водные прогулки
39000
₽
за чел.
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
34900
₽
за чел.
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
5
3 отзыва
34900
₽
за чел.
Увлекательный микс из красивых мест, активного отдыха, неспешных прогулок и захватывающих историй! Вы прогуляетесь по сохранившимся районам Кёнигсберг...
51000
₽
за чел.
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
5
3 отзыва
от
39900
₽
за чел.
Водный тур в Калининград для новичков и продолжающих. Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: неповторимая природа Прибалтики, живописные реки ...
5
3 отзыва
от
17000
₽
за чел.
Самый западный регион России не похож ни на один другой — это особенный мир со свежим морским воздухом, немецкой архитектурой и уникальной природой. В...
39900
₽
за чел.
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
5
3 отзыва
от
54900
₽
за чел.
Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков и профессионалов – уникальная возможность попробовать сразу четыре вида спорта и понять,...
5
1 отзыв
54900
₽
за чел.
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Туры на автомобиле
81000
₽
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
51000
₽
за чел.
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
13500
₽
за чел.
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
5
1 отзыв
100000
₽
за чел.
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
5
1 отзыв
118000
₽
за чел.
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
29900
₽
за чел.
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
39900
₽
за чел.
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
42500
₽
за чел.
Исследовать самый западный регион России вдоль и поперек и насладиться Балтийским морем
42500
₽
за чел.
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Гастрономические туры
81000
₽
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
10600
₽
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
51000
₽
за чел.
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
5
1 отзыв
118000
₽
за чел.
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
39900
₽
за чел.
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
5
3 отзыва
от
95000
₽
за чел.
Отправьтесь в Калининград, где Вас ждут свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня, спа-отель на Балтийском побережье, замки и эс...
44900
₽
за чел.
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Экскурсионные туры на несколько дней
81000
₽
за чел.
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
5
3 отзыва
от
27500
₽
за чел.
Тайны средневековых замков, ароматные сыры и шоколад с частной сыроварни, а также путешествие по колоритнейшим городам Калининградской области ждут Ва...
5
3 отзыва
от
27500
₽
за чел.
Окунитесь в жизнь самого западного региона России! Вы прогуляетесь по тихим улочкам Калининграда, Правдинска, Зеленоградска и Гвардейска, в которых вс...
5
3 отзыва
от
8885
₽
за чел.
Насладитесь прогулками по старинному Кёнигсбергу, вкуснейшими сырами с частной сыроварни и морским бризом на побережье Балтики в трехдневном туре по К...
16000
₽
за чел.
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
16500
₽
за чел.
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
20500
₽
за чел.
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
13500
₽
за чел.
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
10600
₽
за чел.
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Последние отзывы о турах по Калининградской области
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.
- ЕЕлена25 апреля 2024Потрясающе! Мне все понравилось. Есть возможность совместить с заявленными экскурсиями те экскурсии или посещение музеев, которые выбрали сами
- ТТаисия25 апреля 2024Хостел стильный, модный, молодёжный, есть всё для комфортного отдыха. Тур динамичный, охватывает разные локации на любой вкус, дарит много положительных эмоций
- ААндрей24 апреля 2024Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
- ААндрей24 апреля 2024Впечатления о туре хорошие.
- ННаталья18 апреля 2024С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!
- ААлина17 апреля 2024Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с городом. В аэропорту нас встретил водитель,доставил в шикарный отель(номер бизнес -класса, завтрак включен), в этот же день мы отправились на обзорную экскурсию после заселения. Экскурсии очень содержательные, наполненные, но хватает времени на всё - и на фотографии,и на достопримечательности и даже на перекус и сувениры))) Обратно в аэропорт нас доставил водитель. По любым вопросам я обращалась к организаторам через мессенджер и все вопросы моментально решались. Однозначно рекомендую!!!!!!!
- ККарпичева17 апреля 2024Спасибо, прекрасный отпуск получился, понравилось всё 🎉
- ННатальЯ17 апреля 2024Это было великолепно!!! Начиная с хостела и заканчивая экскурсиями и городами. Всё четко организовано -заселение, питание, переезды, экскурсии…. Гиды Дарья и Владислав классные ребята,очень интересно и ненапряжно подают информацию. 4х дневный тур пролетел на одном дыхании. Отдельный восторг от хостела, очень чисто, безупречный порядок и обслуживание. Однозначно поездка к вам не последняя. Благодарю всех причастных.
- ННатальЯ17 апреля 2024Полный восторг.
- ККоноплева16 апреля 2024Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
- ООльга16 апреля 2024Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.
- ММария13 апреля 2024Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.
- ЛЛюдмила11 апреля 2024Организацией тура очень довольны. Проблем не возникало ни по каким вопросам. Спасибо!
- ККорнеева23 марта 2024Большая Страна - надёжный туроператор, поэтому и выбрала её. Очень понравился отель Шерлок, внимательный персонал, вкусная еда.
- ТТатьяна20 марта 2024Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
- ТТатьяна4 февраля 2024Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!
- ММария28 декабря 2023Масса впечатлений. Очень довольна.
- ААлександра4 октября 2023Отличный тур. За короткое время удалось познакомиться с городом и окрестностями. Экскурсоводы грамотные, всегда подскажут, расскажут в том числе и ответят на вопросы вне программы. Проживание в Вилле Надежда - отличная гостиница, вкусное питание, чистота и уют. Кто сомневается что будет скучно одному, то абсолютно не скучно!
- ИИлья4 октября 2023Добрый день. Всё прошло отлично, остались только приятные впечатления. Всем туристам и любителям активного отдыха рекомендую!