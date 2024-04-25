Авторские туры по Краснодарскому краю

Туры в городах Краснодарского края

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Краснодарском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Абрау-Дюрсо
Новороссийск

Индивидуальные экскурсии

Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
77300
за чел.
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
Сочи
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
68000
за чел.
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
Сочи
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
8900
за чел.
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
Краснодар
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
23900
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Сочи
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
37500
за чел.
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
Сочи
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
45000
за чел.
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Сочи
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
4.5
6 отзывов
15000
за чел.
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Сочи
Суточная аренда яхты
Суточная аренда яхты
150000
за всё
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет ро...
Сочи
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
5
2 отзыва
20000
за чел.
Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
Сочи

Групповые экскурсии

Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
77300
за чел.
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
Сочи
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
68000
за чел.
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
Сочи
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
8900
за чел.
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
Краснодар
Тур «Аибга Черничная тропа»
Тур «Аибга Черничная тропа»
8000
за чел.
Мы отправимся в пеший тур по длинной и насыщенной Черничной тропе. Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на см...
Сочи
Зимняя сказка Домбая из Кабардинки
Зимняя сказка Домбая из Кабардинки
10900
за чел.
Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур по красотам сказочного Домбая. Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где мож...
Кабардинка
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
23900
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Сочи
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
37500
за чел.
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
Сочи
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
45000
за чел.
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Сочи
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
4.5
6 отзывов
15000
за чел.
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Сочи

Обзорные по городам

Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
23900
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Сочи
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
45000
за чел.
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Сочи
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
93600
за чел.
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Сочи

Водные прогулки

В край гор и водопадов Адыгеи
В край гор и водопадов Адыгеи
от
38400
за чел.
Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, под...
Краснодар
Суточная аренда яхты
Суточная аренда яхты
150000
за всё
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет ро...
Сочи
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
5
3 отзыва
от
88420
за чел.
Гастрономический тур в Краснодарский край объединит ценителей аутентичной южной русской кухни, расслабленного времяпрепровождения и, конечно же, велик...
Новороссийск
Суточная аренда яхты
Суточная аренда яхты
150000
за всё
Позвольте себе роскошный отдых с невероятными видами на город с моря. Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или ...
Адлер
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
100000
за всё
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Сочи
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
4.7
3 отзыва
от
42500
за чел.
Активный отдых в горах и живительная энергия местных термальных источников. За неделю вы насладитесь умиротворяющей красотой живописных ущелий и высок...
Краснодар
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
5
3 отзыва
от
48000
за чел.
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее. Каждый день Вас ждёт новое приклю...
Краснодар
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
4.7
3 отзыва
от
44000
за чел.
Первая половина Вашего путешествия будет проходить в удивительно красивом месте – горах и предгорьях Адыгеи. Там Вы попробуете самые интересные виды а...
Краснодар
Семейная Адыгея
Семейная Адыгея
5
3 отзыва
от
46500
за чел.
Осталось 5 мест по этой цене! Стоимость тура без скидки 48 600 руб. Одновременно и полезные, и веселые каникулы в Адыгее всей семьей. Мы соединили кра...
Краснодар

Туры на автомобиле

Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
37500
за чел.
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
Сочи
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
93600
за чел.
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Сочи
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
5
2 отзыва
26900
за чел.
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Анапа
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
46800
за чел.
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Сочи
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
5
1 отзыв
43875
за чел.
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Адлер
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
56000
за чел.
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Сочи
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
49500
за чел.
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи

Гастрономические туры

Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
23900
за чел.
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Сочи
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
93600
за чел.
Посетим 5 знаковых виноделен с дегустациями, прогуляемся по Краснодару и Новороссийску и насладимся окончанием бархатного сезона в Геленджике. Это поз...
Геленджик
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
93600
за чел.
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Сочи
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
5
2 отзыва
26900
за чел.
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Анапа
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
46800
за чел.
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Сочи
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
5
3 отзыва
от
87600
за чел.
Тур проводится в индивидуальном формате и возможен в любые даты при группе от двух человек. Янтарная лоза — это авторский винный тур в таинственный ми...
Абрау-Дюрсо
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
5
3 отзыва
от
135000
за чел.
Лучшие винодельни, авторские рестораны, фермерские сыры, улиточные фермы, черноморские морепродукты и эногастрономические мастер-классы. Это не обычны...
Анапа

Экскурсионные туры на несколько дней

Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
77300
за чел.
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
Сочи
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
68000
за чел.
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
Сочи
Майские выходные в горах Адыгеи
Майские выходные в горах Адыгеи
5
3 отзыва
45000
за чел.
Май — удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над горами, уютом лесного домика и живого огня камина....
Краснодар
Майский отдых в горах Адыгеи
Майский отдых в горах Адыгеи
от
45500
за чел.
Приглашаем провести майские праздники интересно и познавательно в горах Адыгеи: познакомиться с местной кухней, посадить самшит, запустить небесные фо...
Краснодар
В край гор и водопадов Адыгеи
В край гор и водопадов Адыгеи
от
38400
за чел.
Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, под...
Краснодар
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
8900
за чел.
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
Краснодар
Тур «Аибга Черничная тропа»
Тур «Аибга Черничная тропа»
8000
за чел.
Мы отправимся в пеший тур по длинной и насыщенной Черничной тропе. Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на см...
Сочи
Черноморская сказка. Геотермальные источники в Адыгее и отдых на море
Черноморская сказка. Геотермальные источники в Адыгее и отдых на море
5
3 отзыва
от
57000
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописной Адыгее – курорту с уникальными природными красотами. Вас ждут водопады, пещеры, ущелья и цели...
Краснодар
Владикавказ-Грозный-Ингушетия (2 дня / 1ночь)
Владикавказ-Грозный-Ингушетия (2 дня / 1ночь)
24600
за чел.
Смешаная: автобусная и пешеходная. Что взять с собой в путешествие: Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для...
Адлер

