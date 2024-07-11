На самом популярном автомобиле волжского автозавода мы изучим основные достопримечательности города. Я расскажу вам о них подробно. А в конце экскурсии привезу в секретное место: сваренный на огне кофе, удобные складные кресла и вид на Оку — добавят приятных эмоций.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Автомобиль родом из СССР

Экскурсия пройдёт на ВАЗ-2101 — машина в отличном состоянии! Поколению, выросшему в Союзе, эта поездка разблокирует тёплые воспоминания, а остальным подарит необычный опыт.

Вы увидите:

Коломенский кремль: Ямскую и Маринкину башню, развал стены, Брусенский монастырь, Соборную площадь, Пятницкие ворота и центральную улицу

Ямскую и Маринкину башню, развал стены, Брусенский монастырь, Соборную площадь, Пятницкие ворота и центральную улицу Коломенский Посад: набережную реки Москва, дом купцов Ротиных, «Патефонку», Музей пастилы, «шевлягинскую бассейку», храм Николы на Посаде, «Дом воеводы»

набережную реки Москва, дом купцов Ротиных, «Патефонку», Музей пастилы, «шевлягинскую бассейку», храм Николы на Посаде, «Дом воеводы» Крест на месте сбора войск Дмитрием Донским

на месте сбора войск Дмитрием Донским Набережную Дмитрия Донского

И многое другое!

История Коломны с фактами и множеством легенд

Я расскажу вам, как зародился город, какое значение имел и как жил в разные периоды. Поговорим о Кремле, как несокрушимой крепости, о купеческом Посаде, о церквях и производствах.

Также вы узнаете:

Как Иван Грозный относился к Брусенскому монастырю

Легенды о Марине Мнишек, Свибловой башне и Бобреневе монастыре

О сборе войск Дмитрием Донским перед походом на Мамая

Как коломенская пастила связана с Екатериной II

Историю советского автомобилестроения, на примере первого и самого распространённого автомобиля — ВАЗ-2101

Вы посетите:

Музей пастилы — разберёмся, как готовят коломенскую пастилу

— разберёмся, как готовят коломенскую пастилу Источник и купель Сергия Радонежского. Услышите о причастности святого к деяниям Дмитрия Донского. При желании наберёте ключевой воды или окунётесь в освящённую купель

Услышите о причастности святого к деяниям Дмитрия Донского. При желании наберёте ключевой воды или окунётесь в освящённую купель Старо-Голутвин монастырь. Обсудим его роль в защите города

По запросу остановимся в любой другой точке маршрута. А в конце вас ждёт секретное место! На берегу Оки я разложу складные кресла и сварю кофе. Отдохнём и поделимся впечатлениями.

Организационные детали