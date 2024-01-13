Я родилась в Кронштадте и часто бывала на море, где наблюдала за маяками. Прошли годы — и все истории о маяках, которые я слышала от смотрителей и знакомых моряков, стали темой моего исследования. Со мной вы перенесётесь в разные эпохи города, загадаете заветные желания. А я приправлю нашу прогулку увлекательными историями.

Описание

Маяки и моряки в моей жизни

Когда я была маленькой, папа всегда брал меня с собой в море на катере и показывал форты и маяки. Прошли годы, и теперь я рассказываю и папе, друзьям и гостям города истории маяков, которые нахожу в архивах и библиотеках, слышу от смотрителей и знакомых моряков. Два года назад я написала книгу о маяках Балтийского моря, и сейчас продолжаю работать над вторым изданием книги. Так что за историями о маяках — это ко мне!

Что вас ожидает

В Кронштадте более 10 маяков и створных знаков. Почти все они находятся на островах. Подниматься на маяк запрещено (как и на все маяки в России), так что мы осмотрим их с берега. Большинство маяков Кронштадта не функционируют и не входят в список стратегически важных объектов. Тем не менее многие стремятся полюбоваться ими и изучить их историю. И я знаю её как никто другой!

На пешеходной прогулке вдоль береговой линии и морских каналов Кронштадта узнаете об истории маячной службы в России и в Европе. Я расскажу о первых маяках, развитии маячной службы, новшествах и изобретениях, а также о современных маяках и смотрителях ближайших маяков. Если мы решимся подойти поближе к Заднему створному знаку Большого Кронштадтского рейда (широко известному как «Деревянный маяк», но, увы, не маяк и не деревянный), нужно будет обзавестись билетом в парк «Патриот», на территории которого он стоит. Билет стоит 300 р.

Организационные детали