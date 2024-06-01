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это полный восторг!! Алексей всю жизнь проживает в Кронштадте, очень любит свой город, что, конечно же, отражается на его рассказах. Мы сами из Петербурга, в Кронштадте были не раз, в том числе и на экскурсиях, увидели новый формат экскурсии и решили попробовать. Алексей - очень доброжелательный, вдохновленный, интересный рассказчик, который не углублялся в историю 200 лет назад, но тем не менее про неё не забывал. У нас была компания по возрасту 30+ и мы почувствовали себя детьми))) Потому что в начале квеста нам выдали карту, на которой был отмечен наш маршрут, чтобы понять, куда двигаться дальше - надо было успешно решить задания. Мы играли в викторину, завязывали морские узлы, учились ориентироваться на местности по карте, разгадывали кроссворды и это ещё не всё))) Время пролетело незаметно, и вся компания осталась в восхищении. Алексей отвечал на все возникающие вопросы, казалось, что он знает о Кронштадте всё (может быть так и есть 😄). Необычно, познавательно, запоминающе! Одна из лучших экскурсий, на которой я была!!