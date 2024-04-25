Туры в городах Краснодарского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Краснодарском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
77300
₽
за чел.
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
68000
₽
за чел.
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
8900
₽
за чел.
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
23900
₽
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
37500
₽
за чел.
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
45000
₽
за чел.
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
4.5
6 отзывов
15000
₽
за чел.
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
150000
₽
за всё
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет ро...
5
2 отзыва
20000
₽
за чел.
Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
Групповые экскурсии
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
77300
₽
за чел.
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
68000
₽
за чел.
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
8900
₽
за чел.
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
8000
₽
за чел.
Мы отправимся в пеший тур по длинной и насыщенной Черничной тропе. Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на см...
10900
₽
за чел.
Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур по красотам сказочного Домбая. Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где мож...
23900
₽
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
37500
₽
за чел.
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
45000
₽
за чел.
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
4.5
6 отзывов
15000
₽
за чел.
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Обзорные по городам
23900
₽
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
45000
₽
за чел.
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
93600
₽
за чел.
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Водные прогулки
от
38400
₽
за чел.
Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, под...
150000
₽
за всё
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет ро...
5
3 отзыва
от
88420
₽
за чел.
Гастрономический тур в Краснодарский край объединит ценителей аутентичной южной русской кухни, расслабленного времяпрепровождения и, конечно же, велик...
150000
₽
за всё
Позвольте себе роскошный отдых с невероятными видами на город с моря. Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или ...
100000
₽
за всё
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
4.7
3 отзыва
от
42500
₽
за чел.
Активный отдых в горах и живительная энергия местных термальных источников. За неделю вы насладитесь умиротворяющей красотой живописных ущелий и высок...
5
3 отзыва
от
48000
₽
за чел.
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее. Каждый день Вас ждёт новое приклю...
4.7
3 отзыва
от
44000
₽
за чел.
Первая половина Вашего путешествия будет проходить в удивительно красивом месте – горах и предгорьях Адыгеи. Там Вы попробуете самые интересные виды а...
5
3 отзыва
от
46500
₽
за чел.
Осталось 5 мест по этой цене! Стоимость тура без скидки 48 600 руб. Одновременно и полезные, и веселые каникулы в Адыгее всей семьей. Мы соединили кра...
Туры на автомобиле
37500
₽
за чел.
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
93600
₽
за чел.
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
5
2 отзыва
26900
₽
за чел.
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
46800
₽
за чел.
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
5
1 отзыв
43875
₽
за чел.
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
56000
₽
за чел.
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
49500
₽
за чел.
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Гастрономические туры
23900
₽
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
93600
₽
за чел.
Посетим 5 знаковых виноделен с дегустациями, прогуляемся по Краснодару и Новороссийску и насладимся окончанием бархатного сезона в Геленджике. Это поз...
93600
₽
за чел.
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
5
2 отзыва
26900
₽
за чел.
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
46800
₽
за чел.
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
5
3 отзыва
от
87600
₽
за чел.
Тур проводится в индивидуальном формате и возможен в любые даты при группе от двух человек. Янтарная лоза — это авторский винный тур в таинственный ми...
5
3 отзыва
от
135000
₽
за чел.
Лучшие винодельни, авторские рестораны, фермерские сыры, улиточные фермы, черноморские морепродукты и эногастрономические мастер-классы. Это не обычны...
Экскурсионные туры на несколько дней
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
77300
₽
за чел.
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
68000
₽
за чел.
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
5
3 отзыва
45000
₽
за чел.
Май — удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над горами, уютом лесного домика и живого огня камина....
от
45500
₽
за чел.
Приглашаем провести майские праздники интересно и познавательно в горах Адыгеи: познакомиться с местной кухней, посадить самшит, запустить небесные фо...
от
38400
₽
за чел.
Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, под...
8900
₽
за чел.
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
8000
₽
за чел.
Мы отправимся в пеший тур по длинной и насыщенной Черничной тропе. Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на см...
5
3 отзыва
от
57000
₽
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописной Адыгее – курорту с уникальными природными красотами. Вас ждут водопады, пещеры, ущелья и цели...
24600
₽
за чел.
Смешаная: автобусная и пешеходная. Что взять с собой в путешествие: Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для...
