На самом популярном автомобиле волжского автозавода мы изучим основные достопримечательности города. Я расскажу вам о них подробно.
А в конце экскурсии привезу в секретное место: сваренный на огне кофе, удобные складные кресла и вид на Оку — добавят приятных эмоций.
А в конце экскурсии привезу в секретное место: сваренный на огне кофе, удобные складные кресла и вид на Оку — добавят приятных эмоций.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Автомобиль родом из СССР
Экскурсия пройдёт на ВАЗ-2101 — машина в отличном состоянии! Поколению, выросшему в Союзе, эта поездка разблокирует тёплые воспоминания, а остальным подарит необычный опыт.
Вы увидите:
- Коломенский кремль: Ямскую и Маринкину башню, развал стены, Брусенский монастырь, Соборную площадь, Пятницкие ворота и центральную улицу
- Коломенский Посад: набережную реки Москва, дом купцов Ротиных, «Патефонку», Музей пастилы, «шевлягинскую бассейку», храм Николы на Посаде, «Дом воеводы»
- Крест на месте сбора войск Дмитрием Донским
- Набережную Дмитрия Донского
И многое другое!
История Коломны с фактами и множеством легенд
Я расскажу вам, как зародился город, какое значение имел и как жил в разные периоды. Поговорим о Кремле, как несокрушимой крепости, о купеческом Посаде, о церквях и производствах.
Также вы узнаете:
- Как Иван Грозный относился к Брусенскому монастырю
- Легенды о Марине Мнишек, Свибловой башне и Бобреневе монастыре
- О сборе войск Дмитрием Донским перед походом на Мамая
- Как коломенская пастила связана с Екатериной II
- Историю советского автомобилестроения, на примере первого и самого распространённого автомобиля — ВАЗ-2101
Вы посетите:
- Музей пастилы — разберёмся, как готовят коломенскую пастилу
- Источник и купель Сергия Радонежского. Услышите о причастности святого к деяниям Дмитрия Донского. При желании наберёте ключевой воды или окунётесь в освящённую купель
- Старо-Голутвин монастырь. Обсудим его роль в защите города
По запросу остановимся в любой другой точке маршрута. А в конце вас ждёт секретное место! На берегу Оки я разложу складные кресла и сварю кофе. Отдохнём и поделимся впечатлениями.
Организационные детали
- Автокресла для детей не предоставляются, так как нет возможности установить их на данный автомобиль
- Небольшая часть экскурсии (от Ямской до Коломенской башни кремля) проходит в пешем режиме (примерно 450 метров) — эта территория закрыта для въезда
- После окончания экскурсии я отвезу вас на место нашей встречи либо в любую другую точку города
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Коломне
Меня зовут Николай. Занимаюсь экскурсиями по Коломне с 2017 года. В арсенале имеются пешие, автобусные и на ретроавтомобиле. Вожу гостей по Кремлю, посаду, церквям, монастырям и смотровым местам Коломны, аЗадать вопрос
Входит в следующие категории Коломны
ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаНа выходныеОбзорныеМонастыри, церкви, храмыНабережнаяПопулярные местаКоломенский кремльСкидкиМаринкина БашняСоборная площадьМузей пастилыМузеиЦерковь Николы на ПосадеБобренёв Богородице-Рождественский монастырьУспенский Брусенский монастырьБогоявленский Старо-Голутвин мужской монастырьСамое главноеУникальный опыт
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