Последние отзывы о турах по Краснодарскому краю

  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • Ц
    Цупикова
    25 апреля 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
    Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
  • М
    Миннахметова
    25 апреля 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!
    Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно
  • Ц
    Цупикова
    25 апреля 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
    Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!
    Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Этнотур по Адыгее
    Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать. Все было великолепно - проживание, питание, экскурсии! Каждый сотрудник базы "Активация" сделал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Инструкторы базы Александр, Наталья и Юля- просто супер! Благодаря им мы влюбились в Адыгею. Однозначно тур рекомендую! Спасибо большое! Несмотря на то, что мы проживаем на Дальнем Востоке, обязательно приедем снова!!!
    Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказатьТур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказатьТур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
  • Л
    Людмила
    24 апреля 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.
    Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программаОчень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программаОчень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа
  • В
    Владимир
    24 апреля 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Прекрасный тур!
    Прекрасный тур!Прекрасный тур!Прекрасный тур!Прекрасный тур!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
    При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!
    При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.
    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
    Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
    Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!
    Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!
  • В
    Валентина
    16 апреля 2024
    Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
    Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их средними, были довольно сложными и узнавали об этом по факту на себе. Походы сопровождались Сергеем и Павлом. Сергей много рассказывает о местности, все подробно и интересно. Павел, по всей видимости, инструктор, который может безопасно довести до прекрасного водопада и вывести назад, но молча, если только самим приставать и задавать вопросы. Проживание комфортное, гостиница 3 звезды, расположена прям у ЖД вокзала, шумновато. Но в целом, не напрягало. Природа прекрасная, особенно в горах)
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
    Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне за незабываемый отдых. Налазилась по горам, накупалась в горячих источниках, много новых эмоций, много новых мест и знаний. Все было очень здорово организованно. Скучать было не когда. Да условия проживания больше эконом чем стандарт. Отдыхала в "отеле" "графство Хаджох" Душ в номере совсем не удобный. Повесить душевую лейку не на что, обломан держатель. Ни полочек, и сушилок. Но все это компенсировало хорошее питание. Повару респект, кормили вкусно. Очень. Был день Адыгейской кухни. В восторге. А в номере мы только ночевали. Да выйти вечером не куда. Магазин далеко. Но выходить после очень насыщенного дня и не хотелось. Помогали тематические вечера. Сделала себе куколку-берегиню, купила вкусный натуральный мед, попробовала домашние вина. Сейчас наслаждаюсь подаренным Адыгейским сыром! Спасибо.
    Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
    Наш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администратор Николай, экскурсовод Людмила, наши водители, работники кухни)- молодцы! Всё чётко, грамотно, доброжелательно! Номера чистые, кормят вкусно и много, экскурсии интересные! Так держать! 👍
    Наш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администраторНаш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администраторНаш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администраторНаш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администратор
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый разнообразный адыгейский сыр! Тур хорошо продуман половина дня активные нагрузки, вторая половина- релакс термальные источники. Работают профессионалы, чувствуется забота о гостях! Мы влюбились в Адыгею!!! Спасибо за отдых!
    Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Отличное гармоничное сочетание пеших экскурсионных прогулок до обеда и водных процедур после обеда! Грамотный красивый экскурсовод донесла до нас оптимум информации, много нового узнали о истории и природе края, подышали чистым воздухом, полюбовались на горы!! А источники с нафтеновой водой произвели впечатление как диковинка! Темная очень теплая вода делает кожу гладкой и нежной, ооочень успокаивает. Еда, как в санатории, если нужны банкомат,аптека и магазины-подвезут. Автобус-спринтер для экскурсий удобный,быстрый. В завершении приобрели разные местные сыры, все свежее. Конная прогулка понравилась, я первый раз каталась, все идеально прошло. Завозили на экстрим в местечко Мешоко, не каталась не интересно мне, но маршрут хороший, кому надо, адреналин выделят))Предупрежу-купальник берите темный, светлый окрасится. Звукоизоляции нет в номерах, слышны соседи слишком. Но номера в ГД РЯБИНОВЫЕ БУСЫ милые, чистенькие. В следующий раз выберу такой же тур, но гостиницу другую. Адыгея полюбилась)))
    Отличное гармоничное сочетание пеших экскурсионных прогулок до обеда и водных процедур после обеда! Грамотный красивый экскурсоводОтличное гармоничное сочетание пеших экскурсионных прогулок до обеда и водных процедур после обеда! Грамотный красивый экскурсовод
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Мультиактив в горах Адыгеи
    Лучше не бывает
    Лучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бывает
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Мультиактив в горах Адыгеи
    Все четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
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