Последние отзывы о турах по Краснодарскому краю
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ЦЦупикова25 апреля 2024Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
- ММиннахметова25 апреля 2024Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!
- ЦЦупикова25 апреля 2024Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!
- ЭЭльвира25 апреля 2024Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать. Все было великолепно - проживание, питание, экскурсии! Каждый сотрудник базы "Активация" сделал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Инструкторы базы Александр, Наталья и Юля- просто супер! Благодаря им мы влюбились в Адыгею. Однозначно тур рекомендую! Спасибо большое! Несмотря на то, что мы проживаем на Дальнем Востоке, обязательно приедем снова!!!
- ИИрина24 апреля 2024В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
- ЛЛюдмила24 апреля 2024Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.
- ВВладимир24 апреля 2024Прекрасный тур!
- ИИрина24 апреля 2024Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
- ЛЛюдмила17 апреля 2024При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!
- ЛЛюдмила17 апреля 2024Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.
- ООльга16 апреля 2024Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
- ЕЕлена16 апреля 2024Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!
- ВВалентина16 апреля 2024Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их средними, были довольно сложными и узнавали об этом по факту на себе. Походы сопровождались Сергеем и Павлом. Сергей много рассказывает о местности, все подробно и интересно. Павел, по всей видимости, инструктор, который может безопасно довести до прекрасного водопада и вывести назад, но молча, если только самим приставать и задавать вопросы. Проживание комфортное, гостиница 3 звезды, расположена прям у ЖД вокзала, шумновато. Но в целом, не напрягало. Природа прекрасная, особенно в горах)
- ЕЕлена16 апреля 2024Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне за незабываемый отдых. Налазилась по горам, накупалась в горячих источниках, много новых эмоций, много новых мест и знаний. Все было очень здорово организованно. Скучать было не когда. Да условия проживания больше эконом чем стандарт. Отдыхала в "отеле" "графство Хаджох" Душ в номере совсем не удобный. Повесить душевую лейку не на что, обломан держатель. Ни полочек, и сушилок. Но все это компенсировало хорошее питание. Повару респект, кормили вкусно. Очень. Был день Адыгейской кухни. В восторге. А в номере мы только ночевали. Да выйти вечером не куда. Магазин далеко. Но выходить после очень насыщенного дня и не хотелось. Помогали тематические вечера. Сделала себе куколку-берегиню, купила вкусный натуральный мед, попробовала домашние вина. Сейчас наслаждаюсь подаренным Адыгейским сыром! Спасибо.
- ННаталья13 апреля 2024Наш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администратор Николай, экскурсовод Людмила, наши водители, работники кухни)- молодцы! Всё чётко, грамотно, доброжелательно! Номера чистые, кормят вкусно и много, экскурсии интересные! Так держать! 👍
- ННаталья13 апреля 2024Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый разнообразный адыгейский сыр! Тур хорошо продуман половина дня активные нагрузки, вторая половина- релакс термальные источники. Работают профессионалы, чувствуется забота о гостях! Мы влюбились в Адыгею!!! Спасибо за отдых!
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Отличное гармоничное сочетание пеших экскурсионных прогулок до обеда и водных процедур после обеда! Грамотный красивый экскурсовод донесла до нас оптимум информации, много нового узнали о истории и природе края, подышали чистым воздухом, полюбовались на горы!! А источники с нафтеновой водой произвели впечатление как диковинка! Темная очень теплая вода делает кожу гладкой и нежной, ооочень успокаивает. Еда, как в санатории, если нужны банкомат,аптека и магазины-подвезут. Автобус-спринтер для экскурсий удобный,быстрый. В завершении приобрели разные местные сыры, все свежее. Конная прогулка понравилась, я первый раз каталась, все идеально прошло. Завозили на экстрим в местечко Мешоко, не каталась не интересно мне, но маршрут хороший, кому надо, адреналин выделят))Предупрежу-купальник берите темный, светлый окрасится. Звукоизоляции нет в номерах, слышны соседи слишком. Но номера в ГД РЯБИНОВЫЕ БУСЫ милые, чистенькие. В следующий раз выберу такой же тур, но гостиницу другую. Адыгея полюбилась)))
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Лучше не бывает
- ВВалерия4 апреля 2024Все четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.