Э Эльвира Незабываемое путешествие на Большой Тхач Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!

Ц Цупикова Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!

М Миннахметова Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!

Ц Цупикова Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!

Э Эльвира Этнотур по Адыгее Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать. Все было великолепно - проживание, питание, экскурсии! Каждый сотрудник базы "Активация" сделал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Инструкторы базы Александр, Наталья и Юля- просто супер! Благодаря им мы влюбились в Адыгею. Однозначно тур рекомендую! Спасибо большое! Несмотря на то, что мы проживаем на Дальнем Востоке, обязательно приедем снова!!!

И Ирина Незабываемое путешествие на Большой Тхач В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.

Л Людмила Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.

В Владимир Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут Прекрасный тур!

И Ирина Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.

Л Людмила Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!

Л Людмила Вояж в край гор и водопадов Адыгеи Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.

О Ольга Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!

Е Елена Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!

В Валентина Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их средними, были довольно сложными и узнавали об этом по факту на себе. Походы сопровождались Сергеем и Павлом. Сергей много рассказывает о местности, все подробно и интересно. Павел, по всей видимости, инструктор, который может безопасно довести до прекрасного водопада и вывести назад, но молча, если только самим приставать и задавать вопросы. Проживание комфортное, гостиница 3 звезды, расположена прям у ЖД вокзала, шумновато. Но в целом, не напрягало. Природа прекрасная, особенно в горах)

Е Елена Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне за незабываемый отдых. Налазилась по горам, накупалась в горячих источниках, много новых эмоций, много новых мест и знаний. Все было очень здорово организованно. Скучать было не когда. Да условия проживания больше эконом чем стандарт. Отдыхала в "отеле" "графство Хаджох" Душ в номере совсем не удобный. Повесить душевую лейку не на что, обломан держатель. Ни полочек, и сушилок. Но все это компенсировало хорошее питание. Повару респект, кормили вкусно. Очень. Был день Адыгейской кухни. В восторге. А в номере мы только ночевали. Да выйти вечером не куда. Магазин далеко. Но выходить после очень насыщенного дня и не хотелось. Помогали тематические вечера. Сделала себе куколку-берегиню, купила вкусный натуральный мед, попробовала домашние вина. Сейчас наслаждаюсь подаренным Адыгейским сыром! Спасибо.

Н Наталья Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа Наш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администратор Николай, экскурсовод Людмила, наши водители, работники кухни)- молодцы! Всё чётко, грамотно, доброжелательно! Номера чистые, кормят вкусно и много, экскурсии интересные! Так держать! 👍

Н Наталья Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый разнообразный адыгейский сыр! Тур хорошо продуман половина дня активные нагрузки, вторая половина- релакс термальные источники. Работают профессионалы, чувствуется забота о гостях! Мы влюбились в Адыгею!!! Спасибо за отдых!

Е Екатерина Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут Отличное гармоничное сочетание пеших экскурсионных прогулок до обеда и водных процедур после обеда! Грамотный красивый экскурсовод донесла до нас оптимум информации, много нового узнали о истории и природе края, подышали чистым воздухом, полюбовались на горы!! А источники с нафтеновой водой произвели впечатление как диковинка! Темная очень теплая вода делает кожу гладкой и нежной, ооочень успокаивает. Еда, как в санатории, если нужны банкомат,аптека и магазины-подвезут. Автобус-спринтер для экскурсий удобный,быстрый. В завершении приобрели разные местные сыры, все свежее. Конная прогулка понравилась, я первый раз каталась, все идеально прошло. Завозили на экстрим в местечко Мешоко, не каталась не интересно мне, но маршрут хороший, кому надо, адреналин выделят))Предупрежу-купальник берите темный, светлый окрасится. Звукоизоляции нет в номерах, слышны соседи слишком. Но номера в ГД РЯБИНОВЫЕ БУСЫ милые, чистенькие. В следующий раз выберу такой же тур, но гостиницу другую. Адыгея полюбилась)))

Е Екатерина Мультиактив в горах Адыгеи Лучше не бывает