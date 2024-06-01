1 чел.
По популярности
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
- ИИлья31 мая 2024Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
- ААнтон26 мая 2024Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
- ААйседора19 мая 2024Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
- ЕЕкатерина15 мая 2024Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
- ММальвина13 мая 2024На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем -
- ААлла8 ноября 2023Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.
- ММарина3 ноября 2023Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 5 346 до 7 605 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Активности», 40 ⭐ отзывов, цены от 5346₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август